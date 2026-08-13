Crypto.com e Solidus Labs expandem parceria para dar suporte à oferta de mercados de previsão da Crypto.com nos EUA

SINGAPURA--(BUSINESS WIRE)--Crypto.com, uma das maiores e mais confiáveis ​​plataformas de criptomoedas do mundo, anunciou hoje a expansão de sua parceria com a Solidus Labs como sua parceira de supervisão de negociações para mercados de previsão e valores mobiliários tokenizados. A parceria irá envolver a implementação, pela Crypto.com, da plataforma HALO da Solidus Labs para monitorar a atividade de negociação e proteger a integridade do mercado nestas classes de ativos em rápido crescimento.

As duas empresas têm cooperado na supervisão de mercados de ativos digitais, sendo que esta expansão reflete a crescente abrangência do portfólio de produtos regulamentados da Crypto.com. À medida que a Crypto.com amplia sua oferta de mercados de previsão, inclusive mediante a OG Prediction Markets, e avança no segmento de valores mobiliários tokenizados, os requisitos de conformidade se tornam mais complexos. Os mercados de previsão apresentam riscos específicos que demandam uma integridade de mercado multidimensional estruturada para o futuro.

"À medida que a Crypto.com continua desenvolvendo uma plataforma totalmente regulamentada e com múltiplos produtos, nosso compromisso de liderar em conformidade, bem como conquistar a confiança de nossos usuários e reguladores, só se fortalece", disse Antonio Alvarez Lorenzo, Diretor de Conformidade da Crypto.com. "A Solidus Labs se consolidou como a referência de excelência em integridade de mercado no segmento de mercados de previsão; portanto, ampliar nossa parceria foi um passo natural."

Desenvolvida do zero para lidar com a complexidade dos mercados financeiros modernos, a Solidus HALO adota um enfoque multidimensional para supervisionar negociações, sintetizando o comportamento do usuário, o sentimento nas redes sociais e dados de OSINT, além dos dados tradicionais de negociação e fluxo de ordens. Ao correlacionar estas informações com dados 'on-chain' e 'off-chain' em tempo real, a HALO proporciona à Crypto.com uma proteção a nível institucional contra práticas sofisticadas de uso de informação privilegiada e manipulação de mercado em seus mercados de previsão, valores mobiliários tokenizados e ofertas de ativos digitais.

"Os mercados de previsão representam uma oportunidade de classe de ativos de trilhões de dólares, e a Solidus Labs é a referência do setor para protegê-los, pois, quando se trata de mercados de previsão, não se aposta na integridade do mercado", disse Asaf Meir, Fundador e Diretor Executivo da Solidus Labs. "Este é exatamente o padrão que a Crypto.com adota, e temos orgulho de ser a parceira que o respalda."

Sobre a Crypto.com

Fundada em 2016, a Crypto.com conta com a confiança de milhões de usuários ao redor do mundo e é líder do setor em conformidade regulatória, segurança e privacidade. Nossa visão é simples: Cryptocurrency in Every Wallet™ (Criptomoedas em Todas as Carteiras). A Crypto.com está comprometida em acelerar a adoção de criptomoedas através da inovação e capacitar a próxima geração de construtores, criadores e empreendedores a desenvolver um ecossistema digital mais justo e equitativo. A Crypto.com | Derivatives North America (CDNA) é uma afiliada da Crypto.com e está registrada na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) como um mercado de contratos designado e uma organização de compensação de derivativos; a CDNA oferece a negociação de contratos de mercado de previsão, bem como de contratos baseados em eventos econômicos e de criptomoedas. Crypto.com também opera uma 'Futures Commission Merchant' (Corretora de Mercados Futuros) registrada na CFTC, que fornece conectividade a 'Introducing Brokers' para impulsionar e expandir o ecossistema de mercados de previsão.

Sobre a OG.com

A OG.com é a marca internacional da empresa Crypto.com, que opera diversas linhas de negócios para atender clientes em todo o mundo. A North American Derivatives Exchange, Inc. atua sob as marcas OG Prediction Markets (OG.com) e Crypto.com | Derivatives North America (CDNA), sendo registrada junto à Commodity Futures Trading Commission (CFTC) como um mercado de contratos designado e uma organização de compensação de derivativos. A OG Prediction Markets e a CDNA oferecem a negociação de contratos de mercados de previsão abrangendo diversas classes de ativos, incluindo criptomoedas, instrumentos financeiros, empresas, economia, clima e cultura, através do acesso direto e de intermediários, como 'Introducing Brokers' e 'Futures Commission Merchants' (FCMs).

A OG permite que os clientes realizem negociações, interajam com outras pessoas e subam na classificação, em um ambiente onde acertar traz recompensas. Conforme a legislação aplicável, a OG oferece a fãs de esportes e consumidores a oportunidade de agir diante da incerteza, capitalizar sobre o futuro e comemorar vitórias mediante uma oferta extremamente abrangente de contratos baseados em eventos esportivos e culturais.

Acesse agora em https://OG.com.

Sobre a Solidus Labs

Nascida no universo cripto e desenvolvida para Wall Street, a Solidus Labs é a referência de excelência em integridade de mercado multidimensional e supervisão de negociações. Fundada em 2018 por veteranos do Goldman Sachs, a empresa combina o rigor institucional com a inovação nativa do setor de criptoativos e a IA de agentes autônomos para reinventar a conformidade na era financeira moderna. No centro de sua atuação está a HALO, uma plataforma baseada em riscos e impulsionada por IA, na qual instituições financeiras, empresas de criptoativos e reguladores de todo o mundo confiam para realizar uma supervisão proativa e orientada por inteligência, abrangendo qualquer produto, plataforma de negociação ou classe de ativos. Para mais informações, acesse www.soliduslabs.com.

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