STL sélectionne Kinaxis Planning One pour renforcer la planification de sa chaîne d'approvisionnement dans l'ensemble de ses activités mondiales

OTTAWA, Ontario et MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX : KXS), un chef de file mondial de l'orchestration de la chaîne logistique, a annoncé aujourd'hui que STL (NSE : STLTECH), une entreprise de premier plan spécialisée dans les solutions optiques et numériques, avait sélectionné Kinaxis Planning One pour renforcer ses capacités de planification de la chaîne d'approvisionnement et accélérer la prise de décision dans l'ensemble de ses activités mondiales.

Ce déploiement, qui témoigne de l'engagement continu de Kinaxis envers le marché indien, marque une nouvelle étape importante dans l'accès élargi offert à sa clientèle via son réseau croissant de partenaires revendeurs à valeur ajoutée (value-added reseller, VAR). Il s'agit également pour Kinaxis de sa première acquisition de client dans le cadre de son initiative « Google Marketplace » destinée aux entreprises de taille intermédiaire.

« Les fabricants subissent une pression croissante car on leur demande de faire face à la volatilité en prenant des décisions plus rapides et mieux coordonnées », a déclaré Ray Curbelo, vice-président principal chargé de l’organisation des partenaires mondiaux chez Kinaxis. « Ce partenariat avec STL témoigne de la nécessité croissante en Inde d'utiliser des outils modernes de planification de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que du rôle joué par notre écosystème de partenaires et l'initiative Google Marketplace pour élargir l'accès à Kinaxis Planning One. »

Grâce à la mise en œuvre de Kinaxis Planning One, STL sera en mesure de renforcer la visibilité sur l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement, d’améliorer la coordination entre les différents services et de s'adapter plus facilement à l'évolution de la demande et de l'offre.

« Chez STL, la planification de la chaîne d'approvisionnement est au cœur de notre mode de fonctionnement et joue un rôle crucial dans notre capacité à répondre aux attentes de nos clients », a déclaré Rahul Puri, PDG de STL. « Kinaxis Planning One va nous aider à améliorer la visibilité sur l'ensemble de nos opérations, à réagir plus rapidement aux changements et à garantir une exécution plus cohérente à mesure que nos activités se développeront. »

Cette annonce marque une nouvelle étape dans l’intensification de la présence de Kinaxis en Inde, où les fabricants investissent dans des technologies de planification avancées pour soutenir la croissance de leurs activités, améliorer leur résilience et accroître leur compétitivité sur les marchés mondiaux.

Pour plus d'informations sur Kinaxis Planning One, rendez-vous sur www.kinaxis.com.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un chef de file de la planification et de l'orchestration modernes de la chaîne logistique, alimentant des chaînes d’approvisionnement mondiales complexes et soutenant les personnes qui les gèrent. Notre puissante plateforme d’orchestration de la chaîne d’approvisionnement, Maestro, alimentée par l’IA, combine technologies et techniques exclusives pour offrir une transparence et une agilité totales sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la planification stratégique pluriannuelle à la livraison du dernier kilomètre. Des marques mondiales renommées nous font confiance pour leur fournir l'agilité et la prévisibilité permettant de faire face à la volatilité et aux perturbations de notre monde actuel. Pour plus d’actualités et d’informations, retrouvez-nous sur kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Source : Kinaxis Inc.

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