Unimed توسّع منصتها للرعاية الصحية البحرية مع تزايد الإقبال على خدمة Telemed Plus

--(BUSINESS WIRE)--أثينا، اليونانأعلنت Universal Maritime Solutions (يُشار إليها باسم "Unimed" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية البحرية، والإمدادات الطبية، وحلول رفاهية الطواقم، وإحدى الشركات التابعة لمحفظة ZCG Private Equity، منصة إدارة صناديق الأسهم الخاصة التابعة لمجموعة Z Capital Group, LLC (يٌشار إليها باسم "ZCG")، اليوم أن شركة Bahri، إحدى أبرز مشغّلي الخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط، قد وسّعت نطاق شراكتها مع Unimed من خلال الاشتراك في خدمة Telemed Plus المتميزة.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لعلاقة الشراكة الراسخة والممتدة بين الشركتين، التي تأسست من خلال برنامج MedScale من Unimed لإدارة الإمدادات الطبية والحقائب الطبية على متن السفن، كما تمثل محطة مهمة جديدة في مسيرة التوسع المستمر لمنصة Telemed Plus من Unimed، التي أُطلقت في عام 2024. ويؤكد هذا التوسُّع تزايد اعتماد كبرى شركات التشغيل البحري حول العالم على منصة Unimed المتكاملة للرعاية الصحية، كما يعكس القيمة المتنامية لخدماتها القائمة على الاشتراكات، ويدعم الاستراتيجية الأوسع للشركة الرامية إلى توسيع نطاق حلولها في مجالي الرعاية الصحية والامتثال على مستوى العالم.

وصرَّح Jules Nasso، نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية في Unimed، قائلاً: "عندما أطلقنا خدمة Telemed Plus، كانت رؤيتنا تتمثل في إرساء نهج أكثر ترابطًا واستباقيةً في مجال الرعاية الصحية البحرية". "يجسّد توسيع نطاق علاقتنا مع Bahri مدى نجاح هذه الرؤية في التحول إلى اعتماد متزايد وملموس من جانب العملاء. وإزاء تزايد توجه مشغّلي القطاع البحري نحو حلول متكاملة للرعاية الصحية والامتثال، نواصل توسيع منصتنا بما يسهم في الارتقاء برفاهية الطواقم، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة أكبر من خلال خدماتنا القائمة على الاشتراكات".

ومن خلال خدمة Telemed Plus، سيتمكّن أفراد طواقم البحري من الاستفادة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من الدعم الطبي السريري الذي يقدمه متخصصو الرعاية الصحية لدى Unimed في أثينا باليونان، إلى جانب إدارة استباقية لصحة أفراد الطواقم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل صعودهم إلى متن السفن، والاطلاع الفوري على مخزون المستلزمات الطبية المتوافر على متنها. ومن خلال الجمع بين الخبرات الطبية المتخصصة والإدارة اللحظية للمخزون وشبكة Unimed العالمية للتوزيع، تتيح هذه الخدمة للسفن تلبية العديد من الاحتياجات الطبية الاعتيادية على متنها، بما يسهم في الحد من الزيارات الطبية غير الضرورية إلى مرافق الرعاية الصحية على الشاطئ، وتقليص ما يرتبط بها من تعطّل في العمليات التشغيلية.

وتعزّز هذه الاتفاقية مسيرة تطوّر Unimed المستمرة، التي تتجاوز بموجبها نطاق خدمات الإمدادات الطبية التقليدية لتترسخ كمنصة متكاملة وأوسع نطاقًا للرعاية الصحية البحرية. ومن خلال عملية استحواذ أُبرمت مؤخرًا، تعمل الشركة أيضًا على توسيع قدراتها في مجال خدمات امتثال أفراد الطواقم، بما في ذلك إجراء اختبارات الكشف عن تعاطي المخدرات والكحول، بما يعزّز محفظتها المتنامية من حلول الرعاية الصحية المقدمة لمشغّلي السفن التجارية وسفن الرحلات البحرية.

ومع اتساع قاعدة عملاء Unimed لتشمل أوروبا وآسيا والأمريكتين، وصولاً إلى منطقة الشرق الأوسط، تأتي شراكتها مع Bahri لتعزّز حضورها الدولي وترسّخ مكانتها في الأسواق العالمية، كما تعكس تنامي الطلب على حلول متكاملة للرعاية الصحية تُسهم في تعزيز رفاهية أفراد الطواقم، ورفع الكفاءة التشغيلية، والحفاظ على جاهزية السفن.

نبذة عن Unimed

تُعدّ Unimed شركة رائدة في قطاع الإمدادات والمعدات الطبية وتوزيع الأكسجين لصالح قطاع الصناعات البحرية على مستوى العالم، إذ تتخصص في تقديم حلول متكاملة للرعاية الصحية والامتثال لعملائها في مختلف أنحاء العالم.

تُعدّ Unimed إحدى شركات محفظة ZCG Private Equity، منصة إدارة استثمارات الأسهم الخاصة التابعة لـ ZCG. الموقع الإلكتروني: ( www.zcg.com ).

لمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة www.universalmarinemedical.com.

نبذة عن ZCG

تُعدّ ZCG شركة عالمية رائدة مملوكة للقطاع الخاص، وتضم أعمالها إدارة الأصول في الأسواق الخاصة، وخدمات استشارات الأعمال، وتطوير التكنولوجيا والحلول.

على مدى ما يقرب من 30 عامًا، ضخّ كبار المسؤولين في ZCG استثمارات تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات. وتضم ZCG فريقًا عالميًا يناهز قوامه 250 متخصصًا. يقع المقر الرئيسي لـ ZCG في نيويورك، وتدير الشركة ثمانية مكاتب تابعة لها موزعة على ست دول حول العالم. لمزيد من المعلومات حول ZCG، تفضَّل بزيارة: www.zcg.com.

يمكنك أيضًا التعرّف بمزيد من التفاصيل على ZCGC، منصة خدمات استشارات الأعمال التابعة لـ ZCG، عبر الموقع www.zcgc.com، واستكشاف Haptiq، الشركة التابعة لـ ZCG والمتخصصة في مجال التكنولوجيا، عبر الموقع www.haptiq.com.

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