BeOne Medicines وRevolution Medicines تعلنان عن شراكة للتطوير السريري والتسويق التجاري الإقليمي

--(BUSINESS WIRE)--سان كارلوس، كاليفورنيا و ريدوود سيتي، كاليفورنياأعلنت BeOne Medicines Ltd. (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: ONC؛ وبورصة هونج كونج: 06160؛ وبورصة شنغهاي: 688235)، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في علم الأورام، وRevolution Medicines, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: RVMD)، وهي شركة متخصصة في تطوير علاجات موجهة للمرضى المصابين بالسرطانات المعتمدة على RAS وفي مرحلة متقدمة من التطوير السريري، عن إبرام تعاون متعدد الأوجه يتضمن محورين رئيسيين: تعاونًا سريريًا لتقييم تركيبات دوائية تجمع بين مجموعة مختارة من أصول BeOne لعلاج الأورام قيد التطوير السريري وأيٍّ من مثبطات RAS(ON) الأربعة التي تطورها Revolution Medicines سريريًا، إلى جانب اتفاقية منفصلة للحقوق الإقليمية تمنح BeOne حقوقًا حصرية لتطوير هذه الأصول التابعة لـ Revolution Medicines وتسويقها في أسواق آسيوية مختارة.

سيستكشف التعاون السريري الأساليب المحتملة للعلاجات الموجّهة القائمة على التركيبات الدوائية للمرضى المصابين بالسرطانات المعتمدة على RAS

وستتضمَّن التركيبات الدوائية المحتمل تطويرها في إطار هذا التعاون السريري مجموعةً مختارة من أصول BeOne، إلى جانب أربعة مثبطات لـ RAS(ON) تخضع للتطوير السريري لدى Revolution Medicines، وهي: daraxonrasib، المثبط متعدد الانتقائية لـ RAS(ON)؛ وzoldonrasib، المثبط الانتقائي لـ RAS(ON) G12D؛ وelironrasib، المثبط الانتقائي لـ RAS(ON) G12C؛ وRMC-5127، المثبط الانتقائي لـ RAS(ON) G12V. تشمل الدراسات المخطط لإجرائها لتقييم التركيبات الدوائية ما يلي: مثبط PRMT5 التعاوني مع MTA من BeOne، وهو BGB-58067، والجسم المضاد ثلاثي التخصصات EGFR × MET × MET، وهو BG-T187، مع أيٍّ من daraxonrasib أو zoldonrasib.

تستند اتفاقية الحقوق الإقليمية إلى ما تتمتع به BeOne من خبرات راسخة في البحث والتطوير والتسويق التجاري، إلى جانب محفظة Revolution Medicines من مثبطات RAS(ON) قيد التطوير السريري

وبموجب اتفاقية الحقوق الإقليمية، منحت Revolution Medicines شركة BeOne حقوقًا حصرية في عدد من الأسواق الآسيوية المختارة لتطوير وتسويق هذه المثبطات الأربعة لـ RAS(ON) قيد التطوير السريري، أو لتولي مسؤولية تسويقها حصريًا، وفقًا لطبيعة كل سوق. يحق لـ Revolution Medicines الحصول على دفعات مرتبطة بتحقيق مراحل محددة في مسار التطوير والمبيعات، بالإضافة إلى عوائد متدرجة تُحتسب على صافي المبيعات في الأسواق المشمولة بالشراكة. وتحتفظ Revolution Medicines بحقوق تطوير وتسويق جميع أصولها في الأسواق الواقعة خارج المنطقة المشمولة بالترخيص، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية. وفي إطار هذا التعاون متعدد الأوجه، ستتولى BeOne تمويل وإجراء دراسة تسجيلية عالمية من المرحلة الثالثة لأحد مثبطات RAS(ON) التابعة لـ Revolution Medicines، بالاعتماد على منظومة التطوير المتكاملة والمتقدمة التي طورتها BeOne وتديرها بالكامل داخليًا، بينما تواصل Revolution Medicines دفع عجلة مجموعة واسعة من الدراسات التسجيلية العالمية عبر محفظتها.

صرَّح John V. Oyler، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة BeOne:

"يسعدنا إبرام هذا التعاون مع Revolution Medicines، الذي يتيح لـ BeOne فرصة استكشاف تركيبات علاجية تجمع بين أصول واعدة من محفظة تطوير علاجات الأورام لدينا وأربعة مثبطات واعدة لـ RAS(ON) من Revolution Medicines. وبالتوازي، تتيح لنا اتفاقية الحقوق الإقليمية توظيف قدراتنا العالمية المتقدمة في تطوير الأدوية، إلى جانب حضورنا التجاري الراسخ، بهدف إيصال المزيد من العلاجات إلى المرضى الذين يعانون من سرطانات يصعب علاجها".

وقال Mark A. Goldsmith، دكتور في الطب وحاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة Revolution Medicines:

"يجسّد هذا التعاون مع BeOne التزامنا بمواصلة تطوير مثبطات RAS(ON) للمرضى المصابين بالسرطانات المعتمدة على RAS حول العالم، بما في ذلك الأسواق التي لم يكن لنا فيها حضور سابقًا، بالتوازي مع استكشاف استراتيجيات مبتكرة للتركيبات العلاجية قد تفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الإمكانات العلاجية لهذه المثبطات وتوسيع أثرها المحتمل. تضيف BeOne إلى هذا التعاون قدرات عالمية راسخة في تطوير علاجات الأورام، إلى جانب حضور تجاري إقليمي قوي، بما يمكن أن يساعدنا على توسيع نطاق وصول مثبطات RAS(ON) المبتكرة التي نطورها، في إطار استراتيجيتنا العالمية الطموحة".

نبذة عن BeOne

تعدّ شركة BeOne Medicines شركة عالمية في مجال الأورام، تعمل على اكتشاف وتطوير علاجات مبتكرة لمرضى السرطان حول العالم. ومن خلال محفظة أعمال تشمل أمراض الدم والأورام الصلبة، تعمل BeOne على تسريع تطوير خطها المتنوع من العلاجات الجديدة عبر قدراتها الداخلية وشراكاتها التعاونية. تمتلك الشركة فريقًا عالميًا متناميًا يغطي ست قارات، ويتميز بالدافع نحو التميز العلمي والسرعة الاستثنائية للوصول إلى عدد أكبر من المرضى أكثر من أي وقت مضى.

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نبذة عن Revolution Medicines

Revolution Medicines هي شركة متخصصة في علاج الأورام وتعمل في مراحل متقدمة من التطوير السريري، وتكرّس جهودها لاكتشاف علاجات مبتكرة للمرضى المصابين بالسرطانات المعتمدة على RAS وتطويرها وإيصالها إليهم. وبالاستفادة من منصتها المتميزة للمثبطات ثلاثية المعقد لـ RAS(ON)، تواصل الشركة تطوير محفظة متكاملة وواسعة من مثبطات RAS(ON) الفموية، صُممت لاستهداف الحالة النشطة من RAS والمسؤولة مباشرةً عن دفع نمو السرطان. وانطلاقًا من نهج يقوم على البحث العلمي الدقيق والجرأة في إعادة النظر في الافتراضات الراسخة، تلتزم Revolution Medicines بإحداث تحول في مسار المرض وتحسين آفاق المرضى المصابين بالسرطانات المعتمدة على RAS حول العالم. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة: www.revmed.com وتابع Revolution Medicines على LinkedIn، وX (Twitter)، و Instagram.

لمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة: www.revmed.com.

بيانات شركة BeOne Medicines التطلعية

يتضمَّن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 وغيره من القوانين الفيدرالية المتعلقة بالأوراق المالية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بخطط BeOne وRevolution Medicines وتوقعاتهما وأهدافهما بشأن تعاونهما الاستراتيجي ومعاملة الحقوق الإقليمية؛ والإمكانات المتاحة لتقييم وتطوير علاجات مركبة تتضمن أصولاً مختارة من BeOne ومثبطات RAS(ON) التابعة لـ Revolution Medicines؛ وأنشطة BeOne في مجال التطوير والتسويق التجاري في أسواق آسيوية مختارة؛ واستراتيجية Revolution Medicines العالمية الخاصة بمحفظتها؛ والفوائد المحتملة للاتفاقية بالنسبة إلى المرضى المصابين بالسرطانات المعتمدة على RAS. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المشار إليها في البيانات التطلعية نتيجةً لعدد من العوامل المهمة، بما في ذلك قدرة كل شركة على: الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وتنفيذها بنجاح؛ وإثبات فعالية وسلامة مرشحاتها الدوائية؛ وتحقيق نتائج سريرية تدعم مواصلة التطوير أو الحصول على الموافقات التسويقية؛ والحصول على الموافقات التنظيمية وتحقيق النجاح التجاري، في حال الموافقة عليها؛ والحصول على حماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها؛ والاعتماد على أطراف ثالثة في تطوير الأدوية وتصنيعها وتسويقها تجاريًا وتقديم خدمات أخرى؛ فضلاً عن المخاطر الأخرى الموضحة بمزيد من التفصيل في الإيداعات التي تقدمها كل شركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. جميع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي تسري ابتداءً من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تتحمَّل الشركة أي واجب أو التزام لتحديث هذه المعلومات ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

بيانات شركة Revolution Medicines التطلعية

يتضمَّن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة الأمريكي لعام 1995. يجوز اعتبار أي بيانات واردة في هذا البيان الصحفي ولا تُعد من قبيل الحقائق التاريخية "بيانات تطلعية"، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بخطط Revolution Medicines لتقييم وتطوير العلاجات المركبة من خلال تعاونها مع BeOne Medicines، بما في ذلك التركيبات المحتملة والتمويل والفوائد المتوقعة من أي عمليات تطوير من هذا القبيل؛ ودفعات المراحل ودفعات مراحل المبيعات والإتاوات المتدرجة على صافي المبيعات التي قد تحصل عليها Revolution Medicines بموجب تعاونها مع BeOne Medicines؛ وفرص التطوير وخطط Revolution Medicines وجداولها الزمنية، وقدرتها على بناء محفظتها وخط تطويرها في مجال البحث والتطوير أو المضي قدمًا بهما؛ وتقدم الدراسات السريرية ونتائجها، بما في ذلك مدى تحمّل المرضى لمرشحات Revolution Medicines قيد الدراسة وسلامتها وفعاليتها المحتملة؛ وقدرة Revolution Medicines على اكتشاف وتطوير أساليب من شأنها تحسين النتائج العلاجية للمرضى المصابين بالسرطانات المعتمدة على RAS؛ وخطط تطوير أي من المرشحات الدوائية التابعة لـ Revolution Medicines ضمن علاج مركب.

تُحدَّد البيانات التطلعية عادةً، وإن لم يكن ذلك دائمًا، من خلال استخدام كلمات مثل "يهدف"، و"يتوقع"، و"يعتقد"، و"يقدّر"، و"يتوقّع"، و"يخطط"، و"الإمكانات"، و"يتنبأ"، و"يصل إلى"، و"سوف"، وغيرها من المصطلحات المماثلة التي تشير إلى النتائج المستقبلية. وتخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك جوهرية قد تؤدي إلى اختلاف برامج التطوير والنتائج المستقبلية والأداء والإنجازات التي تحققها Revolution Medicines اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية. وتشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك الملازمة لعملية تطوير الأدوية، بما في ذلك مراحل تطوير برامج Revolution Medicines، وعملية تصميم وإجراء الدراسات ما قبل السريرية والسريرية، وإجراءات الحصول على الموافقات التنظيمية، والتوقيت المتعلق بتقديم الملفات التنظيمية، والتحديات المرتبطة بتصنيع المنتجات الدوائية، والاستعداد للتسويق التجاري والجاهزية لطرح المنتجات، وقدرة Revolution Medicines على إنشاء حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها وحمايتها والدفاع عنها بنجاح، وغير ذلك من المسائل التي قد تؤثر في مدى كفاية موارد Revolution Medicines الرأسمالية لتمويل عملياتها، والاعتماد على أطراف ثالثة في جهود التصنيع والتطوير، والتغيرات في المشهد التنافسي، وتأثير الأحداث العالمية، مثل النزاعات الدولية أو الجوائح العالمية، في أعمال Revolution Medicines. لمزيد من المعلومات حول المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بأعمال Revolution Medicines بوجه عام، يُرجى الرجوع إلى التقرير ربع السنوي للشركة المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في النموذج 10-Q بتاريخ 5 أغسطس 2026، وإلى تقاريرها الدورية المستقبلية التي ستقدمها إلى الهيئة. باستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتحمل Revolution Medicines أي التزام بتحديث أي من البيانات التطلعية لتعكس معلومات أو أحداثًا أو ظروفًا جديدة، أو لتوضح وقوع أحداث غير متوقعة.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.