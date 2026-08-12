Les FNB Harvest annoncent une modification des niveaux de risque de certains FNB Harvest d’actions à revenu élevé

OAKVILLE, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (« Harvest ») a annoncé aujourd’hui une modification des niveaux de risque des fonds négociés en bourse ci‑dessous (les « FNB Harvest »), avec prise d’effet le 12 août 2026 :

FNB Harvest Symbole Ancien niveau de risque Nouveau niveau de risque FNB Harvest d’actions à revenu élevé Amazon AMZH Moyen Moyen à élevé FNB Harvest d’actions à revenu élevé Amazon

(parts de catégorie U) AMZH.U Moyen Moyen à élevé FNB Harvest d’actions à revenu élevé Microsoft

(parts de catégorie U) MSFH.U Moyen Moyen à élevé FNB Harvest d’actions à revenu élevé NVIDIA NVDH Moyen Moyen à élevé FNB Harvest d’actions à revenu élevé NVIDIA

(parts de catégorie U) NVDH.U Moyen Moyen à élevé Expand

Le niveau de risque de placement de chaque FNB Harvest doit être établi conformément à une méthode normalisée de classification du risque fondé sur la volatilité historique de chaque FNB Harvest, mesurée par l’écart-type de ses rendements sur 10 ans. Étant donné que les FNB Harvest n’ont pas un historique de rendement d’au moins 10 ans, Harvest calcule le niveau du risque de placement de chaque FNB Harvest au moyen d’un indice de référence qui se rapproche raisonnablement de l’écart-type du FNB Harvest pour le reste de la période de 10 ans. Le niveau de risque de chaque FNB Harvest est passé en revue chaque année et chaque fois qu’il n’est plus raisonnable compte tenu des circonstances.

Aucune modification n’a été apportée aux objectifs ou aux stratégies de placement de ces FNB Harvest à la suite des modifications apportées aux niveaux de risque.

À propos de Groupe de portefeuilles Harvest Inc.

Fondée en 2009, Harvest est une société de gestion de fonds d'investissement canadien indépendante qui gère plus de 13 milliards de dollars d'actifs pour les investisseurs canadiens. Chez FNB Harvest, nous pensons que les investisseurs peuvent créer et conserver leur richesse en investissant à long terme dans des entreprises de haute qualité. Cette philosophie fondamentale est au cœur de l'approche d'investissement de notre gamme de FNB. Nos principales offres sont axées sur les stratégies d'achat d'options couvertes, disponibles sous de nombreuses formes : actions, améliorées, à rendement premium, à revenu fixe, multi-actifs, spécialisées, actifs numériques et FNB sur actions uniques.

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