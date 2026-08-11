Andersen Global breidt juridische dienstverlening uit met Beech Incorporated

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Beech Incorporated, een advocatenkantoor gevestigd in Zuid-Afrika, en breidt daarmee zijn juridische capaciteiten in de regio uit.

Beech Incorporated levert juridische en regelgevingsdiensten aan de sectoren mijnbouw, hernieuwbare energie, infrastructuur, en olie en gas. Het kantoor is gespecialiseerd in fusies en overnames, handelsrecht, projectfinanciering, gezondheid, veiligheid en milieu, arbeidsrecht en nalevingskwesties. Het multidisciplinaire team adviseert cliënten gedurende de volledige levenscyclus van een project – van ontwikkeling en financiering tot exploitatie en betrokkenheid van belanghebbenden – en wordt erkend als een toonaangevend advocatenkantoor door publicaties zoals Chambers and Partners en The Legal 500.

"Onze aanpak is gebaseerd op een praktisch begrip van de sectoren waarin we actief zijn en op het bieden van praktisch, toepasbaar advies aan cliënten die actief zijn in complexe regelgevingsomgevingen," aldus Warren Beech, CEO van Beech Incorporated. "Door samen te werken met de lidkantoren en samenwerkingspartners van Andersen Global zijn we beter in staat om organisaties te ondersteunen die in meerdere rechtsgebieden actief zijn, terwijl we tegelijkertijd snelle en sectorspecifieke juridische oplossingen blijven bieden."

"Bedrijven in de mijnbouw- en olie- en gassector hebben te maken met steeds complexere vraagstukken op het gebied van regelgeving en bedrijfsvoering," verklaarde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "De diepgaande sectorkennis en de multidisciplinaire aanpak van Warren en zijn team versterken ons vermogen om cliënten te ondersteunen bij het omgaan met deze uitdagingen, zowel in Afrika als daarbuiten."

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke lidbedrijven, bestaande uit professionals op het gebied van belastingen, recht en waardebepaling over de hele wereld. Andersen Global werd in 2013 opgericht door het Amerikaanse lidkantoor Andersen Tax LLC en telt inmiddels wereldwijd meer dan 50.000 professionals en is via zijn lidkantoren en samenwerkingspartners op meer dan 1.000 locaties vertegenwoordigd.

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