Energy Vault kondigt strategische overeenkomst aan voor de uitrol van 1,25 GW aan geïntegreerde stroominfrastructuur voor een grootschalig AI-datacenter, in samenwerking met een toonaangevende EPC-aannemer die Caterpillar-generatorsets inzet
Energy Vault kondigt strategische overeenkomst aan voor de uitrol van 1,25 GW aan geïntegreerde stroominfrastructuur voor een grootschalig AI-datacenter, in samenwerking met een toonaangevende EPC-aannemer die Caterpillar-generatorsets inzet
Het partnerschap combineert Energy Vaults FEOC-conforme BESS, netvormende PCS en AI-gestuurde software voor infrastructuurbeheer met de turnkey-energieopwekking, Caterpillar-generatorsets en EPC-capaciteiten van de partner.
De referentiearchitectuur levert stabiele, netonafhankelijke stroom, essentiële netstabilisatie en lastbalancering om modulaire, schaalbare AI-campussen op gigawattschaal te realiseren met 'always-on'-beschikbaarheid
Deze tweede strategische raamovereenkomst brengt de AI-infrastructuurstrategie van Energy Vault verder in een versnelling en legt de basis voor een herhaalbaar 'speed-to-power'-implementatieplatform
De eerste 1,25 GW wordt ondersteund door een contract met een hyperscaler-klant voor de implementatie in Texas
Energy Vault verwacht in de tweede helft van 2026 en in 2027 een omzetimpact van ongeveer 500 tot 600 miljoen dollar; hierover wordt gesproken tijdens de komende teleconferentie over de kwartaalcijfers op 11 augustus 2026
WESTLAKE VILLAGE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), een wereldwijde marktleider op het gebied van duurzame energie-infrastructuur, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een strategische commerciële overeenkomst heeft gesloten. Onder deze overeenkomst gaat Energy Vault batterij-energieopslagsystemen ("BESS"), netvormende stroomomzettingssystemen en AI-infrastructuurbeheersoftware leveren ter ondersteuning van een eerste implementatie van in totaal 1,25 gigawatt ("GW") aan geïntegreerde energie-infrastructuur voor grootschalige AI-datacenters.
Contacts
Energy Vault:
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Media media@energyvault.com