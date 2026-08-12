Signal recurre a Cloudflare para proteger la privacidad de cientos de millones de usuarios mediante la transparencia de claves

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), empresa líder en conectividad en la nube, anunció hoy que actuará como auditor independiente del sistema de transparencia de claves de Signal, la aplicación de mensajería privada en la que confían cientos de millones de personas en todo el mundo. Gracias a esta colaboración, los usuarios de Signal podrán tener mayor certeza de que sus conversaciones son privadas y seguras, sin necesidad de realizar complejas comprobaciones manuales.

El cifrado de extremo a extremo protege la privacidad de los mensajes al cifrarlos de modo que solo el remitente y el destinatario puedan leerlos. Este sistema solo es seguro si el servicio de mensajería proporciona a los usuarios las claves de cifrado correctas. Hasta ahora, comprobarlo requería comparar manualmente los códigos QR fuera de la aplicación, por ejemplo, en persona. Una alternativa es la «transparencia de claves», un sistema mediante el cual las aplicaciones de mensajería publican un registro que permite detectar cualquier manipulación y deja constancia de cuándo se distribuyen nuevas claves a los usuarios. Además, distintas partes verifican ese registro. Los auditores externos desempeñan un papel fundamental, ya que garantizan que todos consulten el mismo registro. Signal utiliza este sistema en su nueva función de «verificación automática de claves», que permite a los usuarios comprobar sus claves sin salir de la aplicación. Cloudflare es ahora uno de los auditores externos de este sistema.

«Signal ha establecido el estándar mundial de las comunicaciones privadas y nos complace verificar de forma independiente que se mantiene ese nivel de seguridad», afirmó Dane Knecht, director de tecnología de Cloudflare. «Internet adoptó las conexiones cifradas como norma mediante HTTPS. La mensajería hizo lo mismo con el cifrado de extremo a extremo. La auditoría independiente es el siguiente paso lógico: no basta con prometer que existe cifrado, también hay que poder demostrarlo».

El sistema de auditoría de Cloudflare obtiene periódicamente lotes de actualizaciones del registro de transparencia de claves de Signal y verifica mediante técnicas criptográficas que cada una sea coherente con toda la información registrada anteriormente. Una vez superada esta comprobación, Cloudflare firma la actualización y Signal la envía a sus usuarios, que pueden verificarla y confirmar que la aplicación les muestra una versión del registro coherente con la que ven los demás usuarios. A partir de esta garantía, los usuarios pueden comprobar que el registro contiene las claves correctas tanto para ellos como para sus contactos. El auditor de Cloudflare trabaja únicamente con pruebas criptográficas: no tiene acceso a los números de teléfono, nombres de usuario, claves públicas ni contenido de los mensajes.

Con la incorporación de Signal, Cloudflare refuerza la seguridad de dos de las mayores plataformas de mensajería privada del mundo, tras su designación como auditor de WhatsApp en 2024. El objetivo es que la auditoría independiente se convierta en una práctica habitual en las comunicaciones cifradas y no en una excepción.

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad en la nube. Permite a las organizaciones agilizar y proteger a sus empleados, aplicaciones y redes desde cualquier lugar, al tiempo que reduce la complejidad y los costes. La nube de conectividad de Cloudflare ofrece una plataforma unificada con una amplia gama de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, que proporciona a cualquier organización el control necesario para trabajar, desarrollar e impulsar su negocio.

Gracias a una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, Cloudflare bloquea cada día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Cuenta con la confianza de millones de organizaciones, desde las marcas más importantes hasta emprendedores y pequeñas empresas, pasando por organizaciones sin ánimo de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Más información sobre la nube de conectividad de Cloudflare en cloudflare.com/connectivity-cloud. Descubra las últimas tendencias y novedades sobre Internet en radar.cloudflare.com.

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Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, en su versión modificada. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres considerables. En algunos casos, es posible identificar las declaraciones prospectivas porque contienen términos como «puede», «podrá», «debería», «espera», «estudia», «planea», «prevé», «podría», «pretende», «se propone», «proyecta», «contempla», «cree», «estima», «predice», «potencial» o «continuará», así como sus formas negativas u otras expresiones similares relacionadas con las expectativas, estrategias, planes o intenciones de Cloudflare. No obstante, no todas las declaraciones prospectivas contienen estos términos identificativos. Las declaraciones prospectivas, expresas o implícitas, incluidas en este comunicado de prensa comprenden, entre otras, las relativas a las capacidades y la eficacia de la red global de Cloudflare y de sus demás productos y tecnologías; los beneficios que el uso de la red global y de otros productos y tecnologías de Cloudflare puede aportar a sus clientes; la colaboración de Cloudflare con Signal para actuar como auditor independiente del sistema de transparencia de claves y los posibles beneficios derivados de ella para los clientes de Cloudflare; la posibilidad de que esta colaboración permita a Cloudflare captar nuevos clientes y ampliar las ventas a clientes existentes; así como el desarrollo tecnológico, las operaciones futuras, el crecimiento, las iniciativas o las estrategias de Cloudflare y las declaraciones realizadas por su director de tecnología y otras personas. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido a diversos factores, incluidos, entre otros, los riesgos detallados en las presentaciones de Cloudflare ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), incluido su informe trimestral en el formulario 10-Q presentado el 6 de agosto de 2026, así como en otras presentaciones que Cloudflare pueda realizar periódicamente ante la SEC.

Las declaraciones prospectivas realizadas en este comunicado de prensa se refieren únicamente a los acontecimientos a partir de la fecha en que se realizan. Cloudflare no asume ninguna responsabilidad de actualizar las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores a la fecha de publicación, nueva información o la ocurrencia de acontecimientos imprevistos, salvo que la ley lo exija. Es posible que Cloudflare no llegue a materializar los planes, intenciones o expectativas expresados en sus declaraciones prospectivas, por lo que no se debe depositar una confianza indebida en ellas.

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