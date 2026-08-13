Andersen Global udvider sine juridiske kompetencer gennem samarbejde med Beech Incorporated

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global indgår en samarbejdsaftale med det sydafrikanske advokatfirma Beech Incorporated og udvider dermed sine juridiske kompetencer i regionen.

Beech Incorporated leverer juridisk og regulatorisk rådgivning til mine-, vedvarende energi-, infrastruktur-, olie- og gassektorerne med speciale inden for fusioner og opkøb, kommercielle forhold, projektfinansiering, sundhed, sikkerhed og miljø, ansættelsesret samt compliance. Firmaets tværfaglige team rådgiver klienter gennem hele projektets livscyklus – fra udvikling og finansiering til drift og interessenthåndtering – og er anerkendt som et førende advokatfirma af blandt andre publikationer somChambers and Partners og The Legal 500 .

"Vores tilgang bygger på en praktisk forståelse af de brancher, vi arbejder inden for, og på at levere konkret og handlingsorienteret rådgivning til klienter, der opererer i komplekse regulatoriske miljøer," siger Warren Beech, der er CEO for Beech Incorporated. "Gennem samarbejdet med Andersen Globals medlems- og samarbejdsfirmaer står vi stærkere i forhold til at understøtte organisationer, der opererer på tværs af jurisdiktioner, samtidig med at vi fortsat leverer hurtig og branchefokuseret juridisk rådgivning."

"Virksomheder inden for mine- samt olie- og gassektoren står over for stadig mere komplekse regulatoriske og operationelle udfordringer," siger Mark L. Vorsatz, der er global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "Warrens og hans teams dybdegående brancheindsigt og tværfaglige tilgang styrker vores evne til at hjælpe klienter med at navigere i disse udfordringer i hele Afrika og videre ud i verden."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk separate og uafhængige medlemsfirmaer bestående af eksperter inden for skat, jura og værdiansættelse over hele verden. Andersen Global blev etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC og har i dag mere end 50.000 tilknyttede medarbejdere globalt samt en tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

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