Vantage Data Centers et Nebius développent leurs infrastructures d’IA au Royaume-Uni avec un premier déploiement dans la Zone de croissance de l’IA du sud du pays de Galles

DENVER et LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Vantage Data Centers, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de campus de centres de données à très grande échelle, et Nebius (Nasdaq : NBIS), une société spécialisée dans le cloud IA, ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord en vue de déployer une infrastructure IA haute densité alimentée par la technologie NVIDIA au niveau du campus CWL1 de Vantage à Newport, au pays de Galles. Ce déploiement, qui constitue la première annonce d’un engagement en matière de capacité commerciale dans la Zone de croissance de l’IA (« AI Growth Zone ») du sud du pays de Galles, permettra de répondre à la demande croissante du Royaume-Uni en matière de capacité d’informatique d’intelligence artificielle sur le territoire national.

Aux termes de cet accord, Nebius louera de la capacité à haute densité du campus CWL1 afin de prendre en charge les charges de travail liées à l’entraînement de l’IA, à l’inférence, à l’IA agentique et à l’IA d’entreprise, au service d’entreprises, de chercheurs, de startups et d’organismes du secteur public souhaitant accéder à une infrastructure d’IA de pointe.

Cette capacité s’inscrit dans le cadre de l’expansion plus large de Nebius au Royaume-Uni et de son engagement à développer la capacité d’informatique d’IA sur le territoire national. En juin dernier, l’entreprise a annoncé un investissement d’environ 1,7 milliard de livres sterling pour développer ses capacités sur quatre sites britanniques. Le déploiement des infrastructures de l’entreprise au Royaume-Uni s’appuie sur la dernière conception de référence de la solution à pile complète de bout en bout de NVIDIA, DSX AI factory, et soutient le plan d’action du gouvernement britannique baptisé « AI Opportunities ».

Cet accord tire parti de la présence déjà bien établie de Vantage à Newport et renforce le rôle joué par les hyperscalers dans le développement de l’économie de l’IA au Royaume-Uni. Opérationnel depuis 2010, le site CWL1 est l’un des plus grands campus de centres de données d’Europe. Il offre l’échelle, la connectivité et l’infrastructure électrique nécessaires aux charges de travail d’IA à haute densité et dessert une clientèle diversifiée composée d’acteurs hyperscalers, d’entreprises et d’organismes du secteur public. Sa consommation d’électricité est couverte à 100 % par des énergies renouvelables certifiées et ses installations les plus récentes ont été conçues de manière à minimiser la consommation d’eau liée à l’exploitation. Pour ce faire, elles sont équipées d’un système de refroidissement en circuit fermé qui recycle l’eau plutôt que de reposer sur son évaporation. Des refroidisseurs à air sont également utilisés, ainsi que le refroidissement naturel, lorsque les conditions ambiantes le permettent, pour réduire la consommation d’énergie.

CWL1 s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’investissement de plusieurs milliards de livres sterling de Vantage dans le sud du pays de Galles, où l’entreprise prévoit de mettre en service plus d’un gigawatt de capacité prête pour l’IA à Newport, Bridgend et Bro Tathan.

« Il s’agit d’une étape importante pour le sud du pays de Galles et pour la réalisation des ambitions du Royaume-Uni en matière d’infrastructures d’IA », a déclaré David Howson, président de Vantage Data Centers pour la région EMEA. « Nebius développe son infrastructure de cloud IA au Royaume-Uni à un moment où la demande pour des capacités de calcul nationales ne cesse d’augmenter. Le campus de Vantage à Newport offre l’échelle, la connectivité et l’excellence opérationnelle nécessaires pour soutenir cette croissance, et nous sommes fiers de contribuer à faire du sud du pays de Galles une destination de choix pour les investissements dans l’IA. »

« Le Royaume-Uni est l’un des pays où l’IA est développée, déployée et adoptée par les startups, les entreprises et le secteur public », a déclaré Gary Tierney, directeur général de Nebius pour la région EMEA. « Le campus de Vantage à Newport nous offre une base solide pour étendre l’accès à l’infrastructure d’IA alimentée par NVIDIA au Royaume-Uni et pour accompagner nos clients dans le développement de la prochaine génération d’applications d’IA. »

« Notre gouvernement souhaite mettre l’IA au service du renouveau de la Grande-Bretagne et de la création d’emplois. Cette initiative est au cœur de notre mission visant à réindustrialiser le pays, à favoriser une croissance solide dans toutes les régions et à garantir que nos services publics soient prêts à relever les défis des décennies à venir », a déclaré Kanishka Narayan, sous-secrétaire d’État parlementaire à l’IA. « Pour y parvenir, il est indispensable de disposer d’une puissance de calcul de pointe – cette force motrice qui rend l’IA possible – ici même, sur notre territoire. L’infrastructure de Newport permettra de créer de nouveaux emplois hautement qualifiés dans le sud du pays de Galles et aidera les entreprises et les innovateurs britanniques à utiliser l’IA pour résoudre certains de leurs problèmes les plus complexes. »

« L’annonce d’aujourd’hui marque une étape importante pour la Zone de croissance de l’IA du sud du pays de Galles et témoigne de la réputation grandissante du pays de Galles en tant que site stratégique pour les infrastructures qui alimenteront l’économie de l’IA. L’investissement de Nebius et Vantage va contribuer à ouvrir de nouvelles perspectives économiques, à soutenir la création d’emplois hautement qualifiés et à renforcer la position du pays de Galles en tant que destination de choix pour les investissements dans le numérique de pointe », a confié pour sa part Adam Price, ministre gallois chargé des entreprises, de la Connectivité et de l’Énergie. « Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires afin de maximiser les retombées de cet investissement pour les entreprises, les collectivités et l’économie galloise dans son ensemble. »

Le sud du pays de Galles a été désigné Zone de croissance de l’IA au Royaume-Uni, en raison de sa concentration d’infrastructures numériques, de sa connectivité par fibre optique vers Londres, de son réseau électrique à haute capacité et de sa base industrielle solide. La région abrite également le plus grand regroupement d’entreprises de semi-conducteurs du Royaume-Uni, ce qui en fait un écosystème en pleine expansion pour les technologies de pointe, les infrastructures d’IA et les investissements numériques à forte valeur ajoutée.

À propos de Vantage Data Centers

Vantage Data Centers est un fournisseur de premier plan d’infrastructures numériques au service des innovateurs spécialisés dans l’IA et le cloud. Grâce à son engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et de la réussite de ses clients, Vantage offre une capacité inégalée en termes de vitesse et d’échelle, avec des activités couvrant l’Amérique du Nord, la région EMEA et l’Asie-Pacifique. Vantage donne aux entreprises en pleine transformation les moyens de façonner l’avenir.

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