Crypto.com 与 Solidus Labs 深化合作，支持其美国预测市场业务

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的加密货币平台 Crypto.com 今日宣布，将扩大与交易监控合作伙伴 Solidus Labs 的合作，共同支持预测市场和代币化证券这两大新兴业务的发展。作为此次合作的一部分，Crypto.com 将部署 Solidus Labs 的 HALO 平台，用于监控这些高速增长的资产类别中的交易活动，维护市场的公平与诚信。

Crypto.com 与 Solidus Labs 此前已在数字资产市场监控领域开展合作。此次双方进一步扩大合作范围，也彰显了 Crypto.com 受监管产品和业务版图的持续拓展。随着 Crypto.com 通过 OG Prediction Markets 拓展预测市场业务，并逐步进入代币化证券领域，其在合规与市场诚信方面面临的挑战也日益复杂。

预测市场具有迥异于传统金融市场的风险特征，因此需要更加全面、前瞻的市场监控能力，以识别潜在的内幕交易、市场操纵及其他异常交易行为。

Crypto.com 首席合规官 Antonio Alvarez Lorenzo 表示："随着 Crypto.com 持续打造一个全面合规的多产品平台，我们将继续坚持行业领先的合规标准，赢得用户和监管机构的信任。Solidus Labs 已成为预测市场领域值得信赖的市场诚信合作伙伴，因此扩大双方合作是顺理成章的一步。我们期待继续携手，为这一快速发展的市场提供更高水平的市场诚信与合规保障。”

Solidus Labs 的 HALO 平台专为应对现代金融市场日益复杂的交易环境而打造。平台采用多维度风险分析方法，在传统交易和订单流数据的基础上，进一步结合用户行为、社交舆情和开源情报（OSINT）等数据。通过实时关联分析链上与链下数据，HALO 能够帮助 Crypto.com 更全面地识别预测市场、代币化证券及其他数字资产业务中的内幕交易、市场操纵及其他潜在的市场诚信风险，为其提供机构级的交易监控和风险防护能力。

Solidus Labs 创始人兼首席执行官 Asaf Meir 表示：“预测市场有潜力发展成为万亿美元级的资产类别，而 Solidus Labs 致力于成为这一市场值得信赖的市场诚信合作伙伴。在预测市场领域，市场诚信从来不是可有可无的选项，而是不容妥协的底线这与 Crypto.com 对合规与市场诚信的重视高度一致，我们很自豪能够成为其长期合作伙伴，共同推动预测市场健康发展。”

关于 Crypto.com

Crypto.com 成立于2016年，是全球领先的加密货币平台，致力于通过创新推动加密货币普及，愿景是让每个钱包都拥有加密货币（Cryptocurrency in Every Wallet™）。

Crypto.com | Derivatives North America（CDNA）已在美国商品期货交易委员会（CFTC）注册为指定合约市场和衍生品清算机构，提供预测市场及经济、加密货币相关事件的合约交易服务。Crypto.com 另运营一家在 CFTC 注册的期货经纪商（FCM），为介绍经纪商提供连接服务。

关于 OG.com

OG.com 是 Crypto.com 企业旗下的全球品牌，运营多条业务线，为全球客户提供服务。North American Derivatives Exchange, Inc. 以 OG Prediction Markets（OG.com）和 Crypto.com | Derivatives North America（CDNA）品牌开展业务，并已在 CFTC 注册为指定合约市场和衍生品清算机构。

OG Prediction Markets 和 CDNA 提供覆盖加密货币、金融、企业、经济、气候及文化等多个领域的预测市场合约交易。用户可以直接参与交易，也可以通过介绍经纪商和期货经纪商（FCM）等中介渠道参与。OG 让用户能够进行交易、与其他用户互动并参与排行榜竞争，并在预测结果正确时获得回报。在适用法律允许的范围内，OG 还通过丰富的体育和文化事件合约，为体育爱好者及消费者提供参与预测市场、探索未来趋势的机会。

立即访问 https://OG.com 做出你的预测。

关于 Solidus Labs

Solidus Labs 诞生于加密货币行业，专注于为华尔街和全球金融市场提供市场诚信与交易监控解决方案，是多维度市场诚信和交易监控领域的领先企业。公司于2018年由多位高盛前员工创立，将机构级金融市场专业能力与加密原生创新相结合，并通过 Agentic AI 推动现代金融市场的合规与风险管理。

HALO 是 Solidus Labs 的核心产品，是一款由人工智能驱动、以风险为导向的市场诚信与交易监控平台。HALO 已获得全球金融机构、加密货币企业及监管机构的广泛采用，帮助客户跨产品、跨交易场所及跨资产类别开展前瞻性、情报驱动的市场监控。

如需了解更多信息，请访问 www.soliduslabs.com。