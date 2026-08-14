AMINA為HYPE新增交易與代管服務，Hyperliquid機構影響力持續提升

瑞士楚格--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 受瑞士金融市場監管局(FINMA)監管、業務遍及全球的加密銀行AMINA Bank AG ("AMINA")今日宣布，已為其客戶新增對Hyperliquid區塊鏈的原生代幣HYPE的交易與代管支援。隨著Hyperliquid實現超大規模成長，以及更多受監管的HYPE投資通路不斷湧現，持有該代幣的機構和專業投資人越來越需要持牌銀行等級的代管標準來管理其資產。

Hyperliquid是一個完全鏈上的永續期貨與現貨交易交易所，能夠直接在鏈上撮合買賣雙方，速度可與中心化交易所比擬。目前，Hyperliquid處理著去中心化平台上約70%的鏈上永續期貨交易量。

Hyperliquid日益提升的機構影響力反映了加密貨幣與傳統金融的更廣泛融合。2026年3月，S&P Dow Jones Indices將S&P 500指數授權給TradeXYZ，用於在Hyperliquid上交易永續期貨合約，這是第一個以該指數為基礎的持牌永續衍生品合約。圍繞HYPE建構的受監管投資產品也呈現出類似的發展軌跡：2026年5月，Bitwise在美國推出HYPE現貨上市交易型基金(BHYP)，隨後又在歐洲的德國證券交易所Xetra電子交易平台推出Hyperliquid質押型交易所交易產品。

AMINA產品長Myles Harrison表示：「Hyperliquid能夠在鏈上以原子方式撮合交易，速度足以比擬中心化交易所，從而彌合了去中心化市場的透明度與傳統交易場所執行品質之間的差距。隨著傳統金融與數位金融之間的界限持續縮小，像Hyperliquid這樣的專案正在以有意義的方式突破邊界。新增HYPE支援，使AMINA的客戶能夠以受監管的方式接取去中心化金融領域最活躍、最受追捧的交易場所之一，同時享有他們期望從銀行獲得的代管標準。」

AMINA的客戶現在可以交易和代管HYPE，且無交易量上限或交易限制，同時還能獲得客戶對傳統銀行合作夥伴所期望的安全性和治理保障。該服務涵蓋Hyperliquid的EVM相容環境(HyperEVM)上的HYPE；本次服務不包含質押和原生HyperCore功能。

免責聲明：本出版品構成《瑞士金融服務法》(FinSA)第68條及《瑞士金融服務條例》(FinSO)第95條所定義的廣告和行銷材料。如涉及產品廣告，相關產品文件（如要求提供或可取得）可在AMINA網站上查閱，或免費索取。任何出於行銷以外目的提供的附加資訊或文件，均受適用於該等材料的具體條款與細則的約束。本出版品提供的所有資訊和文件僅供參考。 AMINA Bank AG (“AMINA”)是一家瑞士銀行，由瑞士金融市場監管局(FINMA)授權並監管。AMINA在瑞士獲得授權並受其監管。本出版品中描述的產品和服務可能未在所有司法管轄區註冊、核准、提供或可用，並可能受到法律和監管限制。本出版品中的任何內容均不構成投資、法律、稅務或其他專業建議。 本出版品不構成在任何該等活動屬於非法行為的司法管轄區內購買或出售任何金融工具的要約、招攬、推薦或邀請，也不構成財務建議。投資和金融工具涉及風險，包括可能的本金損失。風險可能包括市場、流動性、貨幣、交易對手、操作以及（如適用）數位資產或技術風險。任何投資決策均應在審閱相關產品文件並在適當時取得獨立建議後方可做出。AMINA的產品、服務、資訊及本出版品中包含的材料可能無法向某些司法管轄區的居民提供、出售或分發。接收者有責任自行瞭解並遵守其所在司法管轄區內任何適用的法律、監管或銷售限制。如欲瞭解更多資訊，請查閱AMINA的條款與細則，或與產品或服務相關的適用銷售限制。

關於 AMINA — 加密金融，化繁為簡

AMINA Bank AG成立於2018年4月，總部位於瑞士楚格，是加密貨幣銀行業的先驅。2019年8月，AMINA Bank AG獲得瑞士金融市場監督管理局(FINMA)頒發的瑞士銀行及證券交易商牌照。2022年2月，AMINA Bank AG阿布達比全球市場(ADGM)分行獲得ADGM金融服務監管局(FSRA)頒發的金融服務授權。2023年11月，AMINA (Hong Kong) Limited獲得香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)頒發的第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（資產管理）牌照。2025年10月，公司根據香港數位資產監管架構，進一步獲准將第1類牌照範圍擴充至為專業投資人提供數位資產交易服務。2025年10月，AMINA (Austria) AG (“AMINA EU”)依據《加密資產市場法》(MiCAR)架構，獲得奧地利金融市場管理局(FMA)頒發的加密資產服務提供者(CASP)牌照。

《CVVC全球報告》和CB Insights將AMINA評選為區塊鏈生態系統50大企業之一。2025年，AMINA在2025年Hedgeweek®全球數位資產獎評選中榮獲「年度機構數位資產創新獎」。AMINA最近還被FT Live的PWM財富科技獎評選為「最佳數位挑戰者——私人銀行」。

如欲瞭解更多關於AMINA的資訊，請造訪 www.aminagroup.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。