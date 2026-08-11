アンダーセン・グローバル、ビーチ・インコーポレーテッドとの提携により法務面のサービス提供能力を拡充

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、南アフリカを拠点とする法律事務所ビーチ・インコーポレーテッドと提携契約を締結し、同地域における法務面のサービス提供能力を拡充します。

ビーチ・インコーポレーテッドは、鉱業、再生可能エネルギー、インフラ、石油・ガス分野に法務・規制関連サービスを提供し、M&A、商事法務、プロジェクト・ファイナンス、安全衛生・環境、雇用法、コンプライアンスに関する案件を専門としています。同事務所の分野横断的なチームは、開発・資金調達から事業運営、ステークホルダー・エンゲージメントまで、プロジェクトのライフサイクル全体にわたってクライアントに助言を提供しています。また、同事務所は、Chambers and PartnersやThe Legal 500などの法律関連刊行物から有力な法律事務所として評価されています。

ビーチ・インコーポレーテッドの最高経営責任者（CEO）であるウォーレン・ビーチ氏は、次のように述べています。「当事務所のアプローチは、当事務所がサービスを提供する各業界の実情を把握し、複雑な規制環境で事業を展開するクライアントに、実践的で実行に移せる助言を提供することを基盤としています。アンダーセン・グローバルのメンバーファームおよび提携ファームと連携することで、迅速で業界に即した法務ソリューションを引き続き提供しながら、複数の法域で事業を展開する企業・団体を支援する体制がさらに整います。」

アンダーセンのグローバル会長兼最高経営責任者（CEO）であるマーク・L・ヴォルサッツは、次のように述べています。「鉱業および石油・ガス業界で事業を展開する企業にとって、規制面および事業運営面で考慮すべき事項はますます複雑化しています。ウォーレンとそのチームの業界に関する深い知見と分野横断的なアプローチにより、アンダーセンは、アフリカ全域、さらにはその域外で、こうした課題に対応するクライアントを支援する能力を高めます。」

アンダーセン・グローバルは、世界各地の税務、法務、バリュエーションの専門家で構成される、法的に分離・独立したメンバーファームから成る国際的なネットワークです。アンダーセン・グローバルは、米国のメンバーファームであるアンダーセン・タックスLLCにより2013年に設立され、現在では世界中に50,000人を超えるプロフェッショナルを擁し、メンバーファームや提携ファームを通じて1,000か所を超える拠点を有しています。

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