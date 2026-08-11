Andersen Global zwiększa potencjał w zakresie usług prawnych, nawiązując współpracę z Beech Incorporated

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global zawiera umowę o współpracy z kancelarią prawną Beech Incorporated z Republiki Południowej Afryki, zwiększając potencjał w zakresie usług prawnych w regionie.

Beech Incorporated świadczy usługi prawne i regulacyjne na rzecz klientów z sektorów górnictwa, energii odnawialnej oraz ropy naftowej i gazu ziemnego, w szczególności w odniesieniu do fuzji i przejęć, kwestii handlowych, finansowania projektów, kwestii związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem, ochroną środowiska, zatrudnieniem oraz zgodnością z przepisami. Multidyscyplinarny zespół firmy doradza klientom na różnych etapach cyklu życia projektu, od opracowania i pozyskania finansowania po działalność operacyjną i zaangażowanie zainteresowanych stron, i cieszy się renomą wiodącej kancelarii prawnej według szeregu publikacji, w tym Chambers and Partners oraz The Legal 500.

– Nasze podejście opiera się na praktycznym zrozumieniu branż, którym świadczymy usługi, oraz zapewnieniu praktycznego doradztwa, które można przekuć w konkretne działania, na rzecz klientów prowadzących działalność w złożonym otoczeniu regulacyjnym – powiedział Warren Beech, dyrektor generalny Beech Incorporated. – Dzięki współpracy z firmami członkowskimi i współpracownikami Andersen Global zyskujemy więcej możliwości, by wspierać organizacje działające w różnych jurysdykcjach, w dalszym ciągu dostarczając im dostosowane rozwiązania prawne ukierunkowane na daną branżę.

– Firmy działające w branży górniczej oraz w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego muszą uwzględniać coraz bardziej złożone uwarunkowania regulacyjne i operacyjne – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Warren wraz z zespołem może się poszczycić gruntowną wiedzą sektorową oraz multidyscyplinarnym podejściem, które zwiększają nasze zdolności do wspierania klientów mierzących się z tymi wyzwaniami w całej Republice Południowej Afryki oraz w innych krajach.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 50 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 1000 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

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