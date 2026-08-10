Planet et le gouvernement rwandais lancent un programme national de données satellitaires unique en son genre en Afrique

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Planet Labs PBC (NYSE: PL), un fournisseur de premier plan de données quotidiennes et d’analyses sur les changements sur la Terre, et le gouvernement rwandais ont annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau programme national visant à mettre les données de Planet à la disposition des organismes publics, des universités publiques, de certaines startups et de partenaires stratégiques soutenant des initiatives de développement national à travers tout le pays. Cet accord novateur inaugure le premier programme national de ce type mis en place par Planet en Afrique.

Géré par l’Agence spatiale rwandaise (Rwanda Space Agency), ce programme utilisera les archives de données satellitaires quasi quotidiennes fournies par Planet pour surveiller l’agriculture et la sécurité alimentaire, suivre l’état de santé et la résilience des forêts, affiner la planification urbaine et l’aménagement du territoire, ainsi que pour faciliter la planification, les interventions et le redressement en cas de catastrophe.

Les images et les données de Planet seront mises à la disposition des universités publiques pour former des étudiants de premier cycle et soutenir la recherche de pointe dans le domaine de l’observation de la Terre au Rwanda. De plus, certaines startups sélectionnées, qui se concentrent sur des enjeux nationaux fondamentaux et collaborent avec des organismes publics, utiliseront les flux quotidiens de Planet pour favoriser un développement économique inclusif.

« Le Rwanda est un véritable pionnier de l’innovation en Afrique, démontrant sans cesse comment la technologie peut être un moteur de progrès national », a déclaré Andrew Zolli, directeur de l’impact chez Planet. « Ce programme illustre parfaitement la manière dont les données satellitaires quotidiennes de Planet peuvent contribuer directement à la réalisation d’objectifs nationaux multiples, notamment en matière d’amélioration de la préparation aux catastrophes, d’élaboration de programmes éducatifs, de protection des ressources naturelles, etc. »

Les données de Planet accompagnent les partenaires gouvernementaux dans divers domaines d’application civils, comme la préparation et la réponse aux catastrophes, l’aménagement et le développement urbains, ou encore l’agriculture et la gestion des ressources.

Pour en savoir plus sur ce programme, rendez-vous sur Planet Pulse.

À propos de Planet

Planet est un fournisseur de premier plan de solutions d’images satellitaires et de solutions géospatiales mondiales et quotidiennes. Sa mission est de à fournir des images du monde au quotidien, et de rendre le changement visible, accessible et concret. Fondée en 2010 par trois scientifiques de la NASA, l’entreprise conçoit, élabore et exploite la plus grande flotte de satellites d’imagerie dédiée à l’observation de la Terre. Planet fournit des données essentielles, des renseignements de pointe et des solutions logicielles à ses clients, lesquels comprennent des organismes publics ainsi que les plus grandes entreprises des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, du renseignement, de l’enseignement et de la finance. L’entreprise permet à ses utilisateurs de tirer une valeur unique de l’imagerie satellitaire de manière simple et efficace. Planet est une société d’intérêt public cotée à la Bourse de New York, sous le symbole PL. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.planet.com, suivez-nous sur X et LinkedIn, ou regardez le film Wild Wild Space de HBO.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » au sujet de Planet au sens de la législation sur les valeurs mobilières, notamment des déclarations relatives aux partenariats stratégiques de Planet et à sa croissance future sur les marchés nouveaux et existants. Ces déclarations, qui ne constituent pas des faits historiques, sont basées sur des estimations, des hypothèses et des appréciations, et sont soumises à des incertitudes. Un certain nombre de facteurs sont susceptibles d’entraîner une différence sensible entre les résultats évoqués dans les déclarations prospectives et les résultats réels. Ces facteurs sont détaillés dans les documents déposés par Planet auprès de la Securities and Exchange Commission. Planet ne s’engage nullement à mettre à jour ses déclarations prospectives pour refléter des événements futurs, sauf dans les cas où elle serait tenue de le faire en vertu de la loi.

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