شركة STL تختار Kinaxis Planning One لتعزيز آليات تخطيط سلاسل التوريد عبر عملياتها العالمية

--(BUSINESS WIRE)--أوتاوا، أونتاريو ومومباي، الهندأعلنت اليوم شركة Kinaxis® Inc.‎ (بورصة تورنتو: KXS)، الرائدة عالميًا في مجال تنسيق سلاسل التوريد، أنَّ شركة STL (بورصة الهند الوطنية: STLTECH)، الرائدة في مجال الحلول البصرية والرقمية، قد اختارت Kinaxis Planning One لتعزيز قدراتها في تخطيط سلاسل التوريد وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات عبر عملياتها العالمية.

تعكس عملية نشر المنصة التزام Kinaxis المستمر تجاه السوق الهندية، وتمثل محطة بارزة جديدة في مسيرة توسيع نطاق وصول العملاء إلى حلولها من خلال شبكتها المتنامية من شركاء إعادة البيع ذوي القيمة المضافة (VAR)، كما تمثل أول صفقة تفوز بها الشركة مع أحد العملاء من خلال مبادرتها الموجهة إلى شركات السوق المتوسطة عبر Google Marketplace.

صرح Ray Curbelo، نائب الرئيس الأول لمنظمة الشركاء العالمية في Kinaxis، قائلاً "تواجه الشركات المُصنِّعة ضغوطًا متزايدة للاستجابة لحالة التقلب باتخاذ قرارات أسرع وأكثر تنسيقًا". "يعكس هذا التعاون مع STL كلاً من الطلب المتزايد على حلول تخطيط سلاسل التوريد الحديثة في الهند، والدور الذي تؤديه منظومة شركائنا ومبادرة Google Marketplace في توسيع نطاق الوصول إلى منصة Kinaxis Planning One."

ستتمكن STL من تعزيز مستوى الرؤية عبر سلسلة التوريد، وتحسين آليات التنسيق بين مختلف الوظائف، والاستجابة بصورة أفضل للتغيرات في ظروف الطلب والعرض، وذلك عن طريق الاستعانة بمنصة Kinaxis Planning One.

صرح Rahul Puri، الرئيس التنفيذي لشركة STL، قائلاً "في STL، يمثل تعزيز آليات تخطيط سلسلة التوريد عنصرًا أساسيًا في طريقة عملنا وقدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا". ستساعدنا منصة Kinaxis Planning One على تعزيز مستوى الرؤية عبر عملياتنا، والاستجابة للتغيرات بوتيرة أسرع، ودعم آليات تنفيذ أكثر اتساقًا، وذلك في غمار استمرار نمو أعمالنا.

يأتي هذا الإعلان في إطار الحضور المتنامي لشركة Kinaxis في الهند، حيث تستثمر الشركات المُصنِّعة في تقنيات التخطيط المتقدمة لدعم نمو الأعمال، وتعزيز مستوى المرونة، وتحسين قدرتها على المنافسة بفعالية أكثر في الأسواق العالمية.

لمزيد من المعلومات عن Kinaxis Planning One، الرجاء زيارة www.kinaxis.com.

نبذة عن Kinaxis

تُعدّ Kinaxis شركة رائدة في مجال تخطيط سلاسل التوريد الحديثة وتنسيقها، إذ تدعم سلاسل التوريد العالمية المعقدة وتساعد الأشخاص القائمين على إدارتها. إضافةً إلى ذلك، تجمع منصة تنسيق سلاسل التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي الفاعلة، Maestro، بين التقنيات والأساليب الخاصة التي توفر عنصر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها، بدايةً من التخطيط الإستراتيجي المتعدد الأعوام إلى المرحلة الأخيرة من عملية التسليم. هذا، وتحظى برامجنا بثقة علامات تجارية عالمية شهيرة، إذ إنها توفر عاملي السرعة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، الرجاء زيارة kinaxis.com أو متابعتنا على LinkedIn.

المصدر: Kinaxis Inc.‎

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