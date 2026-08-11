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Thredd为Cashi全球稳定币消费卡提供支持

全新合作在香港推出稳定币消费卡，并计划于2026年底前将业务拓展至墨西哥

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AI优先的发卡处理平台Thredd今日宣布，已被Cashi选定为其全新的稳定币消费及返现卡项目提供支持。该项目目前已在香港正式上线，并计划于2026年晚些时候扩展至墨西哥市场。

Cashi是一款稳定币消费应用及返现卡，旨在让数字资产真正融入日常生活。通过Cashi应用，消费者不仅可以持有和发送数字资产，还能直接使用Cashi卡支付杂货、订阅服务、网上购物、旅行及其他日常开销。

香港项目现已上线，面向终端用户发行虚拟Visa卡并支持Googlepay。Cashi在墨西哥市场的扩展计划将在虚拟卡的基础上增加实体卡，并支持Apple Pay。这一分阶段推出的模式将为Cashi将其稳定币卡服务拓展至更多市场奠定坚实基础。

Thredd亚太区负责人Damien Gough表示：“Cashi正助力将稳定的数字资产转变为消费者能够在日常生活中便捷使用的工具。要在香港和墨西哥这样截然不同的市场推出项目，需要既能满足本地支付需求，又能保证客户体验一致性的技术。Thredd的平台为Cashi提供了强大的基础，助力其启动、扩展并将无国界消费的愿景带给更多消费者。”

Cashi首席执行官Esther Wong表示：“Cashi专为需要资金在全球范围内流通，且在等待期间能保持价值的人群而生。我们的目标是让数字美元像人们每天使用的传统货币一样便捷易用。Thredd在支持加密卡项目方面的丰富经验，以及支持多市场扩展的能力，使其成为Cashi理想的发卡处理合作伙伴。”

关于Cashi

Cashi是一款稳定币消费应用及返现卡，旨在让资金变得简单、易用、无国界。用户可使用Cashi在全球范围内持有、发送和消费稳定币：无论是在线、实体店还是旅行途中，凡支持Visa的地方均可使用。Cashi与受监管的金融和技术合作伙伴携手提供其卡片及支付服务。稳定资金，触手可及。如需了解更多信息，请访问www.cashi.com

关于Thredd

Thredd是值得信赖的AI优先、云原生发卡处理平台，致力于为下一代全球支付的发展赋能。通过单一API与统一平台，Thredd向50多个国家的100多家金融科技公司、数字银行和嵌入式金融服务商提供借记卡、信用卡、数字钱包和账本管理功能，每年处理数十亿笔交易。凭借全球运营布局、本地专业知识以及深度集成于平台各层面的AI技术，Thredd专为速度、规模和现代发卡模式量身打造，在市场准入、客户体验、安全性、严格监管和运营韧性方面树立了行业标杆。如需了解更多信息，请访问www.thredd.ai

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Simeon Lando
首席营销官
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