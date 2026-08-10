BeOne Medicines en Revolution Medicines kondigen samenwerking aan voor klinische ontwikkeling en regionale commercialisering

Klinische samenwerking maakt nieuwe combinaties mogelijk van geselecteerde oncologische middelen van BeOne met vier RAS(ON)-remmers van Revolution Medicines die zich in de klinische fase bevinden, voor de behandeling van RAS-afhankelijke kankersoorten

Overeenkomst inzake regionale rechten verleent BeOne exclusieve rechten voor ontwikkeling en commercialisering van vier klinische middelen van Revolution Medicines in geselecteerde Aziatische markten