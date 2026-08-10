BeOne Medicines e Revolution Medicines anunciam cooperação para desenvolvimento clínico e comercialização regional

SAN CARLOS, Califórnia e REDWOOD CITY, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), uma empresa multinacional de oncologia, e Revolution Medicines, Inc. (Nasdaq: RVMD), Uma empresa de oncologia clínica em estágio avançado que desenvolve terapias direcionadas a pacientes com tipos de câncer que dependem de RAS anunciou hoje uma cooperação de múltiplas etapas, incluindo: uma cooperação clínica para avaliar combinações de medicamentos que incorporem ativos oncológicos selecionados da BeOne, em estágio de desenvolvimento clínico, com qualquer um dos quatro inibidores de RAS(ON) da Revolution Medicines em fase clínica; e um contrato separado de direitos regionais que concede à BeOne direitos exclusivos de desenvolvimento e comercialização destes ativos da Revolution Medicines em mercados asiáticos selecionados.

A cooperação clínica irá explorar potenciais enfoques de combinação direcionada a pacientes com tipos de câncer que dependem de RAS

As potenciais combinações de medicamentos para desenvolvimento no âmbito da cooperação clínica irão incluir certos ativos da BeOne e os quatro inibidores de RAS(ON) em fase clínica da Revolution Medicines: daraxonrasibe, um inibidor seletivo múltiplo de RAS(ON); zoldonrasibe, um inibidor seletivo de RAS(ON) G12D; elironrasibe, um inibidor seletivo de RAS(ON) G12C; e RMC-5127, um inibidor seletivo de RAS(ON) G12V. Os estudos de combinação planejados incluem: o inibidor de PRMT5 cooperativo com MTA da BeOne, BGB-58067, e um anticorpo triespecífico EGFR x MET x MET, BG-T187, em combinação com daraxonrasibe ou zoldonrasibe.

O contrato de direitos regionais potencializa a experiência consolidada da BeOne em P&D e comercialização, bem como o portfólio de inibidores RAS(ON) em estágio clínico da Revolution Medicines

Nos termos do contrato de direitos regionais, a Revolution Medicines concedeu à BeOne direitos exclusivos em mercados asiáticos selecionados para desenvolver e comercializar, ou apenas comercializar, dependendo do mercado, estes quatro inibidores de RAS(ON) em fase clínica. A Revolution Medicines tem direito de receber pagamentos por marcos de desenvolvimento e vendas, bem como royalties escalonados sobre as vendas líquidas na região alvo da parceria. A Revolution Medicines mantém os direitos de desenvolver e comercializar todos os seus ativos fora do território licenciado, incluindo Japão e Coreia do Sul. Como parte deste contrato multifacetado, a BeOne irá financiar e conduzir um estudo mundial de fase 3 para fins de registro de um dos inibidores de RAS(ON) da Revolution Medicines, utilizando sua plataforma diferenciada e totalmente interna de aceleração de desenvolvimento, enquanto a Revolution Medicines continua avançando com uma ampla gama de estudos mundiais de registro em todo o seu portfólio.

John V. Oyler, Cofundador, Presidente do Conselho e Diretor Executivo da BeOne, disse:

"Sentimos o prazer de iniciar esta cooperação com a Revolution Medicines, que proporciona à BeOne a oportunidade de avaliar combinações entre ativos de nosso portfólio de oncologia e quatro inibidores de RAS(ON) promissores da Revolution Medicines. Paralelamente, a transação de direitos regionais nos permite utilizar nossas capacidades de desenvolvimento acelerado em escala internacional e nossa presença comercial consolidada, com o meta de levar mais medicamentos a pacientes com tipos de câncer de difícil tratamento."

Mark A. Goldsmith, M.D., Ph.D., Diretor Executivo e Presidente do Conselho da Revolution Medicines, disse:

"Este contrato com a BeOne reflete nosso compromisso em avançar com inibidores de RAS(ON) para pacientes com tipos de câncer que dependem de RAS em todo o mundo, inclusive em regiões onde não tínhamos presença anterior, ao mesmo tempo em que exploramos novas estratégias de combinação que podem ampliar ainda mais seu impacto potencial. A BeOne traz capacidades internacionais adicionais e consolidadas de desenvolvimento em oncologia, bem como uma forte presença comercial regional, o que pode nos ajudar a expandir o alcance de nossos inovadores inibidores de RAS(ON) como parte de nossa ambiciosa estratégia mundial."

Sobre a BeOne

A BeOne Medicines é uma empresa global de oncologia que descobre e desenvolve tratamentos inovadores para pacientes com câncer em todo o mundo. Com um portfólio que abrange hematologia e tumores sólidos, a BeOne acelera o desenvolvimento de sua diversificada linha de novas terapias por meio de suas capacidades internas e colaborações. A empresa conta com uma equipe global em expansão, presente em seis continentes, impulsionada pela excelência científica e pela agilidade excepcional para alcançar mais pacientes do que nunca.

Para saber mais sobre a BeOne, acesse www.beonemedicines.com e nos siga no LinkedIn, X, Facebook e Instagram Declarações Prospectivas

Sobre a Revolution Medicines

A Revolution Medicines é uma empresa de oncologia clínica em estágio avançado, dedicada a descobrir, desenvolver e disponibilizar medicamentos inovadores para pacientes com tipos de câncer que dependem de RAS. Ao aproveitar sua plataforma diferenciada de inibidores de tricomplexo RAS(ON), a empresa vem avançando com um portfólio amplo e integrado de inibidores orais de RAS(ON), projetados para atuar diretamente sobre o estado ativo da proteína RAS, que impulsiona o câncer. Fundada com base em uma investigação científica rigorosa e na disposição de questionar premissas estabelecidas há muito tempo, a Revolution Medicines está comprometida em transformar a trajetória da doença para pacientes com tipos de câncer que dependem de RAS ao redor do mundo. Para mais informações, acesse www.revmed.com e siga a Revolution Medicines no LinkedIn, X (Twitter) e Instagram.

Para mais informações, acesse www.revmed.com.

Declarações prospectivas da BeOne Medicines

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas nos termos da Lei de Reforma de Litígios sobre Valores Mobiliários Privados de 1995 dos EUA e de outras leis federais sobre valores mobiliários, incluindo declarações sobre planos, expectativas e metas da BeOne e da Revolution Medicines quanto à sua cooperação estratégica e à transação de direitos regionais; o potencial para avaliar e desenvolver terapias combinadas envolvendo ativos selecionados da BeOne e inibidores de RAS(ON) da Revolution Medicines; as atividades de desenvolvimento e comercialização da BeOne em mercados asiáticos selecionados; a estratégia de portfólio mundial da Revolution Medicines; e os benefícios potenciais do contrato para pacientes com tipos de câncer que dependem de RAS. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados nas declarações prospectivas em decorrência de diversos fatores importantes, incluindo a capacidade de cada empresa de: cumprir com êxito suas obrigações previstas no contrato; demonstrar a eficácia e a segurança de seus candidatos a medicamentos; gerar resultados clínicos que sustentem o desenvolvimento adicional ou a aprovação para comercializar; obter aprovações regulatórias e alcançar sucesso comercial, caso aprovados; obter e manter a proteção da propriedade intelectual; depender de terceiros para o desenvolvimento, fabricação, comercialização e outros serviços referentes a medicamentos; e outros riscos discutidos em mais detalhes nos documentos apresentados por cada empresa à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Todas as informações contidas neste comunicado à imprensa se referem à data de sua publicação, e nenhuma das empresas assume qualquer obrigação de atualizar tais informações, exceto quando exigido por lei.

Declarações prospectivas da Revolution Medicines

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas nos termos da Lei de Reforma de Litígios sobre Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995. Quaisquer declarações neste comunicado que não sejam fatos históricos podem ser consideradas "declarações prospectivas", incluindo, sem limitação, declarações sobre: ​​o plano da Revolution Medicines de avaliar e desenvolver terapias combinadas mediante cooperação com a BeOne Medicines, incluindo potenciais combinações, financiamento e benefícios esperados de tal desenvolvimento; pagamentos por marcos, pagamentos por marcos de vendas e 'royalties' escalonados sobre vendas líquidas que a Revolution Medicines poderá receber no âmbito da cooperação com a BeOne Medicines; oportunidades, planos e cronogramas de desenvolvimento da Revolution Medicines e sua capacidade de construir ou avançar em seu portfólio e sua linha de P&D; o progresso de estudos clínicos e as descobertas destes estudos, incluindo a tolerabilidade, a segurança e a eficácia potencial dos candidatos da Revolution Medicines em estudo; a capacidade da Revolution Medicines de descobrir e desenvolver abordagens que melhorem os resultados para pacientes com tipos de câncer que dependem de RAS; e planos para desenvolver quaisquer candidatos a produto da Revolution Medicines como parte de um tratamento combinado.

Declarações prospectivas são tipicamente, embora nem sempre, identificadas pelo uso de palavras como "visar", "antecipar", "acreditar", "estimar", "esperar", "planejar", "potencial", "projetar", "até", "irá" e outras terminologias semelhantes que indiquem resultados futuros. Tais declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas substanciais que podem fazer com que os programas de desenvolvimento, resultados futuros, desempenho ou conquistas da Revolution Medicines difiram materialmente daqueles previstos nas declarações prospectivas. Tais riscos e incertezas incluem, sem limitação, riscos e incertezas inerentes ao processo de desenvolvimento de medicamentos, incluindo os estágios de desenvolvimento dos programas da Revolution Medicines, o processo de planejamento e condução de estudos pré-clínicos e clínicos, os processos de aprovação regulatória, os prazos para submissões regulatórias, os desafios associados à fabricação de medicamentos, a preparação para comercializar e estar em prontidão para o lançamento, a capacidade da Revolution Medicines de estabelecer, proteger e defender com sucesso sua propriedade intelectual, outras questões que possam afetar a suficiência dos recursos de capital da Revolution Medicines para financiar operações, a dependência de terceiros para esforços de fabricação e desenvolvimento, mudanças no cenário competitivo e os efeitos sobre os negócios da Revolution Medicines decorrentes de eventos mundiais, como conflitos internacionais ou pandemias globais. Para uma descrição mais detalhada dos riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram daqueles previstos nestas declarações prospectivas, bem como dos riscos referentes aos negócios da Revolution Medicines em geral, consulte o Relatório Trimestral no Formulário 10-Q da Revolution Medicines apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 5 de agosto de 2026, e seus futuros relatórios periódicos a serem apresentados à SEC. Exceto conforme exigido por lei, a Revolution Medicines não assume qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir novas informações, eventos ou circunstâncias, ou refletir a ocorrência de eventos imprevistos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.