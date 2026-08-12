STL kiest voor Kinaxis Planning One om de planning van de toeleveringsketen binnen zijn wereldwijde activiteiten te versterken

OTTAWA, Ontario & MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), een wereldwijde marktleider in orchestratie van de supply chain, heeft vandaag bekendgemaakt dat STL (NSE: STLTECH), een specialist in optische en digitale oplossingen, voor Kinaxis Planning One kiest om zijn supply chain-planningscapaciteiten te versterken en tot snellere beslissingen te komen binnen zijn wereldwijde activiteiten.

Deze implementatie bevestigt het voortdurende engagement van Kinaxis op de Indiase markt. Het vormt een nieuwe mijlpaal in het vergroten van de toegang tot klanten via het groeiende netwerk van Value-Added Reseller (VAR)-partners. Ook is dit de eerste klant die het bedrijf heeft binnengehaald via het Google Marketplace-initiatief voor het middensegment.

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