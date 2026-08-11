Le YMCA du Grand Toronto et RBC Fondation annoncent un nouveau programme favorisant la progression de carrière des éducateurs et éducatrices de la petite enfance

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Le YMCA du Grand Toronto, en collaboration avec RBC Fondation, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une initiative de formation s’adressant aux éducateurs et éducatrices de la petite enfance par l’intermédiaire de YMCA Ignite. Rendu possible grâce à la contribution de plus d’un million de dollars de RBC Fondation, le nouveau programme permettra aux futurs éducateurs et éducatrices en services de garde d’enfants d’avoir accès à de la formation, à des ressources et à des possibilités de perfectionnement professionnel.

Un soutien aux éducateurs et éducatrices en services de garde d’enfants pour combler le manque grandissant

Le secteur de l’éducation de la petite enfance au Canada se heurte à une crise croissante des effectifs à un moment où les familles ont le plus besoin de ce service. Alors que la population canadienne franchit la barre des 40 millions, la demande de services de garde d’enfants accessibles et abordables continue de croître. Il est primordial de soutenir et de maintenir en poste des éducatrices et éducateurs de la petite enfance compétents. Essentiellement, l’éducation de la petite enfance repose sur le contact humain. Le soutien d’éducateurs et éducatrices offrant des services de grande qualité permettra à un plus grand nombre de personnes d’avoir accès à de tels services.

Le développement des compétences et la progression de carrière passent par YMCA Ignite

Grâce à l’initiative de formation sur YMCA Ignite, le YMCA du Grand Toronto offre un accès à des options de formation en ligne flexibles, à des ressources d’apprentissage professionnel et à une voie accélérée vers la reconnaissance professionnelle des services de garde d’enfants. L’objectif est d’aider les éducateurs et éducatrices de la petite enfance à développer leurs compétences et à bâtir une carrière stimulante.

« Le renforcement des services de garde d’enfants au Canada commence par un investissement dans les personnes qui rendent cela possible », affirme Lesley Davidson, présidente du YMCA Ontario et présidente-directrice générale du YMCA du Grand Toronto. « Cette initiative consiste à faciliter l’accès des éducateurs et éducatrices de la petite enfance à la formation de grande qualité et flexible requise, à toute étape de leur carrière. En ouvrant de nouvelles voies pour l’apprentissage, notre organisme de bienfaisance s’assure que ces personnes se sentent soutenues, valorisées et sûres de leur avenir dans les services de garde d’enfants, tout en ayant une incidence sur la vie des enfants et des familles. »

« L’accès à des services de garde d’enfants de grande qualité est fondamental pour assurer la prospérité économique du Canada », affirme Andrea Barrack, PVP, Impact et développement durable, RBC. « C’est ce qui permet aux parents de rester sur le marché du travail et aux enfants d’avoir les bases nécessaires à leur réussite. Cette collaboration avec le YMCA du Grand Toronto soutient cet avenir et aide à former et à retenir en poste les éducateurs et éducatrices dont dépend notre économie. »

L’initiative et ses possibilités d’apprentissage

Jusqu’en 2027, il y aura le lancement de plusieurs possibilités d’apprentissage qui s’inscrivent dans le cadre de l’initiative de formation des éducateurs et éducatrices de la petite enfance par l’intermédiaire de YMCA Ignite. La plateforme donne accès à des cours virtuels autodirigés, à des espaces d’apprentissage entre pairs et à une série de cours sur la gestion du personnel s’adressant aux personnes qui souhaitent occuper une fonction de supervision au sein des services de garde d’enfants. En 2027, l’initiative se développera au moyen d’un projet pilote de reconnaissance professionnelle accélérée qui permettra l’obtention plus rapide d’une certification d’éducateur ou éducatrice de la petite enfance. Elle offrira en outre un programme axé sur les jeunes qui initiera la prochaine génération aux carrières en éducation préscolaire par le mentorat, l’observation et l’expérience pratique en milieu de travail.

Cette initiative fait partie de la plateforme en ligne YMCA Ignite, qui offre un apprentissage en ligne à coût minimal partout au Canada. YMCA Ignite a été mise sur pied et lancée notamment grâce au soutien de RBC Fondation.

Si vous avez un intérêt pour les modules sur l’initiative de formation des éducateurs et éducatrices de la petite enfance de la plateforme YMCA Ignite, rendez-vous à ignite.ymcagta.org/ece-training.

À propos du YMCA du Grand Toronto

Le YMCA du Grand Toronto est un organisme de bienfaisance qui éveille les possibilités de chacun et de chacune en les aidant à croître, à diriger et à redonner à leur collectivité. Depuis plus de 170 ans, le YMCA du Grand Toronto donne l’occasion aux personnes de réaliser leur potentiel en leur offrant de nombreux programmes et services. Parmi ceux-ci, on compte des options de santé et de conditionnement physique, des services de garde autorisés, des camps, des services d’emplois aux immigrants, de l’éducation et de la formation, ainsi que des services pour les jeunes, les familles et les personnes âgées. Cet organisme de premier plan favorise l’équité et le mieux-être au sein d’environ 500 emplacements de la région du Grand Toronto, aidant ainsi à faire briller tout le monde. YMCA Ignite, sa plateforme en ligne, est offerte partout au Canada.

À propos de RBC

RBC est une institution financière mondiale dont la poursuite de l’excellence est guidée par une raison d’être et des principes bien définis. La réussite de RBC est attribuable à plus de 101 employés qui misent sur leur imagination et leur intuition pour concrétiser la vision, les valeurs et la stratégie de RBC pour qu’elle puisse aider nos clients et nos collectivités à prospérer. En tant que l’une des plus grandes banques au Canada et au monde sur le plan de la capitalisation boursière, RBC peut compter sur son modèle d’affaires diversifié misant sur l’innovation et sur l’expérience hors pair offerte à plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Apprenez-en plus à rbc.com.

RBC est fière de soutenir une vaste gamme d’initiatives communautaires par des dons, des investissements et des activités bénévoles d’employés. Voyez comment à https://www.rbc.com/notre-impact/index.html.

À propos de RBC Fondation

RBC Fondation est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada et une fondation privée. Uniquement financée par RBC, RBC Fondation verse des dons tirés exclusivement du bénéfice annuel de RBC, et non des dons de tiers ou de clients.