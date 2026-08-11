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Thredd為Cashi全球穩定幣消費卡提供支援

全新合作在香港推出穩定幣消費卡，並計畫於2026年底前將業務擴展至墨西哥

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- AI優先的發卡處理平台Thredd今日宣布，已被Cashi選定為其全新的穩定幣消費及返現卡計畫提供支援。該計畫目前已在香港正式上線，並預定於2026年稍晚擴展至墨西哥市場。

Cashi是一款穩定幣消費應用程式及返現卡，旨在讓數位資產真正融入日常生活。透過Cashi應用程式，消費者不僅可以持有和傳送數位資產，還能直接使用Cashi卡支付雜貨、訂閱服務、網上購物、旅遊及其他日常開銷。

香港計畫現已上線，針對終端使用者發行虛擬Visa卡並支援Googlepay。Cashi在墨西哥市場的擴展計畫將在虛擬卡的基礎上增加實體卡，並支援Apple Pay。這一分階段推出的策略將為Cashi將其穩定幣卡服務擴展至更多市場奠定堅實基礎。

Thredd亞太區負責人Damien Gough表示：「Cashi正協助將穩定的數位資產改變為消費者能夠在日常生活中便捷使用的工具。要在香港和墨西哥這樣截然不同的市場推出計畫，需要既能滿足在地支付需求，又能保證客戶體驗一致性的技術。Thredd的平台為Cashi提供強大的基礎，協助其啟動、擴展並將無國界消費的願景帶給更多消費者。」

Cashi執行長Esther Wong表示：「Cashi專為需要資金在全球流通，且在等待期間能保持價值的人群而生。我們的目標是讓數位美元像人們每天使用的傳統貨幣一樣便捷易用。Thredd在支援加密卡計畫方面的豐富經驗，以及支援多市場擴展的能力，使其成為Cashi理想的發卡處理合作夥伴。」

關於Cashi

Cashi是一款穩定幣消費應用程式及返現卡，旨在讓資金變得簡單、易用、無國界。使用者可使用Cashi在全球持有、傳送和消費穩定幣：無論是線上、實體門市還是旅行途中，凡支援Visa的地方均可使用。Cashi與受監管的金融和技術合作夥伴攜手提供其卡片及支付服務。穩定資金，觸手可及。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.cashi.com

關於Thredd

Thredd是值得信賴的AI優先、雲端原生發卡處理平台，致力於為下一代全球支付的發展賦能。透過單一API與統一平台，Thredd向50多個國家的100多家金融科技公司、數位銀行和內建式金融服務商提供簽帳金融卡、信用卡、數位錢包和帳本管理功能，每年處理數十億筆交易。憑藉全球營運布局、在地專長以及深度整合於平台各層面的AI技術，Thredd專為速度、規模和現代發卡模式量身打造，在市場准入、客戶體驗、安全性、嚴格監管和營運韌性方面樹立產業標竿。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.thredd.ai

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Simeon Lando
行銷長
press@thredd.com

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