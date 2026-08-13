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テクノツリー、米州の既存顧客である通信サービス・プロバイダーと1,750万米ドルの複数年契約を締結

フィンランド、エスポー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 通信サービス・プロバイダー向けに5G対応かつAIネイティブのデジタル・ビジネス・サポート・システム（BSS）およびデジタル・トランスフォーメーション・ソリューションを提供する世界的プロバイダーであるテクノツリーは、米州の既存顧客である通信サービス・プロバイダーと、複数年・複数地域にわたる新たな契約を締結したと発表しました。

本契約は、通信サービス・プロバイダーが業務をモダナイズし、サービス革新を加速し、顧客体験を向上できるようにする5G対応のAIネイティブ・デジタル・プラットフォームおよびサービスを通じて、長期的な顧客関係の拡大に引き続き注力するテクノツリーの姿勢を反映しています。テクノツリーは、世界中の通信事業者が変化するデジタル・トランスフォーメーションの優先事項に対応できるよう、引き続き支援しています。

「米州は、引き続きテクノツリーにとって重要な市場です。テクノツリーは同地域で、業務を簡素化し、ビジネスの俊敏性を高め、次世代のデジタル・サービスを通じて持続可能な価値を創出するソリューションにより、通信サービス・プロバイダーを引き続き支援しています」と、テクノツリーのCEOであるパドマ・ラビチャンダーは述べました。

テクノツリーについて

テクノツリーは、通信サービス・プロバイダー向けにAIネイティブのデジタル・ビジネス・サポート・システム（BSS）およびデジタル・トランスフォーメーション・ソリューションを提供する世界的プロバイダーです。同社のコンポーザブル・プラットフォームにより、通信事業者はデジタル・トランスフォーメーションを加速し、新たなビジネスモデルの収益化を図り、インテリジェントかつパーソナライズされたデジタル体験を提供できます。テクノツリーはナスダック・ヘルシンキに上場しています（TEM1V）。詳細は、www.tecnotree.comをご覧ください。

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Contacts

Media Contact
Prianca Ravichander
CMO & CCO, Tecnotree
marketing@tecnotree.com

Industry:

Tecnotree

HEX:TEM1V
Details
Headquarters: Espoo, Finland
CEO: Padma Ravichander
Employees: 1000
Organization: PUB
Release Versions
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