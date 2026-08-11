Andersen Global توسِّع قدراتها القانونية من خلال انضمام Beech Incorporated إليها

--(BUSINESS WIRE)--سان فرانسيسكوأبرمت Andersen Global اتفاقية تعاون مع Beech Incorporated، وهي شركة محاماة مقرها جنوب أفريقيا، بما يعزز قدراتها القانونية ويوسِّع نطاقها في المنطقة.

تقدم شركة Beech Incorporated خدمات قانونية وتنظيمية لقطاعات التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنفط والغاز، وتتخصص في مجالات الاندماج والاستحواذ، والمسائل التجارية، وتمويل المشاريع، والصحة والسلامة والبيئة، والعمل، والامتثال. يقدّم فريق الشركة متعدد التخصصات الاستشارات للعملاء على امتداد دورة حياة المشروع بأكملها، بدءًا من التطوير والتمويل ووصولاً إلى عمليات التشغيل والتواصل مع أصحاب المصلحة، وقد حظيت الشركة بتقدير باعتبارها من شركات المحاماة الرائدة من جانب منشورات متخصصة، من بينها Chambers and Partners وThe Legal 500 .

صرَّح Warren Beech، الرئيس التنفيذي لشركة Beech Incorporated، قائلاً: "يرتكز نهجنا على فهم القطاعات التي نخدمها فهمًا عمليًا ومتعمقًا، وتقديم مشورة عملية وقابلة للتنفيذ للعملاء العاملين في بيئات تنظيمية معقدة". "ومن خلال العمل إلى جانب الشركات الأعضاء والمتعاونة مع Andersen Global، أصبحنا في وضع أفضل لدعم المؤسسات التي تنشط في ولايات قضائية متعددة، مع مواصلة تقديم حلول قانونية سريعة الاستجابة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاعات التي تعمل فيها".

وقال Mark L. Vorsatz، الرئيس العالمي والرئيس التنفيذي لشركة Andersen: "تواجه الشركات العاملة في قطاعي التعدين والنفط والغاز اعتبارات تنظيمية وتشغيلية تزداد تعقيدًا باستمرار". "وتعزِّز خبرة Warren وفريقه العميقة بالقطاع ونهجهم متعدد التخصصات قدرتنا على دعم العملاء في التعامل مع هذه التحديات في مختلف أنحاء أفريقيا وخارجها".

Andersen Global هي مجموعة دولية تضم شركات أعضاء منفصلة ومستقلة قانونيًا تضم متخصصين في الضرائب والقانون حول العالم. تأسست Andersen Global عام 2013 من جانب شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، وتضم الآن أكثر من 50,000 متخصص في جميع أنحاء العالم وتتواجد في أكثر من 1,000 موقعًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة معها.

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