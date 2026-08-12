STL selecciona a Kinaxis Planning One para fortalecer la planificación de cadena de suministro en las operaciones globales

OTTAWA (Ontario) y BOMBAY (India)--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), líder mundial en orquestación de cadena de suministro, anunció hoy que STL (NSE: STLTECH), empresa líder de soluciones ópticas y digitales, seleccionó a Kinaxis Planning One para fortalecer sus capacidades de planificación de cadena de suministro y aumentar la velocidad de toma de decisiones en sus operaciones globales.

La implementación refleja el compromiso continuo de Kinaxis con el mercado indio y representa otro hito en la expansión del acceso al cliente a través de su red de socios de revendedores de valor agregado (VAR) en permanente crecimiento, además de ser el primer cliente que obtiene a través de la iniciativa de mercado medio de Google Marketplace de la empresa.

"Los clientes están bajo una presión cada vez mayor de responder a la volatilidad con decisiones más rápidas y coordinadas", afirmó Ray Curbelo, vicepresidente sénior de organizaciones socias globales de Kinaxis. "Este compromiso con STL refleja tanto la mayor demanda de planificación de cadena de suministro moderna en India como el papel que tienen nuestro ecosistema de socios y Google Marketplace en la ampliación del acceso a Kinaxis Planning One".

Con la implementación de Kinaxis Planning One, STL mejorará la visibilidad en toda su cadena de suministro, mejorará la coordinación entre funciones y podrá responder mejor a las condiciones cambiantes de oferta y demanda.

"Para STL, el fortalecimiento de la cadena de suministro es esencial para la forma en que operamos y respondemos ante los clientes", afirmó Rahul Puri, director ejecutivo de STL. "Kinaxis Planning One nos ayudará a mejorar la visibilidad en todas las operaciones, responder más rápidamente a los cambios y facilitar una ejecución más consistente en el marco del crecimiento permanente de nuestro negocio.

El anuncio se suma a la presencia cada vez mayor de Kinaxis en India, donde los fabricantes están invirtiendo en tecnologías de planificación avanzadas para respaldar el crecimiento comercial, mejorar la resiliencia y competir de manera más efectiva en los mercados globales.

Para obtener más información sobre Kinaxis Planning One, visite www.kinaxis.com.

Acerca de Kinaxis

Kinaxis es líder en planificación y orquestación de cadenas de suministro modernas; permite impulsar cadenas de suministro globales complejas y apoyar a quienes las gestionan. Nuestra potente plataforma de orquestación de cadenas de suministro basada en IA, Maestro, combina tecnologías y técnicas patentadas que brindan total transparencia y agilidad en toda la cadena de suministro, desde la planificación estratégica plurianual hasta la entrega de última milla. Marcas globales de renombre confían en nosotros para brindar la agilidad y la previsibilidad necesarias para afrontar la volatilidad y la disrupción actuales. Para ver más noticias e información, visite kinaxis.com o síganos en LinkedIn.

Fuente: Kinaxis Inc.

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