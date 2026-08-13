-

Crypto.com 与 Solidus Labs 深化合作，支持其美国预测市场业务

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的加密货币平台 Crypto.com 今日宣布，将扩大与交易监控合作伙伴 Solidus Labs 的合作，共同支持预测市场和代币化证券这两大新兴业务的发展。作为此次合作的一部分，Crypto.com 将部署 Solidus Labs 的 HALO 平台，用于监控这些高速增长的资产类别中的交易活动，维护市场的公平与诚信。

Crypto.com 与 Solidus Labs 此前已在数字资产市场监控领域开展合作。此次双方进一步扩大合作范围，也彰显了 Crypto.com 受监管产品和业务版图的持续拓展。随着 Crypto.com 通过 OG Prediction Markets 拓展预测市场业务，并逐步进入代币化证券领域，其在合规与市场诚信方面面临的挑战也日益复杂。

预测市场具有迥异于传统金融市场的风险特征，因此需要更加全面、前瞻的市场监控能力，以识别潜在的内幕交易、市场操纵及其他异常交易行为。

Crypto.com 首席合规官 Antonio Alvarez Lorenzo 表示："随着 Crypto.com 持续打造一个全面合规的多产品平台，我们将继续坚持行业领先的合规标准，赢得用户和监管机构的信任。Solidus Labs 已成为预测市场领域值得信赖的市场诚信合作伙伴，因此扩大双方合作是顺理成章的一步。我们期待继续携手，为这一快速发展的市场提供更高水平的市场诚信与合规保障。”

Solidus Labs 的 HALO 平台专为应对现代金融市场日益复杂的交易环境而打造。平台采用多维度风险分析方法，在传统交易和订单流数据的基础上，进一步结合用户行为、社交舆情和开源情报（OSINT）等数据。通过实时关联分析链上与链下数据，HALO 能够帮助 Crypto.com 更全面地识别预测市场、代币化证券及其他数字资产业务中的内幕交易、市场操纵及其他潜在的市场诚信风险，为其提供机构级的交易监控和风险防护能力。

Solidus Labs 创始人兼首席执行官 Asaf Meir 表示：“预测市场有潜力发展成为万亿美元级的资产类别，而 Solidus Labs 致力于成为这一市场值得信赖的市场诚信合作伙伴。在预测市场领域，市场诚信从来不是可有可无的选项，而是不容妥协的底线这与 Crypto.com 对合规与市场诚信的重视高度一致，我们很自豪能够成为其长期合作伙伴，共同推动预测市场健康发展。”

关于 Crypto.com

Crypto.com 成立于2016年，是全球领先的加密货币平台，致力于通过创新推动加密货币普及，愿景是让每个钱包都拥有加密货币（Cryptocurrency in Every Wallet™）。

Crypto.com | Derivatives North America（CDNA）已在美国商品期货交易委员会（CFTC）注册为指定合约市场和衍生品清算机构，提供预测市场及经济、加密货币相关事件的合约交易服务。Crypto.com 另运营一家在 CFTC 注册的期货经纪商（FCM），为介绍经纪商提供连接服务。

关于 OG.com

OG.com 是 Crypto.com 企业旗下的全球品牌，运营多条业务线，为全球客户提供服务。North American Derivatives Exchange, Inc. 以 OG Prediction Markets（OG.com）和 Crypto.com | Derivatives North America（CDNA）品牌开展业务，并已在 CFTC 注册为指定合约市场和衍生品清算机构。

OG Prediction Markets 和 CDNA 提供覆盖加密货币、金融、企业、经济、气候及文化等多个领域的预测市场合约交易。用户可以直接参与交易，也可以通过介绍经纪商和期货经纪商（FCM）等中介渠道参与。OG 让用户能够进行交易、与其他用户互动并参与排行榜竞争，并在预测结果正确时获得回报。在适用法律允许的范围内，OG 还通过丰富的体育和文化事件合约，为体育爱好者及消费者提供参与预测市场、探索未来趋势的机会。

立即访问 https://OG.com 做出你的预测。

关于 Solidus Labs

Solidus Labs 诞生于加密货币行业，专注于为华尔街和全球金融市场提供市场诚信与交易监控解决方案，是多维度市场诚信和交易监控领域的领先企业。公司于2018年由多位高盛前员工创立，将机构级金融市场专业能力与加密原生创新相结合，并通过 Agentic AI 推动现代金融市场的合规与风险管理。

HALO 是 Solidus Labs 的核心产品，是一款由人工智能驱动、以风险为导向的市场诚信与交易监控平台。HALO 已获得全球金融机构、加密货币企业及监管机构的广泛采用，帮助客户跨产品、跨交易场所及跨资产类别开展前瞻性、情报驱动的市场监控。

如需了解更多信息，请访问 www.soliduslabs.com

Contacts

Bernardo Soriano
Gregory for Solidus Labs
914-656-3880
bsoriano@gregoryagency.com

Industry:

Solidus Labs

Release Versions
Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

Bernardo Soriano
Gregory for Solidus Labs
914-656-3880
bsoriano@gregoryagency.com

More News From Solidus Labs

Kalshi与Solidus Labs达成合作，打造新一代交易监控体系

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 首家获美国商品期货交易委员会(CFTC)监管的事件交易所、全球最大预测市场Kalshi今日宣布，选定Solidus Labs作为其交易监控合作伙伴。此次合作将全球最具创新力的预测市场与行业最先进的交易监控平台相结合，为规模达数十亿美元的事件交易生态系统树立了全新的诚信黄金标准。 作为首家获批提供事件合约的CFTC持牌交易所，Kalshi推动预测市场合法化，并将其确立为受监管的金融资产类别。作为数百万美国用户信赖的领先合规预测市场平台，Kalshi将现实世界的事件结果转化为可交易工具，每周交易量已突破20亿美元。 Kalshi法律顾问兼执法部门负责人Robert DeNault表示：“Kalshi的发展建立在对合规监管的坚定承诺之上。这份深耕合规的决心是我们的核心竞争力所在。通过与Solidus Labs合作，我们将确保在业务扩张的同时，交易监控体系始终保持行业领先水准，既守护平台用户的权益，也捍卫交易所核心资产（即市场本身）的诚信与公平。” Solidus HALO平台为适配现代金融市场的全面监控需求全新打造，推动交易监控...

Solidus Labs推出基于智能体的合规模式：交易监控运营的新范式

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 数字与传统资产类别交易监控和风险监测领域的定义者Solidus Labs今日宣布推出基于智能体的合规模式，这一突破性的监控运营模型通过利用AI智能体网络，在整个交易监控和交易监测调查生命周期中实现指数级的效率、精准度和智能水平提升。 传统合规解决方案已无法跟上全球市场的快速现代化和日益复杂的步伐。合规团队不得不使用零散、脱节且昂贵的工具组合，却难以高效产出结果。McKinsey数据显示，合规分析师80%的时间耗费在低风险或中等风险问题上，常常重复处理误报或从事琐碎工作。这种低效同样体现在市场滥用检测领域：尽管在合规技术上投入了大量资源和精力，企业仍因未能发现市场操纵行为而面临执法行动。研究表明，美国市场20%的并购交易和5%的季度财报发布中存在内幕交易等市场滥用行为。更广泛地看，仅有4%的可疑活动报告(SAR)会引发执法调查。这并非努力的失败，而是架构的失败。 基于Solidus专有平台HALO构建的基于智能体的合规模式，重新构想了金融机构检测、调查和解决市场滥用风险的方式。它以统一的、智能驱动的架构取代传统系统和孤立的工...

Solidus Labs与Figment合作彻底改变机构的以太坊质押

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 加密原生安全与合规龙头公司Solidus Labs今天宣布与领先的区块链基础设施和质押服务提供商Figment合作。此次合作推出了专为机构以太坊验证者量身定制的尖端风险缓解解决方案Staking Guard。现在，所有Figment以太坊客户都可以选择Staking Guard作为高级可选加入解决方案。 Staking Guard由Solidus Builder和Relay提供支持，针对传统合规风险和本地链上威胁提供稳健、高性能、低延迟的保护。该端到端解决方案通过隔离管道构建和交付合规区块，防范受制裁活动等风险，并对市场滥用、欺诈和操纵行为发出警报。 “通过将Solidus的Staking Guard集成到Figment的以太坊中继套件中，我们为机构质押服务设立了新的黄金标准。”企业发展与合作伙伴关系负责人Ben Spiegelman表示，“Figment深知对于越来越多寻求可靠、高效质押回报的客户而言，信任、安全和合规至关重要。这次合作不仅弥补了关键的市场空白，还将有力地促进机构进一步参与质押。” Staking Gua...
Back to Newsroom