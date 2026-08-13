Voyager Interests و The Arab Energy Fund تعلنان عن شراكة استراتيجية في CRTS Global

--(BUSINESS WIRE)--هيوستن والرياض، المملكة العربية السعوديةأعلنت اليوم كل من Voyager Interests ("Voyager")، وهي شركة استثمار في الملكية الخاصة متخصصة في استثمارات خدمات ومعدات الطاقة ("ES&E") و The Arab Energy Fund ("TAEF")، وهي مؤسسة مالية دولية رائدة متعددة الأطراف ذات أثر تنموي، عن اتفاق تحالف يضم TAEF و Zamil Group Investment Company ("Zamil") لإجراء استثمار استراتيجي بحصة أقلية في CRTS Global ("CRTS" أو "الشركة"). وتجمع هذه الشراكة بين خبرة Voyager في مجال خدمات ومعدات الطاقة (ES&E) والقدرات الاستثمارية لكل من TAEF و Zamil، وذلك بهدف تسريع نمو CRTS على المستويين الإقليمي والعالمي. ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة.

وتُعد CRTS شركة رائدة عالميًا في مجال طلاء وصلات الأنابيب الميدانية من الداخل والخارج، حيث تقدم خدماتها للعملاء حول العالم في قطاعي الطاقة والصناعة. ومن خلال استخدام أدوات روبوتية مملوكة لها، تقوم CRTS بتطبيق طلاءات واقية على خطوط الأنابيب البرية والبحرية المخصصة لنقل الغاز الطبيعي والنفط الخام ومياه الشرب والمياه المالحة والهيدروجين، وكذلك تطبيقات احتجاز الكربون. وعقب استحواذها على RAE Coatings في عام 2025، أصبحت CRTS المزود الوحيد الذي يقدم حلولاً متكاملة لطلاء وصلات الأنابيب الميدانية داخليًا وخارجيًا لقطاع العمليات البحرية، حيث أنجزت خدمات طلاء لأكثر من خمسة ملايين وصلة ميدانية.

وصرح Robert Trainer، الشريك في Voyager: "منذ الاستحواذ على الشركة في عام 2023، برزت CRTS كشركة رائدة عالميًا في مجال طلاء وصلات الأنابيب الميدانية". وأضاف: "تُعد كل من TAEF و Zamil شريكين قويين؛ إذ ستساهم قدراتهما الاستثمارية وخبراتهما في هذا المجال وحضورهما الإقليمي في تمكين CRTS من الاستفادة من الاستثمارات الضخمة الجارية حاليًا في قطاع خطوط الأنابيب حول العالم. نحن فخورون بالشراكة مع TAEF و Zamil، وبمواصلة دعم فريق الإدارة وموظفي CRTS في هذه المرحلة الجديدة من النمو".

ومن جانبه، صرح Bryan Kirchmer، رئيس CRTS: "تُشكل هذه الشراكة محطة هامة في مسيرة CRTS. حيث توفر TAEF و Zamil خبرات واسعة وحضورًا إقليميًا قويًا وعلاقات استراتيجية من شأنها تسريع نمونا في الشرق الأوسط وخارجه، بينما يضمن استمرار مشاركة Voyager الحفاظ على استمرارية الأعمال لعملائنا وكوادرنا. ومعًا، أصبحنا في وضع أفضل من أي وقت مضى لتقديم حلول متكاملة لطلاء وصلات الأنابيب الميدانية من الداخل والخارج للعملاء في جميع أنحاء العالم".

صرح Maheur Mourali، الرئيس التنفيذي للاستثمار في The Arab Energy Fund: "تُمثّل CRTS نموذجًا للشركات المتميزة القائمة على التكنولوجيا، والتي تتوافق تمامًا مع استراتيجيتنا الاستثمارية والتزامنا بتعزيز البنية التحتية الحيوية للطاقة. ومع تسارع وتيرة الاستثمار في شبكات خطوط الأنابيب على المستويين الإقليمي والعالمي، فإن القدرات الحصرية التي تمتلكها CRTS، وسجلها الحافل في التنفيذ، ومكانتها القوية في السوق، تشكّل منصة واعدة لخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ويسرنا الدخول في شراكة مع كل من Voyager و Zamil وفريق إدارة CRTS لدعم المرحلة المقبلة من نمو الشركة".

ومن جانبه، صرح Abdullrahman Khalid Al Zamil، رئيس Zamil: "تتمتع Zamil بتاريخ طويل من الاستثمار في قطاعي الصناعة والطاقة في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتُعد CRTS شركة تتوافق قدراتها بشكل كبير مع نهجنا الاستثماري. ونحن سعداء بالشراكة مع Voyager و TAEF لدعم مسيرة نمو الشركة مستقبلاً".

المستشارون

عملت PJT Partners كمستشار مالي حصري لـ CRTS، بينما تولت DLA Piper UK LLP مهام المستشار القانوني لـ CRTS. كما عملت Dentons كمستشار قانوني لكل من TAEF و Zamil.

نبذة عن CRTS GLOBAL

تُعد CRTS Global، التي تأسست عام 1979، رائدة عالميًا في مجال خدمات طلاء وصلات الأنابيب الميدانية، وذلك من خلال استخدامها لأدوات روبوتية حصرية تقوم بتطبيق طبقات حماية على الأجزاء الداخلية والخارجية لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي والنفط الخام ومياه الشرب والمياه المالحة. وتُعد CRTS المزود الوحيد الذي يقدم حلولاً متكاملة لطلاء وصلات الأنابيب الميدانية داخليًا وخارجيًا لقطاع العمليات البحرية. وتقدم الشركة خدماتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وآسيا، وغرب أفريقيا، ومنطقة بحر الشمال. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.crtsglobal.com.

نبذة عن VOYAGER INTERESTS

تُعد Voyager Interests، ومقرها هيوستن بولاية تكساس، شركة متخصصة في الاستثمار المباشر الأسهم الخاصة تركز على الاستثمار في الشركات العاملة في قطاع خدمات ومعدات الطاقة (ES&E) حول العالم. وتُعتبر Voyager الشركة الأكثر نشاطًا في مجال الاستثمار المباشر في هذا القطاع، حيث أنجزت تسع صفقات استحواذ منذ عام 2021. وتسعى الشركة حاليًا لإجراء استثمارات جديدة في منصات أعمال بقيمة مؤسسية تصل إلى 500 مليون دولار (أو أكثر في حال الاستثمار المشترك)، وذلك عبر مجموعة متنوعة من أنواع الصفقات، بما في ذلك عمليات فصل الأصول الدولية المعقدة، وإعادة الهيكلة المالية، واستثمارات أسهم النمو. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.voyagerinterests.com.

نبذة عن THE ARAB ENERGY FUND

تُعد The Arab Energy Fund مؤسسة مالية متعددة الأطراف ذات أثر تنموي، تركز نشاطها على قطاعي الطاقة والمرافق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وقد تأسست عام 1974 بمبادرة من عشر دول عربية مُصدِّرة للنفط. وتتمثل رسالة The Arab Energy Fund في دعم منظومة الطاقة من خلال توفير حلول تمويلية تشمل أدوات الدين وحقوق الملكية، وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة واستدامتها، وتطوير سلاسل القيمة والخدمات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُحدث The Arab Energy Fund أثرًا ملموسًا من خلال المساهمة في الازدهار الاقتصادي وتمكين المجتمعات المحلية عبر تطوير المواهب وبناء المعرفة. تقدم The Arab Energy Fund مجموعة شاملة من الحلول التمويلية التي تغطي كامل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، وذلك لشركاء أعمال رائدين في القطاعين العام والخاص عبر أكثر من 35 سوقًا. تطبق The Arab Energy Fund أفضل الممارسات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في كافة عملياته، حيث تشكل المشاريع ذات الأبعاد البيئية والاجتماعية ما يقرب من 25% من محفظة قروضه البالغة 6.38 مليار دولار أمريكي. تُعد The Arab Energy Fund المؤسسة المالية الوحيدة المتخصصة في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصل على تصنيف "Aa2" من وكالة Moody’s، و"‎‎AA+‎" من وكالة Fitch، و"AA-‎" من وكالة "S&P". لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.taef.com.

نبذة عن ZAMIL GROUP INVESTMENT COMPANY

تسعى Zamil Group Investment Company، من خلال ذراعيها الاستثماريين، الأسهم العامة والأسهم الخاصة، إلى الحفاظ على رأس مال المساهمين وتنميته وتحقيق عوائد استثمارية متميزة. تهدف Zamil إلى إحداث أثر اقتصادي إيجابي وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

تتم استثمارات الأسهم العامة بشكل مباشر في الأسهم المدرجة، وكذلك من خلال مديري المحافظ الاستثمارية المدارة بقرار تقديري (DPMs). أما استثمارات الأسهم الخاصة فتتم إما عبر الاستثمار في صناديق استثمارية أو من خلال الاستثمار المباشر في الشركات المستهدفة.

تغطي استثمارات Zamil طيفًا واسعًا من القطاعات الصناعية والتجارية، وتشمل شركات راسخة وأخرى واعدة تتمتع بآفاق نمو قوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تولي Zamil أهمية قصوى للقيم الأخلاقية، وتلتزم بأعلى معايير النزاهة والمهنية والسرية. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.zamil.com.

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