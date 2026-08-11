TELESUR E LIBERTY NETWORKS FORTALECEM PARCERIA PARA UM SURINAME DIGITAL MAIS RESILIENTE

PUNTA CANA, República Dominicana--(BUSINESS WIRE)--A Liberty Networks, provedora líder de conectividade empresarial e infraestrutura digital na América Latina e no Caribe, e a TELESUR Ltd., principal provedora de telecomunicações do Suriname, anunciaram hoje a assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU) para expandir sua parceria estratégica de longa data e viabilizar soluções de conectividade aprimoradas para o setor de Petróleo e Gás do Suriname. O Memorando de Entendimento estabelece uma estrutura para aprimorar a capacidade internacional, a resiliência da rede e a infraestrutura digital de última geração que atende o Suriname e a região em geral.

O MOU foi assinado na 41ª Conferência e Exposição Comercial Anual da CANTO, realizada de 9 a 12 de agosto de 2026, no Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, na República Dominicana. Ele se baseia em mais de 15 anos de colaboração conjunta em torno de infraestrutura submarina crítica, iniciada com o estabelecimento do Sistema de Cabos Submarinos Suriname-Guiana (SGSCS) em 2009 — uma parceria que sustentou a conectividade internacional de telecomunicações do Suriname e a confiabilidade dos serviços nacionais.

A colaboração chega em um momento crucial para o Suriname, à medida que o país acelera sua transformação digital e se prepara para um crescimento significativo na atividade de petróleo e gás offshore. Conectividade internacional segura, redundante e de alta capacidade é essencial para dar suporte a operações offshore, serviços financeiros, digitalização do setor público, adoção da nuvem e serviços corporativos internacionais.

Ao combinar a presença nacional da TELESUR com a rede regional de fibra ótica da Liberty Networks, que abrange vários países, as duas empresas pretendem fornecer ao Suriname rotas internacionais diversificadas, corredores digitais transfronteiriços mais robustos e a infraestrutura necessária para atender às demandas de uma economia moderna e digital.

Para os clientes e cidadãos do Suriname, a colaboração planejada visa oferecer acesso mais confiável a serviços internacionais de internet, reduzir o impacto de interrupções em serviços digitais essenciais e fornecer a capacidade adicional necessária à medida que a demanda por comunicação online, educação, serviços bancários, saúde, serviços governamentais e entretenimento continua a crescer. Ao desenvolver rotas internacionais mais diversificadas e maior redundância de rede, a TELESUR e a Liberty Networks pretendem manter o Suriname conectado, criando uma base mais sólida para futuros serviços digitais e crescimento econômico.

As partes pretendem aprimorar a capacidade e a redundância da rede e expandir a interconexão regional por meio da infraestrutura submarina da Liberty Networks. A colaboração também se concentrará no fortalecimento da conectividade internacional e das capacidades de resposta coordenada para garantir maior resiliência em caso de falhas em cabos ou interrupções de serviço.

“O Suriname está entrando em um período extraordinário de desenvolvimento econômico, e a conectividade será um dos seus principais facilitadores. Temos orgulho de aprofundar nossa colaboração com a TELESUR e de trazer toda a força da nossa rede regional para apoiar o futuro digital do Suriname”, disse Ray Collins, vice-presidente sênior de Infraestrutura e Estratégia Corporativa da Liberty Latin America e CEO da Liberty Networks.

“Nossa parceria com a Liberty Networks tem sido fundamental para a conectividade internacional do Suriname por mais de uma década”, disse Doric Ramlakhan, CEO da TELESUR. “Este memorando de entendimento formaliza nossa ambição compartilhada de evoluir essa parceria em sintonia com as crescentes necessidades digitais e econômicas do país — particularmente para o setor de Petróleo e Gás — garantindo que as empresas, o governo e os cidadãos do Suriname continuem a se beneficiar de uma infraestrutura de telecomunicações resiliente e de classe mundial.”

De acordo com o acordo, as empresas trabalharão juntas para proporcionar maior estabilidade, escalabilidade e disponibilidade de capacidade internacional a longo prazo para o Suriname.

SOBRE A LIBERTY NETWORKS

A Liberty Networks, parte da Liberty Latin America, é uma provedora líder de infraestrutura e conectividade empresarial na América Latina e no Caribe, conectando mais de 30 países com quase 55.000 quilômetros de cabos submarinos e sistemas terrestres de fibra óptica. A empresa opera diversos dos mais importantes sistemas submarinos da região, incluindo ARCOS-1, CFX, ECFS, PCCS, e MAYA-1.2, além de grandes iniciativas como o MANTA, um novo sistema submarino pan-regional de alta capacidade para o Caribe e a América Latina.

A Liberty Networks estabelece parcerias com empresas, operadoras e comunidades empresariais, aproveitando sua extensa infraestrutura de rede, portfólio de soluções de última geração e rede de data centers para fornecer uma base sólida para o sucesso dos negócios em toda a região. Para saber mais, acesse www.libertynetworks.com e siga-a no LinkedIn, X, Instagram e YouTube.

SOBRE A TELESUR

A TELESUR Ltd. (Telecommunicatiebedrijf Suriname) é a principal provedora de telecomunicações do Suriname, oferecendo soluções de conectividade confiáveis ​​e inovadoras para consumidores, empresas e instituições governamentais. Como operadora incumbente com cobertura nacional, a TELESUR desempenha um papel vital no apoio à transformação digital e ao desenvolvimento socioeconômico do país. A empresa oferece um portfólio abrangente de serviços, incluindo telefonia fixa e móvel, banda larga de alta velocidade, fibra até a residência (FTTH) e televisão digital. Com investimentos contínuos em tecnologias avançadas, como 4G LTE e 5G, e a expansão constante de sua rede de fibra óptica, a TELESUR está comprometida em fornecer conectividade de alta qualidade e preparada para o futuro.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.