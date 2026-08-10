إطلاق Planet وحكومة رواندا أول برنامج وطني لبيانات الأقمار الصناعية من نوعه في أفريقيا

--(BUSINESS WIRE)--سان فرانسيسكوأعلنت اليوم شركة Planet Labs PBC (بورصة نيويورك: PL)، الرائدة عالميًا في مجال توفير البيانات والرؤى اليومية بشأن التغيرات التي تطرأ على كوكب الأرض، وحكومة رواندا عن إطلاق برنامج وطني جديد يتيح بيانات Planet للجهات الحكومية، والجامعات العامة، والشركات الناشئة المختارة، وشركاء التنمية الإستراتيجيين الذين يدعمون مبادرات التنمية الوطنية في مختلف أنحاء البلاد. يمثل هذا الاتفاق الرائد أول برنامج وطني من نوعه تطلقه Planet في أفريقيا.

سيستخدم البرنامج، الذي تديره وكالة الفضاء الرواندية، أرشيف Planet المتنامي من بيانات الأقمار الصناعية شبه اليومية لمراقبة مجريات الزراعة والأمن الغذائي، وتتبع صحة الغابات ومرونتها، وتحسين التخطيط الحضري وتقسيم المناطق، فضلاً عن دعم آليات التخطيط الفعال للتعامل مع الكوارث والاستجابة لها والتعافي من آثارها.

ستُتاح صور وبيانات Planet للجامعات العامة لتدريب طلاب المرحلة الجامعية ودعم البحوث المتقدمة في مجال رصد الأرض في رواندا. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد الشركات الناشئة المختارة التي تركز على المصالح الوطنية الأساسية وتتعاون مع الجهات الحكومية من تدفقات بيانات Planet اليومية لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

صرح Andrew Zolli، الرئيس التنفيذي لشؤون الأثر في Planet، قائلاً: "تُعدّ رواندا رائدة حقيقية في مجال الابتكار في أفريقيا، إذ تواصل إثبات كيف يمكن للتكنولوجيا أن تدفع عجلة التقدم الوطني". "يمثل هذا البرنامج نموذجًا يُحتذى به لكيفية إسهام بيانات الأقمار الصناعية اليومية التي توفرها Planet مباشرةً في دعم أهداف وطنية متعددة، بما في ذلك تحسين آليات التخطيط الفعال للتعامل مع الكوارث، وتطوير البرامج التعليمية، وحماية الموارد الطبيعية، والمزيد."

تدعم بيانات Planet الشركاء الحكوميين في مجموعة متنوعة من الاستخدامات المدنية، بما في ذلك التأهب للكوارث والاستجابة لها، والتخطيط والتطوير الحضري، وإدارة الزراعة والموارد.

تعرّف على المزيد عن هذا البرنامج على Planet Pulse.

نبذة عن Planet

تُعد Planet شركة رائدة في توفير صور الأقمار الصناعية اليومية على مستوى العالم والحلول الجغرافية المكانية، إذ تمارس Planet أعمالها انطلاقًا من رسالة تتمثل في التقاط صور للعالم كل يوم، وجعل التغيرات التي تطرأ عليه مرئية ومتاحة وفاعلة. وقد تأسست Planet عام 2010 على يد ثلاثة علماء من وكالة NASA، وينصب تركيزها على تصميم وبناء وتشغيل أكبر أسطول من أقمار رصد الأرض المخصصة للتصوير. إضافة إلى ذلك، توفر Planet بيانات حيوية، ورؤى متقدمة، وحلولاً برمجية للعملاء، الذين يضمون أبرز الشركات والجهات الحكومية في العالم في مجالات الزراعة، والغابات، والاستخبارات، والتعليم، والتمويل، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة بسهولة وفعالية من القيمة الفريدة لصور الأقمار الصناعية. هذا، وتُعدّ Planet شركة ذات منفعة عامة مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز PL. للتعرف على المزيد، الرجاء زيارة www.planet.com ومتابعتنا على X، أو LinkedIn، أو تابع Wild Wild Space على HBO.

بيانات تطلعية

تُعدّ بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بشأن Planet، على النحو المحدد في قوانين الأوراق المالية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالشراكات الإستراتيجية لشركة Planet ونمو شركة Planet المستقبلي في الأسواق الجديدة والقائمة. وتتضمن هذه البيانات، التي لا تستند إلى وقائع تاريخية، تقديرات وافتراضات وتقييمات وشكوك. كما يوجد عدد من العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو المخرجات الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المشار إليها في البيانات التطلعية. وترد تفاصيل هذه العوامل في الملفات المقدمة من Planet إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. هذا، ولا تتحمل Planet أي التزام بتحديث بياناتها التطلعية لتعكس الأحداث المستقبلية، باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.