Crypto.com 與 Solidus Labs 深化合作，支援其美國預測市場業務

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的加密貨幣平台 Crypto.com 今日宣布，將擴大與交易監察合作夥伴 Solidus Labs 的合作，共同支援預測市場及代幣化證券兩大新興業務的發展。作為此次合作的一部分，Crypto.com 將部署 Solidus Labs 的 HALO 平台，監察這些高速增長資產類別中的交易活動，維護市場公平與誠信。

Crypto.com 與 Solidus Labs 此前已在數字資產市場監察領域展開合作。此次雙方進一步擴大合作範圍，亦彰顯 Crypto.com 受監管產品及業務版圖的持續拓展。隨著 Crypto.com 透過 OG Prediction Markets 拓展預測市場業務，並逐步進入代幣化證券領域，其在合規及市場誠信方面面臨的挑戰亦日益複雜。

預測市場具有有別於傳統金融市場的風險特徵，因此需要更全面、前瞻性的市場監察能力，以識別潛在的內幕交易、市場操縱及其他異常交易行為。

Crypto.com 首席合規官 Antonio Alvarez Lorenzo 表示：「隨著 Crypto.com 持續打造一個全面合規的多產品平台，我們將繼續堅持業界領先的合規標準，贏得用戶及監管機構的信任。Solidus Labs 已成為預測市場領域值得信賴的市場誠信合作夥伴，因此擴大雙方合作是順理成章的一步。我們期待繼續攜手，為這個快速發展的市場提供更高水平的市場誠信及合規保障。」

Solidus Labs 的 HALO 平台專為應對現代金融市場日益複雜的交易環境而打造。平台採用多維度風險分析方法，在傳統交易及訂單流數據的基礎上，進一步結合用戶行為、社交媒體輿情及開源情報（OSINT）等數據。透過實時關聯分析鏈上及鏈下數據，HALO 能夠協助 Crypto.com 更全面地識別預測市場、代幣化證券及其他數字資產業務中的內幕交易、市場操縱及其他潛在的市場誠信風險，為其提供機構級交易監察及風險防護能力。

Solidus Labs 創辦人兼行政總裁 Asaf Meir 表示：「預測市場有潛力發展成為萬億美元級的資產類別，而 Solidus Labs 致力成為這個市場值得信賴的市場誠信合作夥伴。在預測市場領域，市場誠信從來不是可有可無的選項，而是不容妥協的底線。這與 Crypto.com 對合規及市場誠信的重視高度一致，我們很自豪能夠成為其長期合作夥伴，共同推動預測市場健康發展。」

關於 Crypto.com

Crypto.com 成立於2016年，是全球領先的加密貨幣平台，致力透過創新推動加密貨幣普及，其願景是讓每個錢包都擁有加密貨幣（Cryptocurrency in Every Wallet™）。

Crypto.com | Derivatives North America（CDNA）已在美國商品期貨交易委員會（CFTC）註冊為指定合約市場及衍生品結算機構，提供預測市場以及經濟、加密貨幣相關事件的合約交易服務。Crypto.com 另營運一家在 CFTC 註冊的期貨經紀商（FCM），為介紹經紀商提供連接服務。

關於 OG.com

OG.com 是 Crypto.com 企業旗下的全球品牌，營運多條業務線，為全球客戶提供服務。North American Derivatives Exchange, Inc. 以 OG Prediction Markets（OG.com）及 Crypto.com | Derivatives North America（CDNA）品牌開展業務，並已在 CFTC 註冊為指定合約市場及衍生品結算機構。

OG Prediction Markets 及 CDNA 提供涵蓋加密貨幣、金融、企業、經濟、氣候及文化等多個領域的預測市場合約交易。用戶可以直接參與交易，亦可以透過介紹經紀商及期貨經紀商（FCM）等中介渠道參與。OG 讓用戶能夠進行交易、與其他用戶互動並參與排行榜競爭，並在預測結果正確時獲得回報。在適用法律允許的範圍內，OG 亦透過豐富的體育及文化事件合約，為體育愛好者及消費者提供參與預測市場、探索未來趨勢的機會。

立即瀏覽 OG.com，作出你的預測。

關於 Solidus Labs

Solidus Labs 誕生於加密貨幣行業，專注於為華爾街及全球金融市場提供市場誠信及交易監察解決方案，是多維度市場誠信及交易監察領域的領先企業。公司於2018年由多位高盛前員工創立，將機構級金融市場專業能力與加密原生創新相結合，並透過 Agentic AI 推動現代金融市場的合規及風險管理。

HALO 是 Solidus Labs 的核心產品，是一款由人工智能驅動、以風險為導向的市場誠信及交易監察平台。HALO 已獲全球金融機構、加密貨幣企業及監管機構廣泛採用，協助客戶跨產品、跨交易場所及跨資產類別開展前瞻性、情報驅動的市場監察。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.soliduslabs.com