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STL、グローバル事業全体のサプライチェーン計画強化に向け「Kinaxis Planning One」を採用

今回の導入は、キナクシスによるインドへの継続投資と、拡大するパートナー・エコシステムを通じた顧客の利用機会拡大を示す

オンタリオ州オタワ＆インド、ムンバイ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- サプライチェーン・オーケストレーション分野の世界的リーダーであるKinaxis® Inc.（キナクシス、TSX：KXS）は、光学・デジタルソリューションの大手企業であるSTL（NSE：STLTECH）が、グローバル事業全体におけるサプライチェーン計画機能を強化し、意思決定を迅速化するため、Kinaxis Planning Oneを採用したと発表しました。

今回の導入は、キナクシスがインド市場に継続的に注力していることを示すものであり、拡大を続けるVAR（付加価値再販業者）のパートナー・ネットワークを通じて顧客の利用機会を拡大する上での新たな節目であると同時に、キナクシスが「Google Marketplace」で展開する中堅企業市場向けイニシアチブを通じた初の顧客獲得でもあります。

「製造業者は、変動に対応するため、より迅速で連携の取れた意思決定を迫られるようになっています」と、キナクシスのグローバルパートナー部門担当シニアバイスプレジデントであるレイ・クルベロは述べました。「STLとの今回の取り組みは、インドにおける先進的なサプライチェーン計画への需要の高まりと、当社のパートナー・エコシステムおよびGoogle Marketplaceを通じた取り組みがKinaxis Planning Oneの利用機会拡大に果たしている役割の双方を反映しています。」

Kinaxis Planning Oneの導入により、STLはサプライチェーン全体の可視性を高め、部門横断的な連携を強化し、変化する需要・供給状況により的確に対応できるようになります。

「STLにとって、サプライチェーン計画の強化は、事業を運営し、顧客に価値を提供する上で不可欠です」と、STLの最高経営責任者（CEO）であるラーフル・プリ氏は述べました。「Kinaxis Planning Oneは、当社が事業全体の可視性を高め、変化により迅速に対応し、事業が成長を続ける中でも、より一貫して業務を遂行できるよう支援します。」

今回の発表は、インドにおけるキナクシスのプレゼンス拡大の流れを受けたものであり、同国では、製造業各社が事業の成長を支え、レジリエンスを高め、グローバル市場での競争力を高めるため、高度なプランニング技術への投資を進めています。

Kinaxis Planning Oneの詳細については、www.kinaxis.comをご覧ください。

キナクシスについて
キナクシスは、最新のサプライチェーン計画およびオーケストレーション分野のリーダーであり、複雑なグローバル・サプライチェーンを支え、それを管理する人々を支援しています。AI搭載の強力なサプライチェーン・オーケストレーション・プラットフォーム「Maestro」は、複数年にわたる戦略的計画からラストマイル配送に至るまで、サプライチェーン全体に完全な透明性と俊敏性をもたらす独自の技術と手法を組み合わせています。キナクシスは、今日の不確実性や混乱を乗り越えるために必要な俊敏性と予測可能性を提供する企業として、名だたるグローバルブランドから信頼を得ています。ニュースや情報の詳細については、kinaxis.comをご覧いただくか、LinkedInでキナクシスをフォローしてください。

ソース：Kinaxis Inc.

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