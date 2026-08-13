Resurgens Technology Partners investeert in Qarma om de toekomst van kwaliteit en compliance vorm te geven
Resurgens Technology Partners investeert in Qarma om de toekomst van kwaliteit en compliance vorm te geven
De samenwerking combineert de expertise van Resurgens op het gebied van software-investeringen met het toonaangevende platform voor kwaliteit en compliance van Qarma, om zo productinnovatie te versnellen en de marktpositie in Noord-Amerika, Europa en Azië uit te breiden
ATLANTA & AARHUS, Denemarken--(BUSINESS WIRE)--Resurgens Technology Partners ('Resurgens'), een private-equityfirma die zich richt op de softwaresector, heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met Qarma. Qarma is een vooraanstaande wereldwijde aanbieder van AI-gestuurde software voor kwaliteit en compliance, bedoeld voor merken, retailers en fabrikanten die complexe, wereldwijde toeleveringsketens beheren. Het platform van Qarma combineert best practices op het gebied van kwaliteit en compliance met praktische uitvoering daar waar het er het meest toe doet: op de werkvloer. Qarma blijft onder leiding staan van de medeoprichters: CEO Jacob Nedergaard en CTO Søren Mønsted.
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