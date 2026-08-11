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Andersen Global携手Beech Incorporated拓展法律服务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global与总部位于南非的律师事务所Beech Incorporated签署合作协议，进一步拓展其在该地区的法律服务能力。

Beech Incorporated为矿业、可再生能源、基础设施、石油和天然气行业提供法律及监管服务，专长领域涵盖并购、商事、项目融资、健康、安全与环境、劳动就业及合规事务。该事务所的跨学科团队为客户提供涵盖项目全生命周期的咨询服务——从开发、融资到运营及利益相关方沟通，并被Chambers and PartnersThe Legal 500等权威出版物评为领先律师事务所。

Beech Incorporated首席执行官Warren Beech表示：“我们的服务理念建立在对所服务行业的深入实践理解之上，并为在复杂监管环境中运营的客户提供切实可行的建议。通过与Andersen Global的成员公司及合作公司携手，我们能够更好地支持跨司法管辖区运营的组织，同时继续提供响应迅速、以行业为导向的法律解决方案。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“在采矿和石油天然气行业运营的企业面临着日益复杂的监管和运营考量。Warren及其团队深厚的行业知识和多学科方法增强了我们支持客户在非洲及其他地区应对这些挑战的能力。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过5万名专业人员，通过其成员公司及合作公司在1000多个地点开展业务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

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Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
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