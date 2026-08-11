Andersen Global renforce ses compétences juridiques avec Beech Incorporated

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global a conclu un accord de collaboration avec Beech Incorporated, un cabinet juridique basé en Afrique du Sud, élargissant ainsi ses capacités juridiques dans la région.

Beech Incorporated fournit des services juridiques et réglementaires aux secteurs de l’exploitation minière, des énergies renouvelables, des infrastructures, du pétrole et du gaz. Le cabinet est spécialisé dans les fusions et acquisitions, les affaires, le financement de projets, la santé, la sécurité et l’environnement, le droit du travail et les questions de conformité. L’équipe pluridisciplinaire du cabinet accompagne les clients tout au long du cycle de vie de leurs projets, du développement et du financement jusqu’aux activités d’exploitation et à la mobilisation des parties prenantes. Beech Incorporated est reconnu comme un cabinet juridique de premier plan par des publications telles que Chambers and Partners et The Legal 500.

« Notre approche repose sur une compréhension approfondie des secteurs d’activité que nous desservons, ainsi que sur la fourniture de conseils pratiques et exploitables à nos clients qui évoluent dans des environnements réglementaires complexes », a déclaré Warren Beech, PDG de Beech Incorporated. « En travaillant aux côtés des cabinets membres et partenaires d’Andersen Global, nous allons être mieux à même d’accompagner les organisations opérant dans plusieurs juridictions, tout en continuant à proposer des solutions juridiques adaptées aux besoins spécifiques de chaque secteur. »

« Les entreprises œuvrant dans les secteurs minier, pétrolier et gazier sont confrontées à des enjeux réglementaires et opérationnels de plus en plus complexes », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et chef de la direction d’Andersen. « Les connaissances sectorielles approfondies dont disposent Warren et son équipe, ainsi que leur approche pluridisciplinaire, renforcent notre capacité à accompagner nos clients pour relever ces enjeux, en Afrique et au-delà. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants, composés de professionnels de la fiscalité, du droit et de l’évaluation, basés dans le monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte désormais plus de 50 000 professionnels à travers le monde et est présente dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

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