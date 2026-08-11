Andersen Global與Beech Incorporated攜手合作，擴充自身法律服務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global與總部位於南非的法律事務所Beech Incorporated簽署合作協議，進一步擴充其在該地區的法律服務能力。

Beech Incorporated為礦業、再生能源、基礎建設、石油和天然氣產業提供法律及監管服務，專長領域涵蓋購併、商事、專案募資、健康、安全與環境、勞動就業及法規遵循事務。該事務所的跨學科團隊為客戶提供涵蓋專案全生命週期的顧問服務——從開發、募資到營運及利害關係人溝通，並被Chambers and Partners和The Legal 500等權威出版品評選為頂尖法律事務所。

Beech Incorporated執行長Warren Beech表示：「我們的服務構想建立在對所服務產業的深入實務理解之上，並為在複雜監管環境中營運的客戶提供切實可行的建議。透過與Andersen Global的成員公司及合作公司攜手，我們能夠更好地支援跨司法管轄區營運的企業，同時繼續提供回應迅速、以產業為導向的法律解決方案。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「在採礦和石油天然氣產業營運的企業面臨著日益複雜的監管和營運考量。Warren及其團隊深厚的產業知識和跨領域方法強化了我們支援客戶在非洲及其他地區因應這些挑戰的能力。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過5萬名專業人員，透過其成員公司及合作公司在1000多個地點經營業務。

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