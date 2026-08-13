Resurgens Technology Partners investeert in Qarma om de toekomst van kwaliteit en compliance vorm te geven

ATLANTA & AARHUS, Denemarken--(BUSINESS WIRE)--Resurgens Technology Partners ('Resurgens'), een private-equityfirma die zich richt op de softwaresector, heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met Qarma. Qarma is een vooraanstaande wereldwijde aanbieder van AI-gestuurde software voor kwaliteit en compliance, bedoeld voor merken, retailers en fabrikanten die complexe, wereldwijde toeleveringsketens beheren. Het platform van Qarma combineert best practices op het gebied van kwaliteit en compliance met praktische uitvoering daar waar het er het meest toe doet: op de werkvloer. Qarma blijft onder leiding staan van de medeoprichters: CEO Jacob Nedergaard en CTO Søren Mønsted.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.