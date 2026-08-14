AMINA ajoute des services de négociation et de conservation du token HYPE alors que le profil institutionnel d'Hyperliquid gagne du terrain

ZOUG, Suisse--(BUSINESS WIRE)--AMINA Bank AG (« AMINA »), une banque crypto agréée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et présente à l’international, propose à ses clients dès aujourd’hui la prise en charge du trading et de la conservation de HYPE, token natif de la blockchain Hyperliquid. Face à l’hypercroissance d’Hyperliquid et à l’émergence de points d’accès réglementés vers HYPE, les investisseurs institutionnels et professionnels détenteurs de ce token, exigent de plus en plus les normes de conservation d’une banque agréée pour sa gestion.

Hyperliquid est une plateforme d'échange entièrement décentralisée (on-chain) pour les contrats à terme perpétuels et le trading au comptant, mettant en relation on-chain acheteurs et vendeurs à des vitesses comparables à celles des plateformes centralisées. Hyperliquid traite actuellement environ 70 % du volume on-chain total des contrats à terme perpétuels échangés sur les plateformes décentralisées.

L'intérêt croissant des institutions pour Hyperliquid témoigne d'une plus grande incorporation des cryptomonnaies dans la finance traditionnelle. En mars 2026, S&P Dow Jones Indices a accordé à TradeXYZ une licence pour l'indice S&P 500, débouchant sur un contrat à terme perpétuel négocié sur Hyperliquid, premier contrat dérivé perpétuel autorisé basé sur cet indice. Les produits d'investissement réglementés adossés à HYPE ont suivi une trajectoire similaire. Bitwise a lancé un FNB spot HYPE (BHYP) aux États-Unis en mai 2026, puis a ajouté un produit négocié en bourse permettant le staking d'Hyperliquid sur Deutsche Börse Xetra en Europe.

« La capacité d'Hyperliquid à apparier les transactions on-chain de manière atomique, à des vitesses comparables à celles des plateformes d'échange centralisées, réduit l'écart entre la transparence des marchés décentralisés et la qualité d'exécution à laquelle les clients sont habitués sur les plateformes traditionnelles », a déclaré Myles Harrison, CPO chez AMINA. « Alors que la frontière entre finance traditionnelle et finance numérique continue de s’estomper, des projets comme Hyperliquid repoussent considérablement les limites. L’ajout de HYPE offre aux clients d’AMINA un accès réglementé à l’une des plateformes de finance décentralisée les plus actives et les plus recherchées, bénéficiant des normes de conservation qu’ils attendent d’une banque. »

Les clients d'AMINA peuvent désormais trader et conserver HYPE sans plafond de volume ni limite de transactions, tout en bénéficiant des normes de sécurité et de gouvernance attendues d'un partenaire bancaire traditionnel. Cette prise en charge de HYPE dans l'environnement HyperEVM est compatible avec Hyperliquid ; le staking et les fonctionnalités natives d'HyperCore ne font pas partie de cette offre.

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À propos d'AMINA — Crypto. Banque. Simplifiées.

Fondée en avril 2018 et établie à Zoug (Suisse), AMINA Bank AG est un pionnier dans le secteur de la crypto-banque. En août 2019, AMINA Bank AG a obtenu la licence suisse de banque et de courtier en valeurs mobilières auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (« FINMA »). En février 2022, la succursale d'AMINA Bank AG à Abu Dhabi Global Markets (« ADGM ») a obtenu l'autorisation de fournir des services financiers auprès de l'Autorité de régulation des services financiers (« FSRA ») de l'ADGM. En novembre 2023, AMINA (Hong Kong) Limited a obtenu les licences de type 1 (négociation de titres), de type 4 (conseil en matière de titres) et de type 9 (gestion d'actifs) de la Securities and Futures Commission (« SFC »). En octobre 2025, la licence de type 1 de la société a été étendue pour inclure les services de négociation d'actifs numériques pour les investisseurs professionnels dans le cadre réglementaire des actifs numériques de Hong Kong. En octobre 2025, AMINA (Austria) AG (« AMINA EU ») a obtenu sa licence CASP auprès de l'Autorité des marchés financiers (« FMA ») autrichienne dans le cadre du Markets in Crypto-Assets (MiCAR).

CVVC Global Report et CB Insights ont classé AMINA parmi les 50 meilleures entreprises de l’écosystème blockchain. En 2025, AMINA a remporté le prix « Institutional Digital Asset Innovation of the Year » lors des Hedgeweek® Global Digital Assets Awards 2025. AMINA a récemment été désignée « Best Digital Challenger — Private Banks » par les PWM Wealth Tech Awards de FT Live.

Pour en savoir plus sur AMINA, rendez-vous sur www.aminagroup.com

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