 TELESUR Y LIBERTY NETWORKS FORTALECEN LA COLABORACIÓN PARA QUE SURINAM CUENTE CON UNA INFRAESTRUCTURA DIGITAL MÁS RESILIENTE

PUNTA CANA, República Dominicana--(BUSINESS WIRE)--Liberty Networks, un proveedor líder de conectividad empresarial e infraestructura digital en América Latina y el Caribe, y TELESUR Ltd., el principal proveedor de telecomunicaciones de Surinam, anunciaron hoy la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) para ampliar su alianza estratégica de larga data y brindar soluciones de conectividad mejoradas para el sector de petróleo y gas de Surinam. El MOU establece un marco para fortalecer la capacidad internacional, la resiliencia de la red y la infraestructura digital de última generación al servicio de Surinam y la región en general.

El MOU se firmó en la edición anual número 41 de la CANTO Conference & Trade Exhibition, celebrada del 9 al 12 de agosto de 2026 en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, en la República Dominicana. El MOU se basa en más de 15 años de colaboración conjunta en torno a infraestructuras submarinas críticas, que comenzaron con el establecimiento del Sistema de Cable Submarino Surinam-Guyana (SGSCS) en 2009, una asociación que ha sido fundamental para la conectividad de telecomunicaciones internacionales de Surinam y la fiabilidad de los servicios nacionales.

Esta colaboración llega en un momento crucial para Surinam, ya que el país acelera su transformación digital y se prepara para un crecimiento significativo en la actividad de petróleo y gas en alta mar. Una conectividad internacional segura, redundante y de alta capacidad es esencial para respaldar las operaciones en alta mar, los servicios financieros, la digitalización del sector público, la adopción de la nube y los servicios empresariales internacionales.

Al combinar la presencia nacional de TELESUR con la red de fibra regional multinacional de Liberty Networks, las dos compañías pretenden proporcionar a Surinam rutas internacionales diversificadas, corredores digitales transfronterizos más sólidos y la infraestructura necesaria para satisfacer las demandas de una economía moderna impulsada por lo digital.

Para los clientes y los ciudadanos de Surinam, la colaboración prevista busca brindar un acceso más confiable a los servicios internacionales de internet, reducir el impacto de las interrupciones en los servicios digitales esenciales y proporcionar la capacidad adicional necesaria ante el creciente aumento de la demanda de comunicación, educación, banca, salud, servicios gubernamentales y entretenimiento en línea. Mediante el desarrollo de rutas internacionales más diversas y una mayor redundancia de red, TELESUR y Liberty Networks pretenden mantener a Surinam conectado, al tiempo que crean una base más sólida para servicios digitales y un crecimiento económico futuros.

Las partes pretenden mejorar la capacidad y la redundancia de la red, así como ampliar la interconexión regional mediante la infraestructura submarina de Liberty Networks. La colaboración también se centrará en fortalecer la conectividad internacional y la capacidad de respuesta coordinada para garantizar una mayor resiliencia en caso de fallas en los cables o interrupciones del servicio.

"Surinam está entrando en un período extraordinario de desarrollo económico, y la conectividad será uno de sus principales impulsores. Nos enorgullece profundizar nuestra colaboración con TELESUR y aportar toda la fuerza de nuestra red regional para apoyar el futuro digital de Surinam", declaró Ray Collins, vicepresidente sénior de Infraestructura y Estrategia Corporativa de Liberty América Latina y CEO de Liberty Networks.

"Nuestra alianza con Liberty Networks ha sido fundamental para la conectividad internacional de Surinam durante más de una década", declaró Doric Ramlakhan, CEO de TELESUR. "Este MOU formaliza nuestra ambición compartida de desarrollar dicha alianza en consonancia con las crecientes necesidades digitales y económicas del país, en particular del sector de petróleo y gas, garantizando que las empresas, el gobierno y los ciudadanos de Surinam sigan beneficiándose de una infraestructura de telecomunicaciones resiliente y de primer nivel".

En virtud de este acuerdo, las empresas colaborarán para ofrecer a Surinam una mayor estabilidad, escalabilidad y disponibilidad a largo plazo de capacidad internacional.

ACERCA DE LIBERTY NETWORKS

Liberty Networks, parte de Liberty América Latina, es un proveedor líder de infraestructura y conectividad empresarial en América Latina y el Caribe, que conecta a más de 30 países con casi 55 000 kilómetros de cable submarino y sistemas terrestres de fibra óptica. La empresa opera varios de los sistemas submarinos más importantes de la región, incluyendo ARCOS-1, CFX, ECFS, PCCS, y MAYA-1.2, junto con iniciativas importantes como MANTA, un nuevo sistema submarino panregional de alta capacidad para el Caribe y América Latina.

Liberty Networks se asocia con empresas, operadores y comunidades empresariales, aprovechando su extensa infraestructura de red, su cartera de soluciones de última generación y su red de centros de datos para proporcionar una base sólida para el éxito empresarial en toda la región. Para obtener más información, visite www.libertynetworks.com y siga a la compañía en LinkedIn, X, Instagram y YouTube.

ACERCA DE TELESUR

TELESUR Ltd. (Telecommunicatiebedrijf Suriname) es el proveedor líder de telecomunicaciones en Surinam; ofrece soluciones de conectividad fiables e innovadoras a consumidores, empresas e instituciones gubernamentales. Como operador principal con cobertura nacional, TELESUR desempeña un papel fundamental en el apoyo a la transformación digital y el desarrollo socioeconómico del país. La compañía ofrece una cartera integral de servicios, que incluye telefonía fija y móvil, banda ancha de alta velocidad, fibra óptica hasta el hogar (FTTH) y televisión digital. Con inversiones constantes en tecnologías avanzadas como 4G LTE y 5G, y la continua expansión de su red de fibra óptica, TELESUR se compromete a proporcionar conectividad de alta calidad y preparada para el futuro.

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