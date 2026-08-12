STL seleciona Kinaxis Planning One para fortalecer o planejamento da cadeia de suprimentos em suas operações globais

OTTAWA, Ontário e MUMBAI, Índia--(BUSINESS WIRE)--A Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), líder global em orquestração da cadeia de suprimentos, anunciou hoje que a STL (NSE: STLTECH), empresa líder em soluções ópticas e digitais, selecionou o Kinaxis Planning One para fortalecer suas capacidades de planejamento da cadeia de suprimentos e melhorar a velocidade de tomada de decisões em suas operações globais.

A implementação reflete o compromisso contínuo da Kinaxis com o mercado indiano e representa mais um marco na expansão do acesso a clientes por meio de sua crescente rede de parceiros revendedores de valor agregado (VARs), além de sua primeira conquista de cliente por meio da iniciativa de mercado intermediário do Google Marketplace.

"Os fabricantes estão sob crescente pressão para responder à volatilidade com decisões mais rápidas e coordenadas", disse Ray Curbelo, vice-presidente sênior da Organização Global de Parceiros da Kinaxis. "Este engajamento com a STL reflete tanto a crescente demanda por planejamento moderno da cadeia de suprimentos na Índia quanto o papel que nosso ecossistema de parceiros e a iniciativa do Google Marketplace desempenham na expansão do acesso ao Kinaxis Planning One."

Ao implementar o Kinaxis Planning One, a STL aumentará a visibilidade em toda a sua cadeia de suprimentos, melhorará a coordenação interfuncional e responderá melhor às mudanças nas condições de demanda e oferta.

"Para a STL, fortalecer o planejamento da cadeia de suprimentos é essencial para a forma como operamos e entregamos aos nossos clientes", disse Rahul Puri, CEO da STL. "O Kinaxis Planning One nos ajudará a melhorar a visibilidade em todas as operações, responder mais rapidamente às mudanças e oferecer suporte a uma execução mais consistente à medida que nossos negócios continuam crescendo.

O anúncio reforça a crescente presença da Kinaxis na Índia, onde os fabricantes estão investindo em tecnologias avançadas de planejamento para apoiar o crescimento dos negócios, melhorar a resiliência e competir com mais eficácia nos mercados globais."

Para mais informações sobre o Kinaxis Planning One, acesse www.kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em planejamento e orquestração de cadeias de suprimentos modernas, impulsionando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos com inteligência artificial, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos – do planejamento estratégico plurianual à entrega da última milha. Somos a plataforma de confiança de marcas globais renomadas para fornecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e nas disrupções atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou nos siga no LinkedIn.

Fonte: Kinaxis Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.