BeOne Medicines與Revolution Medicines宣布展開臨床開發與區域商業化合作

加州聖卡洛斯和加州紅木城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性腫瘤公司BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235)與致力於為RAS依賴性癌症病患開發標靶療法的後期臨床腫瘤公司Revolution Medicines, Inc. (Nasdaq: RVMD)今日宣布達成一項多重合作，其中包括：一項臨床合作，旨在評估將BeOne旗下若干處於臨床階段的腫瘤資產與Revolution Medicines的四種臨床RAS(ON)抑制劑之一進行聯合用藥的療效；以及一項單獨的區域權利協議，賦予BeOne在特定亞洲市場對這些Revolution Medicines資產的獨家開發與商業化權利。

此次臨床合作將探索針對RAS依賴性癌症病患的潛在標靶聯合治療方案

在此次臨床合作中，可望開發的藥物組合將包括BeOne的某些資產以及Revolution Medicines的四種臨床RAS(ON)抑制劑：daraxonrasib，一種RAS(ON)多選擇性抑制劑；zoldonrasib，一種RAS(ON) G12D選擇性抑制劑；elironrasib，一種RAS(ON) G12C選擇性抑制劑；以及RMC-5127，一種RAS(ON) G12V選擇性抑制劑。計畫展開的聯合研究包括：BeOne的MTA協同PRMT5抑制劑BGB-58067與EGFR x MET x MET三特異性抗體BG-T187，分別與daraxonrasib或zoldonrasib合併使用。

區域權利協議充分利用BeOne已有的研發與商業專長，以及Revolution Medicines處於臨床階段的RAS(ON)抑制劑產品組合

根據區域權利協議，Revolution Medicines已向BeOne授予在部分亞洲市場開發並商業化或僅商業化（具體視市場而定）這四種處於臨床階段的RAS(ON)抑制劑的獨家權利。Revolution Medicines有資格獲得合作區域內相關研發與銷售里程碑付款，以及按淨銷售額分級收取的權利金。對於授權區域之外的所有資產，包括日本和韓國，Revolution Medicines仍保留開發與商業化的權利。根據這一多重合作安排，BeOne將利用BeOne獨具特色且完全由內部開發的高效研發體系，出資並展開針對Revolution Medicines一款RAS(ON)抑制劑的全球註冊性第三期研究；與此同時，Revolution Medicines將繼續推進其產品組合中一系列廣泛的全球註冊性研究。

BeOne共同創辦人、董事長兼執行長John V. Oyler表示：

「我們欣然與Revolution Medicines展開此次合作，這為BeOne提供了機會，得以評估我們腫瘤研發產品線中的多種資產與Revolution Medicines旗下四種有前景的RAS(ON)抑制劑之間的聯合用藥方案。與此同時，這項區域權利交易使我們能夠利用自身的全球高效研發體系能力及成熟的商業布局，以期為難治性癌症病患帶來更多藥物。」

Revolution Medicines執行長兼董事長Mark A. Goldsmith, M.D.博士表示：

「與BeOne的這一合作體現了我們致力於推動RAS(ON)抑制劑的研發，以嘉惠全球患有RAS依賴性癌症的病患——包括此前我們尚未跨足的地區。同時，我們還將探索新的聯合用藥策略，以期進一步擴大這些藥物的潛在影響力。BeOne擁有成熟的全球腫瘤研發能力以及強大的區域商業化布局，這將協助我們推進遠大的全球策略，擴大創新RAS(ON)抑制劑的涵蓋範圍。」

關於BeOne

BeOne Medicines是一家全球性腫瘤公司，致力於為全球癌症病患發現和開發創新療法。透過內部能力與合作，BeOne正加快開發其多樣化的新型治療研發產品線，產品組合涵蓋血液腫瘤和實質腫瘤領域。公司在六大洲擁有規模不斷壯大的全球團隊。團隊以卓越的科學實力和非凡的行動速度為驅動力，致力於讓更多病患受惠。

如需瞭解有關BeOne的更多資訊，請造訪： www.beonemedicines.com ，並在 LinkedIn 、 X 、 Facebook 和 Instagram 上關註我們。

關於Revolution Medicines

Revolution Medicines是一家後期臨床腫瘤公司，致力於發現、開發並為RAS依賴性癌症病患提供創新藥物。憑藉其獨具特色的RAS(ON)三複合體抑制劑平台，該公司正積極推進廣泛、整合式的口服RAS(ON)抑制劑產品組合，旨在直接標靶作用於RAS具致癌驅動活性的狀態。Revolution Medicines以嚴謹的科學探究為基礎，勇於挑戰長期以來的固有觀念，矢志改變全球RAS依賴性癌症病患的疾病進程。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.revmed.com，並在LinkedIn、X (Twitter)和Instagram上關注Revolution Medicines。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.revmed.com。

BeOne Medicines前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法案》及其他聯邦證券法律所定義的前瞻性陳述，包括關於BeOne與Revolution Medicines針對雙方策略合作及區域權利交易的計畫、預期和目標；評估並開發涉及BeOne部分資產與Revolution Medicines旗下RAS(ON)抑制劑的聯合療法的可能；BeOne在部分亞洲市場的開發與商業化活動；Revolution Medicines的全球產品組合策略；以及該協議對患有RAS依賴性癌症病患的潛在益處的陳述。由於多種重要因素的影響，實際結果可能與前瞻性陳述中所述的情況存在重大差異，這些因素包括：各公司能否成功履行協議項下的義務；能否證明其候選藥物的有效性和安全性；能否產生支援進一步開發或獲得上市核准的臨床研究結果；能否取得監管核准並在獲准後實現商業成功；能否獲得並維持智慧財產權保護；能否仰賴第三方提供藥物研發、生產、商業化及其他服務；以及各公司在向美國證券交易委員會遞交的文件中更詳細討論的其他風險。本新聞稿中的所有資訊反映的是新聞稿發表當日的情況，除非法律要求，否則兩家公司均無義務更新此類資訊。

Revolution Medicines前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法案》所定義的前瞻性陳述。本新聞稿中所有非歷史事實的陳述均可被視為「前瞻性陳述」，包括但不限於關於以下內容的陳述：Revolution Medicines計畫與BeOne Medicines合作評估和開發聯合療法，包括潛在的聯合方案、資金支援以及此類開發預期帶來的收益；Revolution Medicines在與BeOne Medicines的合作中可能獲得的里程碑付款、銷售里程碑付款及按淨銷售額分級收取的權利金；Revolution Medicines的發展機會、規劃與時間表，以及其建構或推進產品組合及研發產品線的能力；臨床研究的進展及其研究成果，包括Revolution Medicines正在研究的候選藥物的耐受性、安全性及潛在療效；Revolution Medicines發現並開發能夠改善RAS依賴性癌症病患治療效果的方法的能力；以及將Revolution Medicines的任何產品候選產品做為聯合治療方案的一部分進行開發的計畫。

前瞻性陳述通常但並非總是能夠透過使用諸如「旨在」、「預期」、「相信」、「估計」、「期望」、「計畫」、「潛在」、「預測」、「最高」、「將」以及其他表示未來結果的類似術語來加以辨識。此類前瞻性陳述受重大風險和不確定性的影響，可能導致Revolution Medicines的開發計畫、未來業績、表現或成就與前瞻性陳述中所預期的內容產生重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於藥物研發過程中固有的風險和不確定性，例如Revolution Medicines各計畫的研發階段、臨床前及臨床試驗的設計與實施過程、監管審查流程、法規申報的時間安排、與藥品生產相關的挑戰、商業化準備與上市準備情況、Revolution Medicines成功建立、保護和捍衛其智慧財產權的能力、可能影響Revolution Medicines資本資源是否足以支援營運的其他事項、對第三方在生產和研發方面的仰賴、競爭格局的變化，以及國際衝突或全球大流行病等全球事件對Revolution Medicines業務的影響。有關可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中預期的內容產生差異的風險和不確定性，以及與Revolution Medicines整體業務相關之風險的進一步說明，請參閱Revolution Medicines於2026年8月5日向美國證券交易委員會(SEC)遞交的Form 10-Q季度報告及其未來將向SEC遞交的定期報告。除非法律要求，否則Revolution Medicines沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映新的資訊、事件或情況，或反映意外事件的發生。

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