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STL選擇Kinaxis Planning One以強化全球營運的供應鏈規劃

此次部署體現了Kinaxis對印度市場的持續投入，並透過其不斷壯大的合作夥伴生態系統擴大服務觸達範圍

安大略省渥太華和印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 供應鏈協調領域的全球領導者Kinaxis® Inc. (TSX:KXS)今日宣布，首屈一指的光學與數位解決方案公司STL (NSE: STLTECH)已選擇Kinaxis Planning One來強化其供應鏈規劃能力，並提升其全球營運的決策速度。

此次部署反映了Kinaxis對印度市場的持續承諾，代表其透過不斷壯大的加值型轉售商(VAR)合作夥伴網路擴大客戶觸達範圍的又一里程碑，同時也是該公司透過Google Marketplace中階市場計畫贏得的第一個客戶。

Kinaxis全球合作夥伴部門資深副總裁Ray Curbelo表示：「製造商正面臨越來越大的壓力，需要以更快速、更協同一致的決策來因應市場波動。此次與STL的合作，既反映了印度對現代化供應鏈規劃與日俱增的需求，也體現了我們的合作夥伴生態系統和Google Marketplace計畫在擴大Kinaxis Planning One觸達範圍方面所扮演的角色。」

透過實施Kinaxis Planning One，STL將提升其供應鏈的可視性程度，改善跨職能合作，並更好地因應不斷變化的需求和供應狀況。

STL執行長Rahul Puri表示：「對STL而言，強化供應鏈規劃是我們經營業務和為客戶提供服務的關鍵。Kinaxis Planning One將協助我們提升營運可視性，更快速地回應變化，並在業務持續成長的過程中支援更加一致的執行力。」

此次公告進一步鞏固了Kinaxis在印度與日俱增的影響力。在印度，製造商正積極投資先進規劃技術，以支援業務成長、強化韌性，並提升在全球市場中的競爭力。

如欲瞭解更多關於Kinaxis Planning One的資訊，請造訪www.kinaxis.com

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Kinaxis是現代供應鏈規劃與協調領域的領導者，為複雜的全球供應鏈提供動力，並為管理供應鏈的人員提供支援。我們強大的、由AI賦能的供應鏈協調平台Maestro結合專有技術和方法，為整個供應鏈提供全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年策略規劃到最後一哩路交付的方方面面。我們深受全球知名品牌的信賴，可提供因應當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。如欲查看更多新聞和資訊，請造訪kinaxis.com或在LinkedIn上關注我們。

來源：Kinaxis Inc.

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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