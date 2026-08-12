STL sceglie Kinaxis Planning One per rafforzare la pianificazione delle catene di approvvigionamento nelle operazioni globali
STL sceglie Kinaxis Planning One per rafforzare la pianificazione delle catene di approvvigionamento nelle operazioni globali
L'implementazione riflette il continuo investimento di Kinaxis in India e l'accesso sempre più ampio tramite il suo crescente ecosistema di collaboratori
OTTAWA, Ontario e MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), leader mondiale nell'orchestrazione della catena logistica, oggi ha annunciato che STL (NSE: STLTECH), un'azienda leader in ambito di soluzioni ottiche e digitali, ha scelto Kinaxis Planning One per rafforzare le sue capacità di pianificazione della catena logistica e migliorare la rapidità dei processi decisionali nelle sue operazioni globali.
L'adozione di Kinaxis Planning One riflette l'impegno continuo di Kinaxis nei confronti del mercato indiano e rappresenta un'altra tappa nell'espansione dell'accesso dei clienti attraverso la sua rete crescente di partner rivenditori a valore aggiunto (VAR, value-added reseller), e il suo primo cliente acquisito attraverso l'iniziativa Google Marketplace dell'azienda, rivolta al mercato di fascia media.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Relazioni con i media
Matt Tatham| Kinaxis
mtatham@kinaxis.com
Relazioni con gli investitori
Victoria Hyde-Dunn | Kinaxis
vhyde-dunn@kinaxis.com