BeOne Medicines et Revolution Medicines annoncent un accord de collaboration portant sur le développement clinique et la commercialisation régionale

SAN CARLOS, Californie et REDWOOD CITY, Californie--(BUSINESS WIRE)--BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq : ONC ; HKEX : 06160 ; SSE : 688235), une société internationale spécialisée en oncologie, et Revolution Medicines, Inc. (Nasdaq : RVMD), une société d’oncologie au stade clinique avancé développant des thérapies ciblées pour les patients atteints de cancers dépendants du RAS, ont annoncé aujourd’hui une collaboration en plusieurs volets comprenant : une collaboration clinique visant à évaluer des associations médicamenteuses intégrant certains actifs oncologiques de BeOne au stade clinique avec l’un des quatre inhibiteurs RAS(ON) cliniques de Revolution Medicines, et un accord distinct sur les droits régionaux accordant à BeOne les droits exclusifs de développement et de commercialisation de ces actifs de Revolution Medicines sur certains marchés asiatiques.

La collaboration clinique explorera des approches combinées ciblées potentielles pour les patients atteints de cancers dépendants du RAS

Les associations médicamenteuses potentielles à développer dans le cadre de la collaboration clinique comprendront certains actifs de BeOne et les quatre inhibiteurs cliniques de RAS(ON) de Revolution Medicines : le daraxonrasib, un inhibiteur multisélectif de RAS(ON) ; le zoldonrasib, un inhibiteur sélectif de RAS(ON) G12D ; l’elironrasib, un inhibiteur sélectif de RAS(ON) G12C ; et le RMC-5127, un inhibiteur sélectif de RAS(ON) G12V. Les études d’association prévues comprennent : l’inhibiteur de PRMT5 coopératif avec le MTA de BeOne, le BGB-58067, et un anticorps trispécifique EGFR x MET x MET, le BG-T187, associés soit au daraxonrasib, soit au zoldonrasib.

L’accord de droits régionaux tire parti de l’expertise établie de BeOne en matière de R&D et de commercialisation, ainsi que du portefeuille d’inhibiteurs de RAS(ON) au stade clinique de Revolution Medicines

En vertu de cet accord de droits régionaux, Revolution Medicines a accordé à BeOne des droits exclusifs sur certains marchés asiatiques pour développer et commercialiser, ou commercialiser en exclusivité selon le marché, ces quatre inhibiteurs de RAS(ON) au stade clinique. Revolution Medicines est en droit de percevoir des paiements d’étapes liés au développement et aux ventes, ainsi que des redevances échelonnées sur le chiffre d’affaires net réalisé dans la région couverte par le partenariat. Revolution Medicines conserve les droits de développement et de commercialisation de tous ses actifs en dehors du territoire couvert par la licence, y compris au Japon et en Corée du Sud. Dans le cadre de cet accord à plusieurs volets, BeOne financera et mènera une étude mondiale de phase 3 en vue de l’homologation pour l’un des inhibiteurs RAS(ON) de Revolution Medicines, en utilisant sa super-autoroute de développement différenciée et entièrement interne, tandis que Revolution Medicines continuera à faire progresser un large éventail d’études mondiales en vue de l’homologation sur l’ensemble de son portefeuille.

John V. Oyler, cofondateur, président et directeur général de BeOne, déclare :

« Nous sommes ravis de conclure cette collaboration avec Revolution Medicines, qui offre à BeOne l’opportunité d’évaluer des associations entre les molécules de notre pipeline oncologique et quatre inhibiteurs RAS(ON) prometteurs de Revolution Medicines. Parallèlement, l’accord sur les droits régionaux nous permet de tirer parti de nos capacités de développement à l’échelle mondiale et de notre présence commerciale bien établie, dans le but de proposer davantage de médicaments aux patients atteints de cancers difficiles à traiter. »

Mark A. Goldsmith, directeur général et président de Revolution Medicines, déclare :

« Cet accord avec BeOne reflète notre engagement à faire progresser les inhibiteurs de RAS(ON) pour les patients atteints de cancers dépendants de RAS à travers le monde, y compris dans des régions où nous n’étions pas présents auparavant, tout en explorant de nouvelles stratégies d’association susceptibles d’élargir encore leur impact potentiel. BeOne apporte des capacités de développement oncologique mondiales supplémentaires et bien établies, ainsi qu’une forte présence commerciale régionale qui peuvent nous aider à élargir la portée de nos inhibiteurs RAS(ON) innovants dans le cadre de notre ambitieuse stratégie mondiale. »

À propos de BeOne

BeOne Medicines est une société internationale spécialisée dans l’oncologie qui découvre et développe des traitements innovants pour les patients atteints de cancer dans le monde entier. Avec un portefeuille couvrant l’hématologie et les tumeurs solides, BeOne accélère le développement de son pipeline diversifié de thérapies novatrices grâce à ses capacités internes et à ses collaborations. La société dispose d’une équipe internationale en pleine expansion, répartie sur six continents, qui est animée par l’excellence scientifique et une rapidité exceptionnelle afin d’atteindre plus de patients que jamais.

Pour en savoir plus sur BeOne, veuillez consulter le site www.beonemedicines.com et suivez-nous sur LinkedIn, X, Facebook et Instagram.

À propos de Revolution Medicines

Revolution Medicines est une société d’oncologie spécialisée dans les essais cliniques de phase avancée, qui se consacre à la découverte, au développement et à la mise à disposition de médicaments innovants pour les patients atteints de cancers dépendants du RAS. S’appuyant sur sa plateforme différenciée d’inhibiteurs du tri-complexe RAS(ON), la société développe un portefeuille étendu et intégré d’inhibiteurs RAS(ON) oraux conçus pour cibler directement l’état actif du gène RAS, responsable du développement du cancer. Fondée sur une recherche scientifique rigoureuse et une volonté de remettre en question les hypothèses établies de longue date, Revolution Medicines s’engage à changer le cours de la maladie pour les patients atteints de cancers dépendants du RAS à travers le monde. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.revmed.com et suivez Revolution Medicines sur LinkedIn, X (Twitter) et Instagram.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.revmed.com.

Déclarations prospectives de BeOne Medicines

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et d’autres lois fédérales sur les valeurs mobilières, notamment des déclarations concernant les projets, les attentes et les objectifs de BeOne et de Revolution Medicines relatifs à leur collaboration stratégique et à leur accord sur les droits régionaux ; le potentiel d’évaluation et de développement de traitements combinés associant certains actifs de BeOne et les inhibiteurs RAS(ON) de Revolution Medicines ; les activités de développement et de commercialisation de BeOne sur certains marchés asiatiques ; la stratégie mondiale de Revolution Medicines en matière de portefeuille ; et les avantages potentiels de l’accord pour les patients atteints de cancers dépendants du RAS. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs importants, notamment la capacité de chaque société à : s’acquitter avec succès de ses obligations au titre de l’accord ; démontrer l’efficacité et la sécurité de ses candidats-médicaments ; obtenir des résultats cliniques justifiant la poursuite du développement ou l’autorisation de mise sur le marché ; obtenir les autorisations réglementaires et connaître un succès commercial, en cas d’autorisation ; obtenir et maintenir la protection de la propriété intellectuelle ; s’appuyer sur des tiers pour le développement, la fabrication, la commercialisation et d’autres services liés aux médicaments ; ainsi que d’autres risques décrits plus en détail dans les documents déposés par chaque société auprès de l’U.S. Securities and Exchange Commission. Toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse sont valables à la date de celui-ci, et aucune des deux sociétés ne s’engage à les mettre à jour, sauf si la loi l’exige.

Déclarations prospectives de Revolution Medicines

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l’U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toute déclaration figurant dans le présent communiqué de presse qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une « déclaration prospective », y compris, sans s’y limiter, les déclarations concernant le projet de Revolution Medicines d’évaluer et de développer des traitements combinés dans le cadre de sa collaboration avec BeOne Medicines, notamment les combinaisons potentielles, le financement et les avantages attendus d’un tel développement ; les paiements d’étape, les paiements d’étape liés aux ventes et les redevances échelonnées sur le chiffre d’affaires net que Revolution Medicines pourrait percevoir dans le cadre de sa collaboration avec BeOne Medicines ; les opportunités de développement, les projets et les calendriers de Revolution Medicines, ainsi que sa capacité à constituer ou à faire progresser son portefeuille et son pipeline de R&D ; l’avancement des études cliniques et les résultats de ces études, y compris la tolérance, la sécurité et l’efficacité potentielle des candidats-médicaments de Revolution Medicines à l’étude ; la capacité de Revolution Medicines à découvrir et à développer des approches permettant d’améliorer les résultats pour les patients atteints de cancers dépendants du RAS ; et les projets de développement de l’un quelconque des candidats-produits de Revolution Medicines dans le cadre d’un traitement combiné.

Les déclarations prospectives sont généralement, mais pas toujours, identifiées par l’utilisation de termes tels que « vise », « anticipe », « estime », « prévoit », « prévoit », « potentiel », « projette », « jusqu’à », « sera » et d’autres expressions similaires indiquant des résultats futurs. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les programmes de développement, les résultats futurs, les performances ou les réalisations de Revolution Medicines diffèrent sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les risques et incertitudes inhérents au processus de développement de médicaments, notamment les étapes de développement des programmes de Revolution Medicines, le processus de conception et de conduite des essais précliniques et cliniques, les procédures d’autorisation réglementaires, le calendrier des dépôts de dossiers réglementaires, les défis liés à la fabrication des produits pharmaceutiques, la préparation à la commercialisation et l’état de préparation au lancement, la capacité de Revolution Medicines à établir, protéger et défendre avec succès sa propriété intellectuelle, d’autres facteurs susceptibles d’affecter la suffisance des ressources financières de Revolution Medicines pour financer ses activités, la dépendance vis-à-vis de tiers pour les efforts de fabrication et de développement, les changements dans le paysage concurrentiel, ainsi que les effets sur les activités de Revolution Medicines d’événements mondiaux, tels que des conflits internationaux ou des pandémies mondiales. Pour une description plus détaillée des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats réels et ceux anticipés dans ces déclarations prospectives, ainsi que des risques liés à l’activité de Revolution Medicines en général, veuillez vous reporter au rapport trimestriel de Revolution Medicines sur formulaire 10-Q déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 5 août 2026, ainsi qu’à ses futurs rapports périodiques qui seront déposés auprès de la SEC. Sauf si la loi l’exige, Revolution Medicines n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives afin de refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, ou de tenir compte de la survenue d’événements imprévus.

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