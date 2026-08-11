Andersen Global amplía sus servicios jurídicos de la mano de Beech Incorporated

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global firmó un acuerdo de colaboración con Beech Incorporated, un estudio jurídico con sede en Sudáfrica, con el objetivo de ampliar su oferta de servicios jurídicos en la región.

Beech Incorporated brinda asesoramiento jurídico y servicios regulatorios a empresas de los sectores de minería, energías renovables, infraestructura y petróleo y gas. El estudio se especializa en fusiones y adquisiciones, asuntos comerciales, financiación de proyectos, salud, seguridad y medio ambiente, relaciones laborales y cumplimiento normativo. Su equipo multidisciplinario asesora a sus clientes durante todas las etapas de un proyecto, desde el desarrollo y la financiación hasta las operaciones y la gestión de la relación con las partes interesadas. Además, el estudio ha sido reconocido como uno de los principales del sector por publicaciones como Chambers and Partners y The Legal 500.

«Nuestro enfoque se basa en conocer en profundidad y desde una perspectiva práctica las industrias para las que trabajamos y en brindar a nuestros clientes asesoramiento concreto y útil para la toma de decisiones, sobre todo cuando operan en entornos regulatorios complejos», afirmó Warren Beech, director ejecutivo de Beech Incorporated. «Al trabajar junto con las firmas miembro y colaboradoras de Andersen Global, estamos mejor preparados para brindar apoyo a organizaciones que operan en distintas jurisdicciones, sin dejar de ofrecer soluciones jurídicas ágiles y adaptadas a las necesidades de cada sector».

«Las empresas que operan en los sectores de la minería y del petróleo y el gas se enfrentan a un entorno regulatorio y operativo cada vez más complejo», afirmó Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. «El profundo conocimiento de estos sectores que aportan Warren y su equipo, junto con su enfoque multidisciplinario, refuerza nuestra capacidad para ayudar a nuestros clientes a afrontar estos desafíos en África y en otros mercados».

Andersen Global es una asociación internacional de firmas independientes que reúne a profesionales especializados en servicios fiscales, jurídicos y de valoración en todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta actualmente con más de 50.000 profesionales y está presente en más de 1000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras.

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