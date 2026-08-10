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BeOne Medicines e Revolution Medicines annunciano una collaborazione per lo sviluppo clinico e la commercializzazione regionale

La collaborazione clinica consente nuove combinazioni di prodotti oncologici selezionati di BeOne con quattro inibitori RAS(ON) in fase clinica di Revolution Medicines destinati ai tumori RAS-dipendenti

L'accordo sui diritti regionali offre a BeOne i diritti esclusivi di sviluppo e commercializzazione di quattro prodotti clinici di Revolution Medicines in mercati asiatici selezionati

SAN CARLOS, Calif. & REDWOOD CITY, Calif.--(BUSINESS WIRE)--BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), azienda globale attiva nel settore oncologico, e Revolution Medicines, Inc. (Nasdaq: RVMD), azienda operante nel settore dell'oncologia clinica in fase avanzata che sviluppa terapie mirate per pazienti affetti da tumori RAS-dipendenti, oggi ha annunciato una collaborazione articolata in più parti, che comprende una collaborazione clinica volta a valutare combinazioni di farmaci comprendenti determinati prodotti oncologici in fase clinica di BeOne con qualsiasi dei quattro inibitori clinici RAS(ON) di Revolution Medicines e un accordo separato per i diritti regionali che concede a BeOne i diritti esclusivi di sviluppo e commercializzazione di questi prodotti di Revolution Medicines in mercati asiatici selezionati.

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Industry:

BeOne Medicines Ltd.

NASDAQ:ONC
Details
Headquarters: San Carlos, CA & Basel, Switzerland, California
CEO: John V. Oyler
Employees: 11,000+
Organization: PUB
Revenues: $3.8B USD (2024)
Release Versions
EnglishGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese Traditional

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