Tecnotree assina contrato plurianual de US$ 17,5 milhões com provedor de serviços de comunicação nas Américas

ESPOO, Finlândia--(BUSINESS WIRE)--A Tecnotree, provedora global de sistemas de suporte a negócios (BSS) digitais nativos de 5G e IA e soluções de transformação digital para provedores de serviços de comunicação, anunciou a assinatura de um novo contrato plurianual e multirregional com um provedor de serviços de comunicação nas Américas.

O contrato reflete o foco contínuo da Tecnotree na expansão de relacionamentos de longo prazo com clientes por meio de suas plataformas e serviços digitais nativos de 5G e IA, que permitem aos provedores de serviços de comunicação modernizar as operações comerciais, acelerar a inovação de serviços e aprimorar as experiências dos clientes. A Tecnotree continua a apoiar as prioridades de transformação digital em constante evolução das operadoras em todo o mundo.

“As Américas continuam sendo um mercado importante para a Tecnotree, onde a empresa segue apoiando provedores de serviços de comunicação com soluções que simplificam as operações, permitem agilidade nos negócios e criam valor sustentável por meio de serviços digitais de última geração”, disse Padma Ravichander, CEO da Tecnotree.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma provedora global de sistemas de suporte a negócios (BSS) digitais nativos de IA e soluções de transformação digital para provedores de serviços de comunicação. Sua plataforma modular permite que as operadoras acelerem a transformação digital, monetizem novos modelos de negócios e ofereçam experiências digitais inteligentes e personalizadas. A Tecnotree está listada na Nasdaq Helsinki (TEM1V). Para mais informações, acesse www.tecnotree.com.

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