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STL sceglie Kinaxis Planning One per rafforzare la pianificazione delle catene di approvvigionamento nelle operazioni globali

L'implementazione riflette il continuo investimento di Kinaxis in India e l'accesso sempre più ampio tramite il suo crescente ecosistema di collaboratori

OTTAWA, Ontario e MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), leader mondiale nell'orchestrazione della catena logistica, oggi ha annunciato che STL (NSE: STLTECH), un'azienda leader in ambito di soluzioni ottiche e digitali, ha scelto Kinaxis Planning One per rafforzare le sue capacità di pianificazione della catena logistica e migliorare la rapidità dei processi decisionali nelle sue operazioni globali.

L'adozione di Kinaxis Planning One riflette l'impegno continuo di Kinaxis nei confronti del mercato indiano e rappresenta un'altra tappa nell'espansione dell'accesso dei clienti attraverso la sua rete crescente di partner rivenditori a valore aggiunto (VAR, value-added reseller), e il suo primo cliente acquisito attraverso l'iniziativa Google Marketplace dell'azienda, rivolta al mercato di fascia media.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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