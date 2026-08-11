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Andersen Global amplia capacidades jurídicas com a Beech Incorporated

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global firma um Acordo de Colaboração com a Beech Incorporated, uma firma de advocacia com sede na África do Sul, ampliando suas capacidades jurídicas na região.

A Beech Incorporated presta serviços jurídicos e regulatórios para os setores de mineração, energia renovável, infraestrutura, petróleo e gás, especializando-se em fusões e aquisições, direito comercial, financiamento de projetos, saúde, segurança e meio ambiente, direito trabalhista e conformidade. A equipe multidisciplinar da firma assessora clientes em todo o ciclo de vida do projeto — do desenvolvimento e financiamento às operações e ao engajamento das partes interessadas — e é reconhecida como uma firma de advocacia líder por publicações como Chambers and Partners e The Legal 500.

“Nossa abordagem se baseia na compreensão prática dos setores que atendemos e no fornecimento de consultoria prática e acionável para clientes que operam em ambientes regulatórios complexos”, disse Warren Beech, CEO da Beech Incorporated. “Ao trabalharmos em conjunto com as firmas-membro e colaboradoras da Andersen Global, estamos em melhor posição para apoiar organizações que operam em diversas jurisdições, enquanto continuamos a oferecer soluções jurídicas ágeis e focadas no setor.”

“Empresas que atuam nos setores de mineração e petróleo e gás enfrentam considerações regulatórias e operacionais cada vez mais complexas”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “O profundo conhecimento do setor e a abordagem multidisciplinar de Warren e sua equipe aprimoram nossa capacidade de apoiar clientes na superação desses desafios na África e em outros continentes.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas-membro independentes e juridicamente distintas, composta por profissionais de direito tributário, jurídico e de avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela empresa membro americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta atualmente com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas empresas membro e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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