STL entscheidet sich für Kinaxis Planning One, um die Planung der Lieferkette in seinen weltweiten Betrieben zu stärken

OTTAWA, Ontario & MUMBAI, Indien--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Steuerung von Lieferketten, gab heute bekannt, dass STL (NSE: STLTECH), ein führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen, sich für Kinaxis Planning One entschieden hat. Ziel sind die Erweiterung seiner Fähigkeiten im Bereich der Lieferkettenplanung und eine Beschleunigung der Entscheidungsfindung in seinen weltweiten Betrieben.

Die Bereitstellung ist in Beweis für das anhaltende Engagement von Kinaxis auf dem indischen Markt und stellt einen weiteren Meilenstein beim Ausbau des Kundenzugangs über das wachsende Netzwerk von Value-Added-Reseller-Partnern (VAR) dar. Zudem ist dies der erste Kundengewinn im Rahmen der „Google Marketplace“-Initiative des Unternehmens für den Mittelstand.

„Hersteller stehen unter zunehmendem Druck, auf Schwankungen mit schnelleren und besser koordinierten Entscheidungen zu reagieren“, sagte Ray Curbelo, SVP, Global Partner Organization bei Kinaxis. „Diese Zusammenarbeit mit STL spiegelt sowohl die wachsende Nachfrage nach moderner Lieferkettenplanung in Indien wider als auch die Rolle, die unser Partner-Ökosystem und die Google Marketplace-Initiative spielen, den Zugang zu Kinaxis Planning One zu erleichtern.“

Durch die Einführung von Kinaxis Planning One wird STL die Transparenz entlang seiner gesamten Lieferkette erhöhen, die abteilungsübergreifende Koordination verbessern und schneller auf sich ändernde Nachfrage- und Angebotsbedingungen reagieren können.

„Für STL ist die Stärkung der Lieferkettenplanung von entscheidender Bedeutung für unsere Arbeitsweise und die Erfüllung unserer Verpflichtungen gegenüber den Kunden“, sagte Rahul Puri, CEO von STL. „Kinaxis Planning One wird uns dabei helfen, die Transparenz in allen Betriebsabläufen zu verbessern, schneller auf Veränderungen zu reagieren und eine einheitlichere Umsetzung zu gewährleisten, während unser Unternehmen weiter wächst.“

Kinaxis baut seine Präsenz in Indien auf, wo Hersteller in fortschrittliche Planungstechnologien investieren, um ihr Geschäftswachstum zu fördern, ihre Widerstandsfähigkeit zu verbessern und auf den globalen Märkten effektiver zu konkurrieren.

Mehr Informationen über Kinaxis Planning One finden Sie unter: www.kinaxis.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein führender Anbieter im Bereich der modernen Lieferkettenplanung und -koordination, der komplexe globale Lieferketten steuert und die dafür zuständigen Mitarbeiter unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform zur Lieferkettenkoordination, Maestro, vereint firmeneigene Technologien und Verfahren, die für vollständige Transparenz und Flexibilität entlang der gesamten Lieferkette sorgen – von der mehrjährigen strategischen Planung bis hin zur Zustellung auf der letzten Meile. Namhafte globale Marken vertrauen darauf, dass wir ihnen die Flexibilität und Vorhersehbarkeit bieten, die sie benötigen, um die heutigen Schwankungen und Umbrüche zu meistern. Weitere Neuigkeiten und Informationen finden Sie unter: kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Quelle: Kinaxis Inc.

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