BeOne Medicines y Revolution Medicines anuncian una colaboración para el desarrollo clínico y la comercialización en determinados mercados asiáticos

SAN CARLOS, California, y REDWOOD CITY, California--(BUSINESS WIRE)--BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), una empresa global especializada en oncología, y Revolution Medicines, Inc. (Nasdaq: RVMD), una empresa biofarmacéutica en fase clínica avanzada que desarrolla terapias dirigidas para pacientes con cánceres dependientes de RAS, anunciaron hoy una colaboración que comprende dos acuerdos. El primero es una colaboración clínica para evaluar combinaciones de determinados tratamientos oncológicos de BeOne con cualquiera de los cuatro inhibidores de RAS(ON) de Revolution Medicines que se encuentran en fase clínica. El segundo otorga a BeOne derechos exclusivos para desarrollar y comercializar estos cuatro tratamientos en determinados mercados asiáticos.

La colaboración clínica permitirá explorar nuevas combinaciones dirigidas para pacientes con cánceres dependientes de RAS

Entre las posibles combinaciones que se evaluarán en el marco de la colaboración clínica se encuentran determinados tratamientos de BeOne y los cuatro inhibidores de RAS(ON) de Revolution Medicines en fase clínica: daraxonrasib, un inhibidor multiselectivo de RAS(ON); zoldonrasib, un inhibidor selectivo de RAS(ON) G12D; elironrasib, un inhibidor selectivo de RAS(ON) G12C; y RMC-5127, un inhibidor selectivo de RAS(ON) G12V. Los estudios de combinación previstos incluyen el inhibidor de PRMT5 de BeOne, BGB-58067, que actúa de manera cooperativa con MTA, y el anticuerpo triespecífico EGFR x MET x MET, BG-T187, en combinación con daraxonrasib o zoldonrasib.

El acuerdo comercial combina la experiencia de BeOne en investigación, desarrollo y comercialización con la cartera de inhibidores de RAS(ON) de Revolution Medicines

En virtud del acuerdo, Revolution Medicines otorgó a BeOne derechos exclusivos en determinados mercados asiáticos para desarrollar y comercializar, o bien comercializar en forma exclusiva, estos cuatro inhibidores de RAS(ON), según el mercado. Revolution Medicines podrá recibir pagos por hitos vinculados con el desarrollo y las ventas, además de regalías escalonadas sobre las ventas netas en los mercados comprendidos en el acuerdo. Revolution Medicines conservará los derechos de desarrollo y comercialización de todos sus tratamientos fuera del territorio otorgado, incluidos Japón y Corea del Sur. Como parte de la colaboración, BeOne financiará y llevará adelante un estudio global de Fase 3 de uno de los inhibidores de RAS(ON) de Revolution Medicines, con el objetivo de respaldar su aprobación regulatoria. Para ello, utilizará su modelo propio de desarrollo integral y acelerado. Por su parte, Revolution Medicines continuará avanzando con una amplia variedad de estudios globales de Fase 3 destinados a respaldar la aprobación de sus tratamientos.

John V. Oyler, cofundador, presidente y director ejecutivo de BeOne, afirmó:

“Nos complace iniciar esta colaboración con Revolution Medicines, que nos permitirá evaluar combinaciones de nuestra cartera oncológica con cuatro prometedores inhibidores de RAS(ON) de Revolution Medicines. Al mismo tiempo, el acuerdo comercial nos permitirá utilizar nuestras capacidades globales de desarrollo y nuestra consolidada presencia comercial para acercar nuevas opciones terapéuticas a pacientes con cánceres de difícil tratamiento”.

Mark A. Goldsmith, M.D., Ph.D., director ejecutivo y presidente de Revolution Medicines, afirmó:

“Este acuerdo con BeOne refleja nuestro compromiso de desarrollar inhibidores de RAS(ON) para pacientes con cánceres dependientes de RAS en todo el mundo, incluidas regiones en las que hasta ahora no teníamos presencia, y de explorar nuevas estrategias de combinación que puedan ampliar aún más su potencial. BeOne aporta capacidades consolidadas para el desarrollo de tratamientos oncológicos a nivel global y una sólida presencia comercial en la región, lo que puede ayudarnos a ampliar el alcance de nuestros innovadores inhibidores de RAS(ON) como parte de nuestra ambiciosa estrategia internacional”.

Acerca de BeOne

BeOne Medicines es una empresa global especializada en oncología que se dedica al descubrimiento y desarrollo de tratamientos innovadores para pacientes con cáncer en todo el mundo. Con una cartera que abarca tanto enfermedades hematológicas como tumores sólidos, BeOne acelera el desarrollo de una amplia variedad de tratamientos innovadores gracias a sus capacidades internas y a sus alianzas estratégicas. La empresa cuenta con un equipo global en expansión, con presencia en seis continentes, que combina excelencia científica con una capacidad excepcional para acelerar el acceso de sus tratamientos a más pacientes.

Para obtener más información sobre BeOne, visite www.beonemedicines.com y síganos en LinkedIn, X, Facebook e Instagram.

Acerca de Revolution Medicines

Revolution Medicines es una empresa de oncología en fase clínica avanzada dedicada al descubrimiento, desarrollo y comercialización de tratamientos innovadores para pacientes con cánceres dependientes de RAS. A partir de su plataforma diferenciada de inhibidores de RAS(ON) de triple complejo, la empresa desarrolla una amplia cartera integrada de inhibidores orales de RAS(ON) diseñados para actuar directamente sobre la forma activa de RAS que impulsa el desarrollo del cáncer. Con una sólida base científica y el compromiso de cuestionar conceptos establecidos, Revolution Medicines trabaja para cambiar la evolución de la enfermedad y mejorar los resultados de los pacientes con cánceres dependientes de RAS en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.revmed.com y siga a Revolution Medicines en LinkedIn, X (Twitter) e Instagram.

Para obtener más información, visite www.revmed.com.

Declaraciones prospectivas de BeOne Medicines

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) y otras leyes federales en materia de valores, incluidas declaraciones sobre los planes, las expectativas y los objetivos de BeOne y Revolution Medicines en relación con su colaboración estratégica y el acuerdo de derechos regionales; la posibilidad de evaluar y desarrollar tratamientos combinados que incluyan determinados tratamientos de BeOne e inhibidores de RAS(ON) de Revolution Medicines; las actividades de desarrollo y comercialización de BeOne en determinados mercados asiáticos; la estrategia de cartera global de Revolution Medicines; y los posibles beneficios del acuerdo para pacientes con cánceres dependientes de RAS. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en estas declaraciones prospectivas debido a diversos factores importantes, entre ellos, la capacidad de cada empresa para: cumplir satisfactoriamente sus obligaciones en virtud del acuerdo; demostrar la eficacia y seguridad de sus candidatos terapéuticos; generar resultados clínicos que respalden su desarrollo posterior o su aprobación regulatoria; conseguir las autorizaciones regulatorias necesarias y, en caso de recibirlas, alcanzar el éxito comercial; proteger y mantener sus derechos de propiedad intelectual; recurrir a terceros para el desarrollo, la fabricación y la comercialización de tratamientos y la prestación de otros servicios; así como otros riesgos que se describen con mayor detalle en las presentaciones de cada empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission). Toda la información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la fecha de su publicación. Ninguna de las empresas asume la obligación de actualizar dicha información, salvo que la ley así lo exija.

Declaraciones prospectivas de Revolution Medicines

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 de Estados Unidos. Todas las declaraciones de este comunicado que no se refieran a hechos históricos pueden considerarse “declaraciones prospectivas”, incluidas, entre otras, las relativas a los planes de Revolution Medicines para evaluar y desarrollar tratamientos combinados en el marco de su colaboración con BeOne Medicines, incluidas las posibles combinaciones, el financiamiento y los beneficios previstos de dichos desarrollos; los pagos por hitos, incluidos aquellos vinculados con las ventas, y las regalías escalonadas sobre las ventas netas que Revolution Medicines podría recibir en virtud de su colaboración con BeOne Medicines; las oportunidades, los planes y los plazos de desarrollo de Revolution Medicines, así como su capacidad para ampliar o impulsar su cartera y sus programas de investigación y desarrollo; la evolución de los estudios clínicos y sus resultados, incluidos la tolerabilidad, la seguridad y la posible eficacia de los candidatos de Revolution Medicines que se encuentran en estudio; la capacidad de Revolution Medicines para descubrir y desarrollar estrategias que mejoren los resultados de los pacientes con cánceres dependientes de RAS; y los planes para desarrollar cualquiera de los candidatos terapéuticos de Revolution Medicines como parte de un tratamiento combinado.

Las declaraciones prospectivas suelen, aunque no siempre, identificarse mediante palabras como “aspira”, “prevé”, “considera”, “estima”, “espera”, “planea”, “potencial”, “proyecta”, “hasta”, “será” y otras expresiones similares que indican resultados futuros. Estas declaraciones están sujetas a importantes riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los programas de desarrollo, los resultados futuros, el desempeño o los logros de Revolution Medicines difieran sustancialmente de lo previsto en dichas declaraciones. Entre estos riesgos e incertidumbres se encuentran, entre otros, aquellos inherentes al proceso de desarrollo de medicamentos, incluidas las distintas etapas de desarrollo de los programas de Revolution Medicines; el diseño y la realización de estudios preclínicos y clínicos; los procesos de aprobación regulatoria; los plazos para la presentación de solicitudes ante las autoridades regulatorias; los desafíos asociados con la fabricación de medicamentos; la preparación para la comercialización y el lanzamiento de productos; la capacidad de Revolution Medicines para establecer, proteger y defender satisfactoriamente sus derechos de propiedad intelectual; otros factores que podrían afectar la suficiencia de sus recursos financieros para mantener sus operaciones; la dependencia de terceros para las actividades de fabricación y desarrollo; los cambios en el entorno competitivo; y los efectos de acontecimientos globales, como conflictos internacionales o pandemias, sobre las operaciones de Revolution Medicines. Para obtener una descripción más detallada de los riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los previstos en estas declaraciones prospectivas, así como de los riesgos relacionados con las actividades de Revolution Medicines en general, consulte su Informe Trimestral en el Formulario 10-Q presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la “SEC”) el 5 de agosto de 2026, así como sus futuros informes periódicos que presente ante la SEC. Salvo que la ley así lo exija, Revolution Medicines no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar nueva información, acontecimientos o circunstancias, ni para reflejar la ocurrencia de acontecimientos imprevistos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.