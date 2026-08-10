BeOne Medicines e Revolution Medicines annunciano una collaborazione per lo sviluppo clinico e la commercializzazione regionale

SAN CARLOS, Calif. & REDWOOD CITY, Calif.--(BUSINESS WIRE)--BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), azienda globale attiva nel settore oncologico, e Revolution Medicines, Inc. (Nasdaq: RVMD), azienda operante nel settore dell'oncologia clinica in fase avanzata che sviluppa terapie mirate per pazienti affetti da tumori RAS-dipendenti, oggi ha annunciato una collaborazione articolata in più parti, che comprende una collaborazione clinica volta a valutare combinazioni di farmaci comprendenti determinati prodotti oncologici in fase clinica di BeOne con qualsiasi dei quattro inibitori clinici RAS(ON) di Revolution Medicines e un accordo separato per i diritti regionali che concede a BeOne i diritti esclusivi di sviluppo e commercializzazione di questi prodotti di Revolution Medicines in mercati asiatici selezionati.

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