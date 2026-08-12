IPNation وInfluence Media Partners تتعاونان لإطلاق أول منصة استثمارية مخصصة للملكية الفكرية في قطاع الموسيقى والترفيه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

--(BUSINESS WIRE)--نيويورك وأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدةأعلنت شركة Influence Media Partners (ويُشار إليها فيما يلي باسم "Influence Media" أو "Influence") اليوم عن استثمار استراتيجي لدعم إطلاق IPNation، وهي أول منصة استثمارية متخصصة حصريًا في حقوق الملكية الفكرية لقطاع الترفيه وكتالوجات الموسيقى العربية. بهدف استثمار 100 مليون دولار، ستركّز IPNation على الاستحواذ على حقوق الملكية الفكرية الأيقونية في قطاعي الموسيقى والترفيه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وتطويرها وتنميتها.

تأسست الشركة على يد Eddy Maroun، الشريك المؤسس لشركة Anghami، وJose Maria Dot، الرئيس السابق للاستثمار في Multiply Group (المعروفة حاليًا باسم 2PointZero)، والعضو المنتدب في FTI Capital Advisors. بدعم من Influence Media Partners، تسعى IPNation إلى بناء محفظة متكاملة من حقوق الملكية الفكرية الأيقونية في قطاعي الموسيقى والترفيه العربي، والعمل على تطويرها.

تُعد Influence Media Partners منصةً للموسيقى والترفيه ومديرًا للاستثمارات، تتخذ من نيويورك مقرًا لها، وتتولى قيادتها المؤسِّسة والشريكة الإدارية المشاركة Lylette Pizarro McLean. تتخصص الشركة في الاستحواذ على حقوق الملكية الفكرية المتميزة في قطاعي الموسيقى والترفيه وإدارتها وتعزيز قيمتها. تحظى Influence بدعم شراكات استراتيجية مع صناديق وحسابات تديرها BlackRock، وقد بنت محفظة تضم أعمالاً أيقونية ومعاصرة لفنانين بارزين، من بينهم DJ Khaled، وFuture وEnrique Iglesias.

"تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة تطور Influence Media. لطالما اعتبرنا حقوق الملكية الفكرية المتميزة في قطاع الموسيقى فئةً من الأصول ذات الطابع العالمي، ونرى أن منطقة الشرق الأوسط تمثل واحدةً من أكثر الأسواق الواعدة لتحقيق نمو على المدى الطويل. تجمع IPNation بين خبرة إقليمية راسخة ورؤية طموحة لتشكيل مستقبل حقوق الملكية الفكرية في قطاعي الموسيقى والترفيه العربي. نؤمن بأن تعاوننا سيمكننا من خلق قيمة مستدامة تعود بالنفع على المبدعين وأصحاب الحقوق والجمهور في جميع أنحاء المنطقة وخارجها"، حسبما قال Ram Kolluri، رئيس قسم الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية في Influence Media Partners.

"تمثل حقوق الملكية الفكرية في قطاعي الموسيقى والترفيه العربي اليوم إحدى أبرز فئات الأصول الثقافية التي لا تزال قيمتها الحقيقية غير مُقدّرة بما يكفي على الصعيد العالمي. صُمِّمت IPNation لإرساء نهج مؤسسي للاستثمار في حقوق الملكية الفكرية الأيقونية والمدرّة لدخل متوقع، مع تحقيق فرص للنمو من خلال منهج IPNation لخلق القيمة، بما يتيح توسيع نطاق وصول موسيقانا إلى جماهير أوسع بكفاءة. نؤمن بأن الشرق الأوسط يدخل حقبة جديدة تتحول فيها الثقافة بحد ذاتها إلى أصل مالي قابل للتوسع"، حسبما أفاد Jose Maria Dot، الرئيس التنفيذي لشركة IPNation.

تتخذ IPNation من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتستثمر في التسجيلات الأصلية للموسيقى وحقوق النشر، والعلامات التجارية الخاصة بالفنانين، وحقوق الاسم والصورة والهيئة (NIL)، وحقوق الملكية الفكرية في قطاع الترفيه الناشئة من العالم العربي. وإضافةً إلى عمليات الاستحواذ، ستعمل الشركة بنشاط على تطوير حقوق الملكية الفكرية التي تستحوذ عليها إلى امتيازات ترفيهية بأشكال متعددة، تشمل التجارب الغامرة، والعروض الحية، والأفلام، والأفلام الوثائقية، والمنتجات، والألعاب، والترخيص، والمشتقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأشكال التفاعل مع المعجبين من الجيل الجديد.

"على مدى عقود، أسهمت الموسيقى العربية في إحداث تأثير ثقافي هائل، إلا أنها لم تُترجم إلى قيمة ملكية طويلة الأجل تُحتفظ بها داخل المنطقة. وتأتي IPNation لتغيير هذا الواقع. لا يقتصر دورنا على الاستحواذ على الكتالوجات، بل نعمل على بناء منصة تحول حقوق الملكية الفكرية العربية إلى امتيازات ترفيهية عالمية متكاملة، تشمل الموسيقى، والتجارب الحية، والمحتوى القصصي، والألعاب، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات المستقبلية"، حسبما صرَّح Eddy Maroun، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للابتكار في IPNation.

يأتي إطلاق IPNation في وقت أصبحت فيه كتالوجات الموسيقى من أسرع فئات الأصول البديلة نموًا عالميًا، في حين لا تزال حقوق الملكية الفكرية العربية في قطاعي الموسيقى والترفيه تحظى بتمثيل محدود للغاية ضمن المحافظ الاستثمارية للمؤسسات العالمية، رغم ما تتمتع به المنطقة من تأثير ثقافي راسخ وما تشهده من نمو متسارع في استهلاك المحتوى الرقمي. ولرأب هذه الفجوة، تعمل IPNation على تقييم فرص الاستحواذ على كتالوجات الموسيقى القديمة، وأصول حقوق النشر، وتركات الفنانين، وحقوق الترفيه، وحقوق الملكية الفكرية ذات الأهمية الثقافية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نبذة عن Influence Media Partners

Influence Media Partners (يُشار إليها فيما يلي باسم "Influence Media" أو "Influence") هي منصة للموسيقى والترفيه تتمثل مهمتها في إحداث تحول في قطاع الموسيقى من خلال الشراكة مع الفنانين وكتّاب الأغاني والتنفيذيين المبدعين للحفاظ على الأعمال الموسيقية الراسخة وإدارتها، وبناء قيمة مستقبلية للعلامات التجارية. تتخذ الشركة من نيويورك مقرًا لها، وتتولى قيادتها المؤسِّسة والشريكة الإدارية المشاركة Lylette Pizarro McLean، والمؤسس والشريك الإداري المشارك Rene McLean، والشريك الإداري المشارك Lynn Hazan، إلى جانب المستشار المؤسس والمستثمر Jon Jashni. تحظى Influence بدعم من خلال شراكات استراتيجية مع صناديق وحسابات تديرها BlackRock. أجرت Influence استثمارات كبيرة في مختلف حقوق الموسيقى، بما في ذلك حقوق الاسم والصورة والهيئة (NIL)، وحقوق النشر المستقبلية، وحقوق التسجيلات الموسيقية المستقبلية. تضم محفظة Influence القوية فنانين حائزين على جوائز GRAMMY® ومرشحين لها، ينتمون إلى مجموعة متنوعة من الأنواع الموسيقية، ومن بينهم مغني الراب الحاصل على شهادات بلاتينية Future، والفنان وكاتب الأغاني الحاصل على شهادة ألماسيّة Enrique Iglesias، ونجم موسيقى الكانتري Blake Shelton، وكاتب الأغاني والمنتج Tyler Johnson، وكاتب الأغاني والمنتج البورتوريكي Tainy، والمغنية وكاتبة الأغاني Jessie Reyez، والمغنية وكاتبة الأغاني Julia Michaels، وغيرهم. تسعى Influence إلى إعادة صياغة المنظومة الحالية عبر ابتكار عروض عادلة تتمحور حول الفنانين، وتشمل حقوق الموسيقى وغيرها من المجالات ذات الصلة. في عام 2024، أطلقت Influence شركة SLANG، وهي شركة تسجيلات وناشر موسيقى مستقلة رائدة. باعتبارها شركة موسيقية تواكب الثقافة والتكنولوجيا، تضم SLANG قائمة متميزة من الفنانين، من بينهم Will Smith الحائز على أربع جوائز GRAMMY®، بموجب اتفاقية توزيع، والمنتج Camper الحائز على جائزة GRAMMY® ومتعدد الشهادات البلاتينية، والمنتج 30 Roc الحائز على جائزة GRAMMY® والحاصل على شهادة الألماس من RIAA، إلى جانب Isaia Huron وJace وUnderachievers وغيرهم.

نبذة عن IPNation

IPNation هي منصة متخصصة في حقوق الموسيقى تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل على الاستحواذ على كتالوجات موسيقية إقليمية أيقونية، بما يمنح المستثمرين فرصة للاستفادة من مزيج فريد يجمع بين عوائد قابلة للتنبؤ وإمكانات نمو مرتفعة على غرار استثمارات الملكية الخاصة.

وإضافةً إلى الاستحواذ، تعمل IPNation على حماية إرث الفنانين وتنميته من خلال استراتيجية نشطة لخلق القيمة تركز على تحسين العوائد، وإعادة إحياء الأعمال، وابتكار أساليب جديدة لتحقيق الدخل من حقوق الملكية الفكرية الموسيقية.

يقود الشركة Eddy Maroun، أحد أبرز المسؤولين التنفيذيين المرموقين في قطاع الموسيقى بالمنطقة والشريك المؤسس لشركة Anghami، إلى جانب Jose Maria Dot، وهو مسؤول تنفيذي مخضرم على مستوى الإدارة العليا في مجال الاستثمار، يتمتع بسجل حافل من الصفقات التي تتجاوز قيمتها عدة مليارات من الدولارات.

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