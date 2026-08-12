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STL选择Kinaxis Planning One以加强全球运营的供应链规划

此次部署体现了Kinaxis对印度市场的持续投入，并通过其不断壮大的合作伙伴生态系统扩大服务覆盖范围

安大略省渥太华和印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 供应链协调领域的全球领导者Kinaxis® Inc. (TSX:KXS)今日宣布，领先的光学与数字解决方案公司STL (NSE: STLTECH)已选择Kinaxis Planning One来强化其供应链规划能力，并提升其全球运营的决策速度。

此次部署反映了Kinaxis对印度市场的持续承诺，标志着其通过不断壮大的增值经销商(VAR)合作伙伴网络扩大客户覆盖范围的又一里程碑，同时也是该公司通过Google Marketplace中型市场计划赢得的首个客户。

Kinaxis全球合作伙伴部门高级副总裁Ray Curbelo表示：“制造商正面临越来越大的压力，需要以更快速、更协同一致的决策来应对市场波动。此次与STL的合作，既反映了印度对现代化供应链规划日益增长的需求，也体现了我们的合作伙伴生态系统和Google Marketplace计划在扩大Kinaxis Planning One覆盖范围方面所发挥的作用。”

通过实施Kinaxis Planning One，STL将提升其供应链的可视化程度，改善跨职能协作，并更好地应对不断变化的需求和供应状况。

STL首席执行官Rahul Puri表示：“对STL而言，加强供应链规划是我们开展运营和为客户提供服务的关键。Kinaxis Planning One将帮助我们提升运营可视化水平，更快速地响应变化，并在业务持续增长的过程中支持更加一致的执行力。”

此次公告进一步巩固了Kinaxis在印度日益增长的影响力。在印度，制造商正积极投资先进规划技术，以支持业务增长、增强韧性，并提升在全球市场中的竞争力。

如需了解更多关于Kinaxis Planning One的信息，请访问www.kinaxis.com

关于Kinaxis
Kinaxis是现代供应链规划与协调领域的领导者，为复杂的全球供应链提供动力，并为管理供应链的人员提供支持。我们强大的、由AI赋能的供应链协调平台Maestro结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问kinaxis.com或在LinkedIn上关注我们。

来源：Kinaxis Inc.

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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