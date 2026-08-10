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BeOne Medicines en Revolution Medicines kondigen samenwerking aan voor klinische ontwikkeling en regionale commercialisering

Klinische samenwerking maakt nieuwe combinaties mogelijk van geselecteerde oncologische middelen van BeOne met vier RAS(ON)-remmers van Revolution Medicines die zich in de klinische fase bevinden, voor de behandeling van RAS-afhankelijke kankersoorten

Overeenkomst inzake regionale rechten verleent BeOne exclusieve rechten voor ontwikkeling en commercialisering van vier klinische middelen van Revolution Medicines in geselecteerde Aziatische markten

SAN CARLOS, Calif. & REDWOOD CITY, Calif.--(BUSINESS WIRE)--BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), een wereldwijd oncologiebedrijf, en Revolution Medicines, Inc. (Nasdaq: RVMD), een oncologiebedrijf dat zich in een vergevorderd stadium van klinisch onderzoek bevindt en doelgerichte therapieën ontwikkelt voor patiënten met RAS-afhankelijke kankersoorten, hebben vandaag een meerledige samenwerking aangekondigd. Deze omvat een klinisch samenwerkingsverband om combinaties te evalueren van geselecteerde oncologische middelen in de klinische fase van BeOne met een van de vier klinische RAS(ON)-remmers van Revolution Medicines, en een afzonderlijke overeenkomst inzake regionale rechten waarbij BeOne exclusieve rechten krijgt voor de ontwikkeling en commercialisering van deze middelen van Revolution Medicines in geselecteerde Aziatische markten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersonen voor de media en beleggers bij BeOne Medicines:

C ontactpersoon voor beleggers
Liza Heapes
+1 857-302-5663
ir@beonemed.com

Contactpersoon voor de media
Kyle Blankenship
+1 667-351-5176
media@beonemed.com

Ga voor toegang tot de mediabronnen van BeOne naar onze Newsroom .

Contactpersonen voor de media en beleggers bij Revolution Medicines:
media@revmed.com
investors@revmed.com

Industry:

BeOne Medicines Ltd.

NASDAQ:ONC
Details
Headquarters: San Carlos, CA & Basel, Switzerland, California
CEO: John V. Oyler
Employees: 11,000+
Organization: PUB
Revenues: $3.8B USD (2024)
Release Versions
EnglishGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese Traditional

Contacts

Contactpersonen voor de media en beleggers bij BeOne Medicines:

C ontactpersoon voor beleggers
Liza Heapes
+1 857-302-5663
ir@beonemed.com

Contactpersoon voor de media
Kyle Blankenship
+1 667-351-5176
media@beonemed.com

Ga voor toegang tot de mediabronnen van BeOne naar onze Newsroom .

Contactpersonen voor de media en beleggers bij Revolution Medicines:
media@revmed.com
investors@revmed.com

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