MEDIA ROOM AGENCY LANZA DIVISIÓN DE REPRESENTACIÓN DE TALENTO ENFOCADA EN ALIANZAS DIGITALES

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Media Room, agencia de comunicaciones integral especializada en relaciones públicas, marketing de influencers y eventos para el mercado hispano en Estados Unidos, anunció hoy la expansión de sus servicios con el lanzamiento de su nueva división de representación de talento a nivel digital.

Con un portafolio cuidadosamente seleccionado que incluye a la reconocida abogada y personalidad de televisión Ana María Polo, el aclamado actor Gregorio Pernía, la actriz y creadora digital Luna Pernía, el actor Tommy Vásquez, la cantante y compositora Judy Buendía, y el músico, productor y compositor ganador de tres premios GRAMMY® Emi Torres, esta nueva división conecta a las marcas con talentos culturalmente relevantes a través de campañas digitales e iniciativas de marketing de influencers creando alianzas que generan una conexión real con la audiencia hispana en Estados Unidos.

Liderada por las expertas en comunicaciones Paola Marín y Linda Carta, quienes cuentan con cerca de dos décadas de experiencia en el mercado hispano de Estados Unidos, Media Room Agency se ha consolidado como una agencia líder dentro de la industria, con una sólida trayectoria desarrollando campañas para reconocidas marcas a través de una visión estratégica, narrativas que conectan con las audiencias y una ejecución enfocada en generar

“Durante años hemos construido relaciones sólidas en la industria de los medios y el entretenimiento, hoy damos un paso más al convertirnos en un puente entre las marcas y un portafolio de talento hispano cuidadosamente seleccionado. Creemos que las alianzas más exitosas nacen de la autenticidad, creando colaboraciones que generan conversaciones genuinas y culturalmente relevantes para sus audiencias” afirmaron Paola Marín y Linda Carta de Media Room.

ABOUT MEDIA ROOM

Media Room es una agencia de comunicaciones especializada en relaciones públicas, comunicaciones estratégicas, influencer marketing y representación de talento digital para el mercado hispano de Estados Unidos. La agencia desarrolla campañas integradas que conectan a marcas con audiencias multiculturales a través de campañas estratégicas, relaciones con los medios, alianzas digitales y colaboraciones auténticas. Para más información, visite mediaroomonline.com.