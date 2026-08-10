BeOne Medicines en Revolution Medicines kondigen samenwerking aan voor klinische ontwikkeling en regionale commercialisering
BeOne Medicines en Revolution Medicines kondigen samenwerking aan voor klinische ontwikkeling en regionale commercialisering
Klinische samenwerking maakt nieuwe combinaties mogelijk van geselecteerde oncologische middelen van BeOne met vier RAS(ON)-remmers van Revolution Medicines die zich in de klinische fase bevinden, voor de behandeling van RAS-afhankelijke kankersoorten
Overeenkomst inzake regionale rechten verleent BeOne exclusieve rechten voor ontwikkeling en commercialisering van vier klinische middelen van Revolution Medicines in geselecteerde Aziatische markten
SAN CARLOS, Calif. & REDWOOD CITY, Calif.--(BUSINESS WIRE)--BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), een wereldwijd oncologiebedrijf, en Revolution Medicines, Inc. (Nasdaq: RVMD), een oncologiebedrijf dat zich in een vergevorderd stadium van klinisch onderzoek bevindt en doelgerichte therapieën ontwikkelt voor patiënten met RAS-afhankelijke kankersoorten, hebben vandaag een meerledige samenwerking aangekondigd. Deze omvat een klinisch samenwerkingsverband om combinaties te evalueren van geselecteerde oncologische middelen in de klinische fase van BeOne met een van de vier klinische RAS(ON)-remmers van Revolution Medicines, en een afzonderlijke overeenkomst inzake regionale rechten waarbij BeOne exclusieve rechten krijgt voor de ontwikkeling en commercialisering van deze middelen van Revolution Medicines in geselecteerde Aziatische markten.
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Liza Heapes
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Kyle Blankenship
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media@beonemed.com
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